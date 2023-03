V dřevěné boudě se 17 let schovávalo slavné kladivo na italské čarodějnice, po pár hodinách znovu ožilo před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to auto tak vzácné a slavné, že se za něj dnes v aukcích platí miliony, i když není v jinak zvlášť krásném stavu. Jedno z nich majitel přesto nechal dlouhých 17 let ladem, až teď se dočkalo patřičné pozornosti.

Společnost AMG byla založena již v roce 1967 bývalými techniky Mercedesu Hansem Wernerem Aufrechtem a Erhardem Melcherem. A s ohledem na jejich bývalé angažmá nebylo překvapivé, že se věnovala zejména vozům třícípé hvězdy. S německou automobilkou pak ostatně v roce 1993 podepsala dohodu o spolupráci, která nakonec ze strany Mercedesu vyústila v postupné úplné převzetí firmy a její začlenění do struktur automobilky. Melcher přitom firmu opustil již v roce 1976, zatímco Aufrecht značce odprodal svůj zbývající podíl až 1. ledna 2005.

My se dnes budeme zabývat dobou před ovládnutím firmy Mercedesem, i když s německou automobilkou má logicky nemalou spojitost. Na počátku 80. let minulého století totiž AMG začalo nabízet řadu produktů. Zákazníci mohli vybírat od litých kol přes bodykity až po modifikace motoru. U těch docházelo jak na zvětšování objemů, tak zvyšování výkonů. Stěžejním se pak stal rok 1986, kdy firma sídlící již v Affalterbachu (ve městě Grossaspach, které tvoří poslední část zkratky AMG, kupodivu nikdy nesídlila, je to Aufrechtovo místo narození) přišla s „kladivem“.

Pod označením Hammer se totiž představil Mercedes-Benz třídy E generace W124, do jehož motorového prostoru zamířil osmiválec z tehdejší třídy S. K dispozici byly tři varianty s objemem od pěti do šesti litrů. Ta vrcholná pak dávala k dobru 381 koní a 542 Nm, jež putovaly na zadní kola skrze čtyřstupňovou automatickou převodovku. Stovku vůz zvládal za přibližně 5,5 sekundy, což z něj stejně jako nejvyšší rychlost 300 km/h činilo jedno z nejrychlejších aut své doby - bylo to luxusní německé kladivo na uskákané italské supersporty, tak ho v té době vnímal automobilový svět.

AMG podle všeho vyrobilo jen třicet exemplářů, z čehož jen dvanáct dostalo šestilitrový agregát. Nejčastější karosářskou variantou byl sedan, v Affalterbachu nicméně vzniklo rovněž pět kupátek a dokonce i jeden kombík. To je ovšem pouze jedna část příběhu, tu další můžeme odkrýt spolu s Jonnym Smithem. Ten byl dříve jedním z moderátorů Fifth Gearu, v současné době se však věnuje hlavně své The Late Brake Show na Youtube.

Jonny již dříve navštívil britského sběratele německých vozů Nevilla Browna, jednu jeho laskominu si však schoval na později. Jde o Mercedes 500 SEC AMG Widebody z roku 1985, který je osazen rovněž osmiválcem s označením Hammer. Na počátku 80. let totiž AMG poskytovalo různým dílnám po celém světě koncesi, na jejímž základě měly přístup k firemním dílům. Motory se ale vždy skládaly ručně v Affalterbachu a následně odesílaly zkompletované.

Ve Velké Británii onu koncesi získaly společnosti Duncan Hamilton a Strattons of Wilmson. Právě druhá zmíněná je pak zodpovědná za přestavbu kupé třídy S (C126). Vůz kromě pětilitrového motoru, který měl produkovat 340 koní, dostal do vínku také rozšířený bodykit, 16palcová litá kola Penta a volant či dřevěné dekory od AMG. Dorazil pak i výkonnější audio systém Nakamichi a také nový přístrojový štít, na němž je zvýrazněna ona třístovka.

Neville tento vůz koupil v roce 2006 s tím, že použije jeho motor pro jiný ze svých Mercedesů. Nakonec však sehnal jinou jednotku a kupé nechal stát v dřevěné boudě až donedávna, tedy dlouhých 17 let. Jonnymu se nicméně i přesto povedlo pohonnou jednotku po několika hodinách zprovoznit, i když s pomocí improvizovaného palivového systému a za doprovodu nemalého mračna dýmu z výfuku.

Petr Prokopec

