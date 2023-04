V Evropě byla ve třech skladištích nalezena dosud tajná sbírka 230 aut, prozradila ji až majitelova nemohoucnost před 5 hodinami | Petr Miler

Aby někdo dal dohromady tak obrovskou kolekci cenných aut všeho druhu bez širšího povědomí okolí, to se opravdu nestává, zvlášť v Evropě. V tomto případě se to ale stalo, mezi objevenými vozy nechybí ani cenná Tatra.

Každý nadšenec do aut touží po vlastní sbírce zajímavých vozů, o tom nepochybujte ani minutu. Něco příjemného pro každý den, sporťák na víkend, kabriolet na léto, pár zajímavých strojů pro zvláštní příležitosti... To dává smysl. Z vlastní zkušenosti ale můžeme říci, že podobným způsobem lze smysluplně udržovat jednotky aut, víc ne.

Co začne podobným způsobem jako relativně nevinná záliba, se ale některým vymkne z rukou a přejde do posedlosti, která nezná hranic, zvláště pokud ji nekrotí ekonomické a prostorové důvody. Přesně do takové situace se dostal i v nizozemských automobilových kruzích dosud neznámý pan Palmen, který dal během uplynulých čtyř dekád dohromady sbírku 230 vesměs cenných klasických vozů, kterými postupně zaplnil dva velké sklady, jeden bývalý kostel sloužící pro stejný účel a ještě několik menších budov. A po celou dobu ji udržel v tajnosti.

Informuje o tom firma Gallery Aaldering, která sbírku pana Palmena převzala, když se majitel pro svůj věk přestal o vozy starat. Společnost ale říká, že to nebyl člověk, který by auta jen kupoval a odkládal, vozy prý pořizoval vždy ve velmi dobrém stavu a stanovil si jasný harmonogram, jak je udržovat fit. Z motorů prý odstranil zapalovací svíčky a poté jednotlivé motory v pravidelných intervalech startoval, aby byly připraveny fungovat. S ohledem na vše zmíněné je skutečně zarážející, že o sbírce téměř nikdo - dokonce ani z bezprostředního okolí pana Palmena - nevěděl a dosud ji v celém rozsahu ani neviděl.

Později ji zjevně nevídal ani sám majitel, a tak se dostala do stavu, v jakém ji můžete vidět níže. Gallery Aaldering pochopitelně zamýšlí všechna auta rozprodat ve prospěch rodiny majitele a říká, že auta jsou sice silně zaprášená, ale jinak obvykle v dobrém a původním stavu. Celá sbírka je nyní přemísťována do Dordrechtu, kde bude dražena od 19. května až do 7. června tohoto roku firmou Classic Car Auctions. Zájemce o jednu nebo více z těchto časových kapslí se mohou na auta přijít podívat v sobotu 27. května, neděli 28. května nebo v pondělí 29. května mezi 10. a 16. hodinou.

Výčet všech nalezených vozů by vydal na knihu, vidíme ale spoustu výjimečných vozů. Čecha nejvíce zaujme zjevně zachovalá Tatra 87, patrné jsou ale i stroje jako Jaguar Mk2, Facel Vega, Matra Bonnet nebo Lancia Aurelia. Z novějších modelů vidíme řadu starších Mercedesů i amerických klasik typu Ford Edsel nebo Chevrolet Corvair, nechybí Ferrari, Mazdy, dokonce je tu i otevřený Renault 19... Vybrat by si tedy mohl každý, jen trochu litujeme ty, kteří budou muset dát všechna auta během následujícího měsíce vyčistit, to bude heroický výkon.

Nález tak obrovské a téměř nikomu neznámé sbírky aut v Evropě je raritou. Fotky tady řeknou víc než tisíc slov, jedno každé auto z této kolekce bude draženo od 19. května až do začátku června. Foto: Gallery Aaldering, tiskové materiály

