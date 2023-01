Z garáže na ostrově po dekádách stání vytáhli vzácné Lamborghini v úžasném stavu, má trhnout aukční rekord před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Artcurial Motorcars, tiskové materiály

Tohle auto je výjimečné a ceněné v jakémkoli provedení, toto je ale sběrateli nejvyhledávanější verze s unikátním řešením výhledu vzad, navíc s jasnou historií a v pozoruhodně zachovalé kondici. Nelze se divit tomu, že má jít o aukční hit.

Lamborghini Countach je jedním z nejznámějších aut historie. Jako prototyp se ukázalo v Ženevě již v roce 1971, vývojovému týmu však práce na produkčním modelu zabraly ještě další tři léta. Následně se rozjela výroba, která trvala až do roku 1990. Během šestnáctileté éry vzniklo 1 983 exemplářů, z nichž prvních 157 kusů neslo označení LP400 Periscopio. Dvojice písmen odkazovala na longitudinale posteriore, tedy na podélné uložení dvanáctiválcového motoru za hlavami cestujících. Číslovka pro změnu vedla k objemu motoru (3,929 l). A Periscopio... To odkazovalo na periskop, ovšem poněkud svérázným způsobem.

Než se k němu dostaneme, připomeneme, že Countach byl vůbec prvním vozem značky, u kterého se objevily vzhůru výklopné dveře. Ty zde nebyly pouze pro parádu (jak je tomu nezřídka dnes), zvoleny byly s ohledem na šířku šasí a bočních prahů. Kvůli nim by totiž nebylo možné v úzkých prostorech otevřít konvenční dveře. Nešlo ale o jediný odklon proti předchozímu modelu Miura, technici se totiž snažili vyřešit problémy s rozložením hmotnosti a chlazením. Kvůli tomu nakonec došlo ke změně usazení motoru, přičemž převodovka se tak mohla nastěhovat mezi sedadla.

Autoři vozu tak měli problém obestavět veškerý nezbytný „hardware” zvolenou karoserií, což nejenže činilo prostor uvnitř poněkud stísněným, mizerný byl prvních prototypů i výhled vzad. Italové tak sáhli po neobvyklém řešení a pozdější vývojové stroje osadili systémem společnosti Donnelly Mirrors, který nahrazoval klasické zpětné zrcátko systémem zrcadel zasazeným do speciálního tunelu uprostřed střechy právě po vzoru periskopu. Muselo to být zajímavé, periskop se ale do produkce nakonec nedostal.

Italové použili klasické zpětné zrcátko, ovšem pozůstatky prototypu v autě nechali včetně tunelu s průzorem uprostřed střechy. A mělo jej jen rané provedení LP400 z prvních let výroby (1974-1977), jehož celkově vzniklo 157 kusů. Popravdě řečeno toho moc neřešilo, a tak řada majitelů přikročila při parkování k dnes již klasickému triku, kdy se raději dívali dozadu skrze vyklopené dveře. Od náznaků periskopu tak Lamborghini u dalších variant ustoupilo, pročež série LP400 zůstává výjimečná a oblíbená mezi sběrateli. Nástupce LP400 S výhled vzad ještě zhoršil, a to díky výraznému zadnímu křídlu, dnes se nicméně budeme soustředit pouze na LP400.

Konkrétně půjde o teprve devátý vyrobený exemplář, který byl původně vyveden v hnědé barvě Marrone, někdy okolo roku 1980 nicméně došlo na jeho přelakování na stříbrno. V roce 1983 jej pak získal jeho současný a v pořadí třetí majitel, který provozoval lékařskou praxi. Countach se přitom stal jeho každodenním společníkem při cestách za pacienty, překvapením tedy není relativně vysoký nájezd 87 558 km.

Dvanáctiválcový supersport nicméně lékař používal stále méně často, přičemž naposledy s ním pravidelně jezdil v roce 1996. Po roce 2000 jej zavřel do garáže na soukromém ostrově poblíž La Rochelle, kde zůstal dodnes. A právě v ní byl objeven zahalený v dekách v pozoruhodném stavu.

Karoserii totiž ani po 20 letech stání nijak výrazněji nenahlodal zub času, i když je patrné, že na jistou renovaci bude muset dojít. Nutná údržba pak čeká i pohonnou jednotku. Celkově lze nicméně stav vozu, který se 3. února objeví v aukci firmy Artcurial, označit za mimořádně dobrý, však se podívejte do interiéru. Když si k tomu připočteme historickou vzácnost tohoto stroje, není divu, že firma očekává jeho prodej za 1,2 milionu Eur, tedy asi 29 milionů korun, a překonání aukčního rekordu. Zda ale nakonec dojde k naplnění či dokonce překonání tohoto odhadu, zjistíme až za měsíc, nad samotným autem ale můžeme žasnout už dnes.

Prvních 157 kusů Lamborghini Countach bylo osazeno střešním oknem lehce zlepšujícím výhled vzad. Díky tomu tato série získala přezdívku Periscopio. Jeden takový exemplář, konkrétně devátý vyrobený, nyní míří do aukce. Foto: Artcurial Motorcars, tiskové materiály

Zdroj: Artcurial Motorcars

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.