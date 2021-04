V kontejneru našli po 35 letech jedno z nejvzácnějších aut, má cenu přes 100 milionů dnes | Petr Miler

Foto: Old Crow Speed Shop

Je to objev významný nejen pro ty, kteří tento vůz zdědili či pro firmu, jež zajišťovala jeho prodej, ale i pro automobilový svět jako takový. Těchto aut vzniklo jen 90 a o řadě z nich už se neví.

Pokud jste čerstvě zdědili něco hodnotného po svém příbuzném, dá se k tomu gratulovat, třebaže nepochybujeme, že nic podobného nevyváží ztrátu z jeho odchodu. Jedna rodina z Orange County v Kalifornii takto zdědila zelený dopravní kontejner stojící na zarostlém pozemku. Na takovém místě čekáte nanejvýš pár hanbatých časopisů a zahrádkářské vybavení, ono se v něm ale skrývalo něco, co se nebojíme nazvat pokladem.

V onom kontejneru se totiž nacházel až bájný model 550 Spyder, jeden z nejvzácnějších a nejcennějších vozů nejen značky Porsche, ale i automobilového světa jako takového. Tento stroj vznikl mezi léty 1953 a 1956 v pouhých 90 exemplářích, má za sebou navzdory svému omezenému výkonu řadu závodních úspěchů a každý z přeživších kusů - kterých už zdaleka není 90 - je takřka vyvažován zlatem. Zajímavější obsah jinak nezajímavého zeleného kontejneru si pomalu nejde ani představit.

O nálezu informuje firma Old Crow Speed Shop, která byla pověřena vytažením auta z dlouholetého úkrytu a jeho následným prodejem. Podle informací zjištěných od rodiny majitele, který nedávno zemřel, si tento muž Porsche 550 Spyder koupil v roce 1963 od Loretty Turnbull, slavné to závodnice s motorovými čluny, a používal jej až do začátku 80. let. Pak jej nechal renovovat, v roce 1986 se ale více začal zajímat o motocykly, a Porsche odložil. Ani tehdy to nebylo tuctové auto, trvalo ale ještě mnoho let, než se automobilového sběratelství stal takový fenomén, jakým je dnes. S ohledem na hodnotu vozu to bylo tedy jeho zavření do skoro hermeticky uzavřeného prostoru to nejlepší, co mohl udělat.

Na fotkách vidíte, v jakém stavu je auto dnes. Je sotva zaprášené, natož aby mu bylo cokoli jiného. Je zjevně ve stavu velmi blízkém tomu, do jakého bylo dáno před více než 35 léty renovací, neboť od té chvíle se prý z místa ani nehnulo. Nevíme, jestli fotky byly pořízeny při prvním kontaktu firmy s nalezeným autem nebo až takto stylizovány při jeho přesunu (hádali bychom to druhé, jinak bychom úplně nevěřili ani neušlým pneumatikám), ale to nakonec není podstatné. Na světě je znovu jedna krásná, rudá 550 Spyder, po které se slehla zem na několik dekád.

Old Crow Speed Shop auto nenabízí na prodej, hned pro něj měla kupce, jen o svém úspěchu chtěla dát vědět světu. A byť nezveřejnila cenu, za níž bylo prodáno, pro rodinu to musela být pořádná finanční vzpruha. Porsche 550 Spyder v podobném stavu se jen zřídka s cenou podívají pod 5 milionů dolarů, to je dnes asi 111 milionů Kč A tento kousek mohl snadno stát i více, je to taková menší výhra ve velké loterii.

Dodejme, že vůz s rokem výroby 1955 je jedním z pozdních exemplářů tohoto modelu. Pohání jej uprostřed uložený, 1,5litrový motor s výkonem 108 koní a točivým momentem 121 Nm. Ten posílá na zadní kola čtyřstupňová manuální převodovka. Jde o skromnou techniku, prťavé auto s hmotností 550 kg ale hnala vpřed velmi přesvědčivě a vůz ve své době pravidelně ovládal významné závody včetně 24hodinovky na Nürburgringu.

