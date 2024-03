V opuštěné hale byla při jejím prodeji objevena zapomenutá sbírka víc jak 200 aut, majitel tragicky zahynul při autonehodě před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Creative Rides Auctions, tiskové materiály

Je vskutku tragickou ironií osudu, když něčí smrt při autonehodě vydá světu automobilové tajemství. A v tomto případě šlo opravdu o tajemství, o stovkách převážně klasických Mercedesů nevěděli ani pozůstalí navzdory proslulosti jejich majitele.

Rozšíření internetu prakticky po celém světě se v posledních dekádách postaralo o šíření informací rychlostí, o které naši předci nemohli snad ani snít. Nedá se tedy říci, že by se po roce 2000 roztrhl pytel s nálezy opuštěných aut, jak někteří mylně interpretují. Tyto nálezy jsou staré jako automobilismus sám, jen teď se o nich snáze dozvídáme. Pokud se s něčím pytel skutečně roztrhl, pak je to jakási senzacechtivost objevitelů údajně opuštěných aut, z nichž některá opuštěná vůbec nebyla. Dnešní případ ale po delší době působí velmi legitimně.

Nález, o kterém se dnes zmíníme, se odehrál v tzv. Východním Kapksu, jihoafrické provincii, a to na pozemku, který dosud patři rodině Coetzerů. Jejím nejznámějším členem se v automobilovém světě stal Louis Coetzer, který proslul svou sběratelskou vášní. Už jako dítě sbíral angličáky značky Dinky Toys, později dal dohromady rozsáhlou kolekci středů kol s logy automobilek, které začal cíleně skupovat po vrakovištích a následně je v komunitě sběratelů zpeněžoval za násobně vyšší ceny.

Podnikavý duch ho neopustil ani v dospělosti, stal se úspěšným byznysmenem a v 80. letech minulého století se začal soustředit na sbírání aut. Oddán byl hlavně značce Mercedes-Benz, jejichž vozů dal dohromady tolik a v takové kvalitě, že se informace o jeho kolekci opakovaně objevily ve firemních magazínech Mercedesu. Podle nich byl Coetzer největším sběratelem Mercedesů na jihu Afriky a dost možná i v celé Africe, jeho kolekce přitom čítala takové skvosty jako vzácný pick-up značky z roku 1951, model 300SE známého jihoafrického politika Pika Bothy nebo slavný Grosser (Mercedes-Benz 600 W100) po lesothském králi Moshoeshovi II. Celkem dal dohromady 240 aut z nichž víc jak polovinu tvořily právě Mercedesy.

Jak se po tak známém člověku s tak známou vášní pro auta dá najít opuštěná sbírka aut? Zdánlivě nijak, provozoval i soukromé muzeum, jeho automobilový život se zdál být zmapovaný i lidmi, kteří ho ani pořádně neznali. Louis Coetzer se svou manželkou Hermien naneštěstí v roce 2020 tragicky zahynuli poté, co s autem sjeli z jedné z jihoafrických horských silnic, jeho sbírku tak zdědil zbytek rodiny, který ji záhy rozprodal. Šlo o 240 vozidel a vypadalo to, že Coetzerův automobilový příběh tím byl uzavřen. Jenže nebyl.

Až nyní se ukázalo, že aut shromáždil mnohem víc, a to bez vědomí kohokoli. Až když se loni jeho rodina rozhodla prodat část zděděných nemovitostí včetně zdánlivě prázdných skladů, v jednom z nich bylo pod silnou vrstvou prachu nalezeno dalších víc jak 200 klasických aut. Informuje o tom aukční firma Creative Rides, která dostala tato auta na starosti a trvalo jí skoro rok, než je jedno po druhém identifikovala, katalogizovala a připravila k prodeji. Joff van Reenen, šéf Creative Rides Auctions, ale nejvíce vzpomíná na samotný nález.

Podle byl první pohled na všechna ta auta „surreální a úžasný”. „Byla to tmavá hala, velká jako tři tenisové kurty, a auta v ní stála seřazená jako armáda připravená k útoku,” vzpomíná dnes. Podle něj musela být auta na tomto místě schována desítky let bez špetky pohybu. Páteří této části kolekce jsou znovu Mercedesy, hlavně pak klasické modely z 60. a 70. let, ale najdou se i vozy jiných, hlavně pak amerických značek. Jsou tu ovšem také traktory a hromady dílů na všechno, co Coetzer vlastnil.

Pozoruhodná věc, zatím vám ji můžeme nechat ochutnat skrze přiložené fotografie pořízené v době nálezu. Další zatím nejsou k dispozici, ale to by se mělo změnit do 25. března 2024, kdy začne aukce všech nalezených aut, která potrvá až do 3. dubna. O tomto skvostném nálezu tedy velmi pravděpodobně ještě uslyšíme.

Je skutečně pozoruhodné, že se takovou obrovskou sbírku podařilo utajit světoznámému sběrateli Mercedesů i roky po jeho smrti, ale stalo se to. Jakási sekundární kolekce skoro tři roky čekala na své objevení v odlehlé skladové hale. Foto: Creative Rides Auctions, tiskové materiály

Zdroje: Creative Rides Auctions, Mercedes-Benz

Petr Miler

