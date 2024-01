V opuštěné továrně Fiatu se zastavil čas. I 13 let po zavření je v ní veškeré vybavení, lidé jako by jen odešli na oběd před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

Možná ani nevíte, že někdy existovala, ale skutečně vznikla a existuje pořád. Působí jako neúspěšný produkt socialistického plánování, kterým vlastně i byla. Teď ji čeká demolice, ještě před ní do ale můžeme naposledy nahlédnout dovnitř. Je to fascinující.

Člověk ani nemusel moc dávat pozor při hodinách zeměpisu nebo ekonomie, aby věděl, že Itálie představuje tak trochu dvě země v jedné. Máme tu bohatší, rozvinutější a průmyslovější sever a poznání chudší, zaostalejší a rurálnější jih. Pokud se vám pak podaří dostat až na Sicílii, budete mít chvíli pocit, že jste se ocitli v jiné zemi. Anebo aspoň v jiné éře existence té samé země, ve skutečnosti ale budete pořád v jedné a té samé Itálii.

Přesto se na tomto místě - nebo spíš právě proto - rozhodl Fiat postavit novou továrnu na auta. Nestalo se tak úplně z jeho iniciativy, už v hloubi minulého století se italská vláda pokoušela zmíněné rozdíly vyrovnávat a motivovala významné firmy, aby na jihu investovaly. Tak vznikla továrna Fiat Termini Immerse, od pohledu naprosto absurdní věc nacházející se na sicilském pobřeží asi 35 kilometrů od Palerma.

Nemohlo to nikdy dopadnout dobře, nemůžete vzít továrnu, zapíchnout ji doprostřed pouště a doufat, že bude schopna efektivního fungování. Není tedy divu, že to pro Fiat byla od začátku černá díra na peníze, neboť v podstatě všechno se na toto místo i z něj muselo nákladně převážet. Itálie ale zachování sicilské fabriky dál podporovala, a tak dál dýchala skoro celé další půlstoletí.

Samotná stavba je zajímavá, už architektonicky. A byla svého času velmi moderní. Také se v ní vyráběla velmi důležitá auta - Fiaty 500 a 126 (u nás známé hlavně díky polské verzi zvané Maluch), později legendární Panda, Punto a nakonec i Lancia Ypsilon. Byly to všechno úspěšné modely, o tom žádná, jen Pand se na tomto místě vyrobily přes 2 miliony exemplářů. Jak už ale zaznělo výše, továrna na auta na Sicílii... Nemohlo to ekonomicky fungovat, a tak to ani nefungovalo.

Zvěsti o uzavření fabriky Fiat dlouho odmítal, provozní ztráty ale byly tak ohromné, že v roce 2011 bylo rozhodnuto o úplném konci této továrny. Poslední auto (mimochodem ona Lancia Ypsilon, kterou nyní čeká znovuzrození) z ní vyjelo v listopadu 2011. Spolu s ní přišly o práci asi dva tisíce lidí a jak byste na jihu očekávali, způsobilo to svého času velké bouře. Fiat později továrnu prodal firmě, která v ní měla vyrábět elektromobily, vyklubal se z toho ale jeden velký podvod. A tak závod dodneška stojí prakticky netknutý.

Jak moc, vám nejlépe ukáže video níže s detailními záběry jejích interiérů. Jsou někdy až trochu strašidelné, neboť na místě to vypadá tak, jako by se tam zastavil čas, jako by lidé jen odešli na oběd a měli se brzy vrátit. Kanceláře jsou zjevně opuštěné, ale vybavené a je v nich pořád spousta pozůstatků posledního pracovního ruchu. Výrobní linky jsou stále na svém místě a též vypadají, jako by se před chvílí zastavily, naposledy ale fungovaly před skoro 13 lety. Jsou tu vozíky na převoz komponentů po fabrice, nikdo ani nesmyl stopy po pneumatik z podlahy... Vážně trochu strašidelné místo.

Podívejte se na to sami a užijte si to, je to možná poslední šance vidět Fiat Termini Immerse v tomto stavu. Továrna byla znovu prodána a bude zbourána, celé místo má výhledově posloužit jiným, pro Sicílii poněkud příhodnějším účelům.

Takhle to ve Fiat Termini Immerse vypadalo v průběhu času, tedy alespoň během posledních tří dekád před uzavřením. Jak to tam vypadá dnes, uvidíte na videu níže. Zase tak moc odlišně místo nepůsobí, odmyslete si jen lidi a většinu aut... Foto: Fiat

Zdroj: Forgotten Buildings@Youtube

Petr Miler

