V opuštěném dealerství Fordu v Německu se dodnes nachází nejeté ikony 80. let, připomíná stroj času

Ford je dnes v Evropě zralý na ručník, tohle dealerství ale dovoluje skoro doslova vrátit se v čase do dob, kdy budoval základy své evropské dominance. Nové Escorty, Sierry i Fiesty druhé generace, to vše tam mají ve stavu 1A s trochou prachu na nich.

Pokud jste už někdy během svého života přišli o blízkého člena rodiny - a ne, že bychom vám přáli to zažít -, možná víte, jak těžké je pro některé přeživší vyrovnat se s jeho ztrátou. Na tuto situaci zkrátka každý reaguje po svém a je to obvykle o to tíživější, o co bližší si dotyčný se zesnulým byl. A o co nečekanější byla jeho ztráta. Sám jsem to zažil v životě zažil už několikrát a ve dvou případech zbyla po dotyčném opravdu zdrcená blízká osoba, která se v podstatě nikdy až do své vlastní smrti nedokázala vyrovnat s tím, že milovaného člověka už nikdy neuvidí.

Je to samozřejmě velmi smutné, v jednom případě šlo o mou babičku, která doslova visela na svém manželovi, kterého bezmezně milovala. Už před mnoha dekádami náhle zemřel na agresivní formu rakoviny, od té doby den co den po více jak 10 let s pláčem navštěvovala jeho hrob a jako pro dítě to pro mě bylo velmi tíživé. Co máte v takové situaci dělat, co chytrého jde říci? Poněkud tragikomickým - a neberte to špatně, chápu to - dopadem pak bylo, že se nesmělo sáhnout na nic, co po dotyčném zůstalo. Byly to mohyly svého druhu, jakkoli nesmyslné a překážející věci to mohly být, musely zůstat na svém místě a běda tomu, kdo si dovolil proti nim něco namítnout.

Zřejmě podobné rozpoložení pozůstalých se postaralo o to, že jedno oficiální dealerství Fordu na blíže neupřesněném místě v Ingolstadtu má dodnes vypadat tako jako v 80. letech. Právě tehdy zemřel jeho majitel a manželku i děti zesnulého nenapadlo nic lepšího, než jej nechat tak, jak stojí a leží. A zachovávat jej též jako mohylu svého druhu. Je to znovu poněkud tragikomické, výsledek je ale svým způsobem fascinující - na místě se zachovaly nejeté vozy z časů, kdy Ford v Evropě byl něco a nadechoval se ke svým nejlepším časům během 90. let a na začátku nového milénia.

Pozůstalí měli na místě ještě dlouho uklízet, takže vidíme akorát lehce zaprášené vozy jako poslední Ford Sierra, dobový Ford Escort nebo druhou generaci Fiesty. Je to skutečně jako návrat v čase - nebýt některých nesedících okolností, člověk by si řekl, že se dívá na záběry z 80. let. Ale je to omyl, viditelné scenérie tedy fakticky vznikly v 80. letech, zdokumentovány byly ale až o dekády později.

Video níže přesto nevzniklo včera, má pocházet z minulé dekády, kdy jej natočili nadšenci z Velké Británie, kteří se na místo vydali. Podle dostupných informací ale dealerství stojí dodnes a auta v něm najdeme též. I kdyby to ale bylo trochu jinak, je to vskutku zajímavá podívaná, hotová cesta časem - dopřejte si ji s námi.

Tyhle Ford psaly příběh značky před skoro 40 lety, přesto mají být dodnes nejeté ustájené v opuštěném dealerství automobilky v Ingolstadtu. Její majitel měl zemřít a rodina chtěla celé místo udržet v nezměněné podobě. Ilustrační foto: Ford

