V Řecku našli úplně novou, nikdy ani nevybalenou Škodu Favorit, prodá se za obrovské peníze

Koho by napadlo, že jednou z možných cest, jak přijít k penězům, je koupit v roce 1993 novou Škodu Favorit, zavřít ji do garáže a o 29 let později ji nabídnout celému světu. Přesně to se ale zdá být docela dobře fungujícím postupem, třebaže úmysl to v tomto případě nebyl.

Nikomu z Čechů a Slováků jistě nemusíme připomínat, co to je Škoda Favorit. Dodnes není problém spatřit některý z více jak 1 milionu vyrobených kusů tohoto auta v provozu, třebaže o hezké kousky už je nouze. Nebyl to dokonalý vůz, jak jsme ale nedávno připomínali, pro historii české automobilky to byl jeden z přelomových modelů, který ji přímo i nepřímo pomohl vrátit na automobilovou mapu světa.

Co z tohoto procesu zbude po poněkud násilné elektrifikaci značky, je otázkou, dnes ale nebudeme hledět do budoucnosti. Vrátíme se do minulosti, na samotnou sklonku éru Favoritu, kdy se prodával už po docela podstatném impulsu ze strany koncernu VW, který autu nadělil proslulých 584 vylepšení. Právě takto vylepšené „fávo” slavilo úspěchy i jinde než v Česku nebo na Slovensku a jednou ze zemí, kde si udělalo docela dobré jméno, bylo Řecko.

Právě tam si někdo v roce 1993 koupil bílý Favorit na fotkách níže. Plánoval s ním jezdit, to víme, nakonec auto je opatřené i dálniční známkou pro rok 1994, nikdy s ním ale nedojel dál než domů. A skutečně to není tak, že by mezitím ujel 500 km nebo 5 000 km - obojí by sice bylo sakramentsky málo, nějaký nájezd by to ale byl. Tohle auto nejelo po dodání nikdy krom jedné cesty. Na tachometru má tedy pouhých 34 kilometrů a není jako nové, je nové, není ani pořádně vybalené.

První majitel vozu podle dostupných informací v roce 1993 „odjel s vozidlem od dealera Škody do své podzemní garáže“ - to bylo asi 25 km -, než zjistil, že „řízení je stresující zážitek a auto už nikdy neřídil“. Nevypadá to jako pocta kvalitám Favoritu, ale třeba jej stresovalo řízení jako takové. Kdo ví, každopádně se uskladněním auta v podzemní garáži, kde bylo nalezeno o 29 let později, zasadil o „vznik“ možná nejzachovalejšího Favoritu, který lze v roce 2022 vidět mimo muzeum Škody. A možná ani tam nemají tak originální skvost.

Auto totiž skutečně celých 29 let stálo, než bylo letos v květnu dovezeno do servisu a pak na focení, odtud zbylých 9 km. O jeho novosti nemá smysl pochybovat, nakonec se podívejte na fotky. Pár oděrek vzniklých během skoro tří dekád stání v garáži, je na autě patrných, ale to je vše. Interiér, podvozek, motor, jakýkoli detail... To všechno je naprosto nové a nenapodobitelné bez toho, aniž by to skutečně nové bylo. Prodávající jako důkaz přidává i to, že za vůz po celých 29 let nebyla placena v Řecku silniční daň. Protože prostě nikdy po silnicích nejezdilo.

Je to perla svého druhu, naprosto výjimečná věc, dost možná světový unikát. Není tedy divu, že přitahuje pozornost sběratelů z celého světa, jak upozorňuje aukční firma Collecting Cars, která má prodej vozu na starosti a necelý den před koncem aukce jistě také zkouší povzbudit další zájem. Toho bylo už doteď dost - aktuální dosažená cena činí 18 000 Eur, tedy asi 444 tisíc Kč, což je na 29 let starý Favorit skutečně síla. A může to být i více. Pokud byste měli zájem, prodávající v ceně zajistí i dovoz auta do Frankfurtu nad Mohanem, to od Česka není daleko.

