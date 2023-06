V Rusku se z dob studené války povalují tisíce funkčních malých jaderných elektráren, ani ty elektromobily nespasí včera | Petr Prokopec

/ Foto: United States Department of Energy, CC0 Public Domain

Je to fascinující, ale v zemi se skutečně prakticky bez ladu a pozornosti kohokoli odpovědného povalují tisíce radioizotopových generátorů, které dříve sloužily jako zdroj energie třeba pro majáky. Dnes mohou být rozličnými způsoby zneužity, smysluplně využity jen stěží.

V souvislosti s válkou na Ukrajině byla již mnohokrát zmíněna hrozba použití jaderných zbraní, a to pochopitelně ze strany Ruska. Zatím se nezdá, že by některá z těchto vyhrůžek byla míněna opravdu vážně. Nicméně ani v případě, kdy si ruský režim udrží zbývající špetku sebezáchovného pudu a jaderné zbraně nechá ve skladech, nejsme ze strany Ruska, co se týče radioaktivních látek, v bezpečí. Stojí za tím přitom to, co bylo stvořeno k pomoci, nikoli jakožto zbraň hromadného ničení.

Řeč je o radioizotopových termoelektrických generátorech (RTG), které jsou jako dlouhodobé zdroje energie využívány v oblastech odtržených od civilizace. Daleko více se s nimi nicméně počítalo v kosmických aplikacích. Na palubě je měly ruské lunární sondy, napomáhaly také při projektech Apollo a stoprocentně se s nimi počítá u vesmírných sond, které jsou vysílány do velkých vzdáleností od Slunce, kde nelze sázet na fotovoltaické baterie.

Rusové je ve velkém začali využívat v době Studené války pro vojenské účely. Sloužily hlavně jako zdroj energie majáků a navigačních stanic na pobřeží Severního ledového oceánu. Dokud existoval SSSR, bylo o ně postaráno. S jeho rozpadech však zmizela péče i peníze na údržbu. Tehdy sice naštěstí zasáhly Spojené státy americké a část Evropy, jež s likvidací nepoužívaných zdrojů napomohly. Ovšem po anexi Krymu v roce 2014 mezinárodní pomoc skončila.

Tím se dostáváme k onomu riziku. Generátory totiž jako zdroj energie využívaly Stroncium 90, případně pak Caesium 137 či Cerium 144. Všechny tři tyto izotopy mají jedno společné, jsou vysoce radioaktivní. Sice z nich nelze vyrobit jadernou hlavici, sloužit ale mohou v tzv. špinavých bombách. V jejich případě je radioaktivní složka rozprášena s pomocí konvenčních výbušnin. V podstatě tak stačí jeden s těchto aparátů odpálit granátem, a je zaděláno na průšvih.

Generátory přitom nejsou nikterak hlídané, ostatně v mnoha případech ani nikdo neví, kde přesně se nachází. To by nemusel být problém, kdyby ovšem SSSR nevycházel z předpokladu, že lidský život je bezcenný. Častokrát byly proto generátory usazeny jen do kovových držáků bez jakékoliv ochrany. Delší pobyt v jejich blízkosti tak byl smrtelně nebezpečný. Navíc zde existuje riziko odcizení jaderného materiálu, k čemuž ostatně v uplynulých letech již párkrát došlo.

Množí se přitom dotazy, proč Rusové dnes ony generátory nevyužijí jinak než pro vojenské účely, a to v souvislosti s elektromobilitou. Jenže zrovna pro tyto účely jsou nepoužitelné, i přes životnost několika desítek let. Limitem je výkon, který se pohybuje mezi 1 a 1 000 watty. To v podstatě znamená, že takové baterie o 100 kWh můžete dobíjet i 11 let.

V Rusku stále zůstává velké množství RTG, mluví se o 2 500 kusech. Jeden z nich můžete vidět níže - patří zjevně mezi ty nejen nehlídané, ale prakticky ničím nechráněné. Mohou tak být nebezpečné, přínosné třeba pro dobíjení akumulátorů elektrických aut nikoli. Tato fotka zachycuje americký RTG používaný při vesmírných misích. Ilustrační foto: United States Department of Energy, CC0 Public Domain

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.