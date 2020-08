V Saúdské Arábii našli desítky starých sovětských aut. Kde se tam vzala, nikdo neví před 2 hodinami | Petr Prokopec

Asi si dokážete představit, že v bohatém arabském království nebyly sovětské automobily ničím obvyklým, o to překvapivější je nalezení desítek Volh a Moskvičů dekády po jejich zrodu. Jejich minulost je obestřena tajemstvím.

Saúdskou Arábii má většina lidí spojenou s ropou, bohatými šejky a tedy s exkluzivními automobily. Jen málokdo by zde tedy čekal vozy lidovějších značek. Ovšem, jak ukázala třeba Supersportovní blondýna na dubajském vrakovišti, země písku a černého zlata je sice místem s abnormálním výskytem superaut, klidně se tam ale může dostat i Škoda Fabia. Přesto lze označit za překvapivé, že v Mekce, ležící na druhé straně arabského poloostrova, byly nalezeny tucty starých sovětských aut. Jak se ovšem do nedostavěné budovy a vlastně i do země dostaly, nikdo s jistotou neví.

Stav vozů není zrovna dokonalý, žádný z nich totiž již nemá pod kapotou motor. Většině pak chybí i kapoty, stejně jako mnohé další karosářské díly. Patrná je nicméně čelní maska, kterou tvoří 34 tenkých vertikálních lišt. Díky tomu je zjevné, že jde o třetí sérii z první generace GAZ-21, která byla vyráběna v letech 1962 až 1970. První totiž disponovala třemi horizontálními lamelami a emblémem s hvězdou ve středu, zatímco druhá již přepřáhla na 16 vertikálních lišt.

I třetí série přitom stejně jako předchůdci disponovala extrémně odolným zavěšením a podvozkem, jenž byl uzpůsoben stavu silnic v tehdejším Sovětském svazu. Překvapivé je, že Gorkovsky Avtomobilnij Zavod nešetřil ani na anti-korozní úpravě. Díky tomu byla Volha spojená s nemalou odolností, a právě proto byla často užívána taxikáři. To je v tuto chvíli nejpravděpodobnější důvod, proč se nakonec ocitla i v Saúdské Arábii - naznačuje to i jednotný lak nalezených aut.

Všeobecně se má za to, že auta sloužila jedné a téže společnosti, která je po letech vyřadila z provozu a 2,5litrové čtyřválcové pohonné jednotky užila v jiných vozech. Zda se však jednalo o verze s nižší či vyšší kompresí a tedy s výkonem 75 nebo 80 koní, se dnes nejspíše již nedozvíme. Nicméně zdroje blízké nálezu dodávají, že některé exempláře stojí za renovaci. Zda ale o něco takového bude mít někdo v Arábii zájem, je otázkou.

Lze už jen dodat, že ve stejné budově byly nalezené také mnohé Moskviče, stejně jako vzácná BMW 1600 a americké vozy z 50. let minulého století. Bližší data o jejich stavu či fotografie momentálně nejsou k dispozici. Nicméně pokud se jedná o zachovalejší kousky než v případě Volh, je velmi pravděpodobné, že tentokráte by se již pár zájemců o koupi a renovaci najít mohlo.

V Saúdské Arábii našli tucty starých Volh a Mosvičů. Mohly sloužit místní taxikářské firmě, která je po letité službě zbavila motorů a nechala zapadat prachem. Foto: Auto.mail.ru

Zdroj: Auto.mail.ru

