Ve stodole byl po 30 letech stání nalezen zahrabaný vzácný sporťák, jeho majitel zmizel

/ Foto: Lamborghini

Připusťme, že některé nálezy opuštěných aut působí poněkud nakašírovaným dojmem, tady ale nic nenasvědčuje tomu, že by věci byly jinak než zainteresovaní tvrdí.

Někteří říkají, že internet učinil svět o něco menším, neboť se o čemkoli zajímavém klidně z druhého konce zeměkoule může kdokoli dozvědět v řádu minut. Něco na tom bude a rozličné nálezy zajímavých opuštěných aut o to jen svědčí. Pokud jste starší, schválně si vzpomeňte, jak často jste o takových věcech četli v tištěných médiích? Stávalo se to, byly to ale výjimečné události.

V posledních dekádách jako by se s nimi roztrhl pytel, není to ale tak, že by se neodehrávaly dříve - jen se o nich snadno ihned dozvíme i bez zapojení tradičních médií. Co lze ale označit za pozitivní, má také druhou stránku - pozornost, která se těmto událostem dostává, je zdrojem různých nálezů-nenálezů, kdy někdo z hromady harampádí po pár letech vyndal něco, o čem věděli všichni v okolí sta mil. Takovým „senzacím” se snažíme vyhýbat, i když není vždy snadné je rozeznat na první pohled.

Co vám ukážeme dnes, ale vypadá jako upřímný objev auta, o kterém nevěděl pomalu nikdo. Navíc bylo objeveno ve skutečné stodole. Světu jej přibližuje Johnny Smith, bývalý moderátor Fifth Gearu, který nemá ve zvyku si něco vymýšlet. O nálezu jej pak informoval člověk, který si říká Dominic a ten pro změnu nemá kloudný důvod si něco vymýšlet, auto mu totiž nepatří.

Dominic je novým majitelem nemovitosti, kterou koupil z pozůstalosti zesnulého britského farmáře. Ani jemu ovšem auto nepatřilo. Onu stodolu pronajal původně na pár měsíců začátkem 90. let majiteli vozu, který jej chtěl někam dobře schovat. Proč, si můžeme jen domýšlet, vůz ale na místo přistavil, řádně schoval a jeho výjezdu ven zamezil britskými verzemi Opelů Calibra a Cavalier. Už charakter těchto aut, která v 90. letech rozhodně nebyla bezcenná, nasvědčuje cosi o výjimečnosti schovaného - a dnes nalezeného - vozu. Je to Lamborghini Espada.

Vůz s působivým Bertoneho designem poháněný jak jinak než dvanáctiválcovým motorem byl velmi futuristickým pokusem Lamba o sportovně-cestovní auto v 70. letech a vznikl jen v asi 1 200 kusech. Dnes se ty hezké prodávají klidně za 4 nebo 5 milionů korun, tento má navíc na tachometru pouhých 4 500 mil, tedy asi 7 200 km. Není tedy divu, že se o něj majitel bál, nakonec se ale zřejmě ukázalo být podstatnější to, proč se o něj bál - zaplacený pronájem stodoly skončil, po majiteli se ale slehla zem.

Člověk vlastnící onu farmu jako by věděl, co se stalo, neboť majitele auta ani nehledal. Vůz nechal přesně tam, kde jej zaparkoval, stát dalších 30 let než sám zemřel a jeho rodina buď ani netušila, že tam stále je, nebo též strkala hlavu do písku. Tím se dostáváme k Dominicovi, který nemovitost koupil i s tímto autem, ve stodole ho našel, zjistil si k němu jeho historii od pozůstalých a sám zjevně netuší, co si s ním počít. O všem ale zpravil Johnnyho Smithe, který nám auto ukazuje.

Je to skutečně extra kousek, který navzdory nedbalému uskladnění dobře odolává zubu času. Pochopitelně nemůže zítra na přehlídku elegance, na 30 let stání v zaprášené stodole ale působí opravdu velmi zachovale - z některých míst se loupe lak, jinak ale auto dělá dojem, že by jej stačilo vypulírovat, technicky občerstvi a může zpátky na silnice. I modrý interiér schovaný před paprsky slunce působí překvapivě svěže.

Jestli se tato Espada někdy skutečně vrátí na cesty, nevíme, pravděpodobně ji ale čekají lepší zítřky. Zasloužila by si to. Je to na jednu stranu zvláštní, právě tím ale zajímavý stroj, který stále teprve dláždil Lambu cestu ke slávě, kterou dnes požívá. Však se na něj podívejte sami...

Velmi podobnou Espadu našli na britské farmě skutečně opuštěnou ve skutečné stodole. Majitel ji odložil na tomto místě před 30 léty a pak zmizel. Ilustrační foto: Lamborghini

Zdroj: The Late Brake Show@Youtube

Petr Miler