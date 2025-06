Ve stodole našli téměř nejetou vzácnost mezi obytnými vozy, stála tam 27 let. Takových aut mělo vzniknout jen 30, teď může být vaše včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bonhams, tiskové materiály

Je to opravdu velká vzácnost, tím spíš v Evropě, tím spíš v takovém stavu. Snad žádný jiný se nedožil dneška s tak malým nájezdem, tento navíc stál ve stodole pod plachtou a vypadá jako stroj času. Pro nového majitele ovšem nepůjde o levný špás.

Americká společnost Airstream byla založena v roce 1927. O devět let později pak Wally Byam představil první přívěs ve tvaru párku, který zářil svou karoserií z leštěného hliníku. V té době na trhu působilo přes 400 firem, které se věnovaly domovům na kolečkách, když nicméně v roce 1939 skončila hospodářská krize, byl Airstream jediným přeživším. Byama následně nezastavila ani druhá světová válka, byť během ní využil svých zkušeností s hliníkem v letecké branži. K přívěsům se pak vrátil v roce 1948.

Kořínek firmy byl tedy velmi tuhý, vypořádat se ostatně dokázala i s energetickou krizí, která přišla v 70. letech. Ba co více, Airstream v té době dokonce rozšířil i svou nabídku o karavany s vlastním pohonem, které byly navrženy přesně v duchu ikonických přívěsů. V češtině je složité je jednoznačně označit, neboť slova jako „karavan” nebo „obytný vůz” se u nás používají pro přívěsy i samostatně jezdící stroje. Dále tedy raději budeme používat i v Česku částečně zdomácnělé slovo „motorhome”, z nějž vlastní pohon tak nějak vyplývá.

Práci na takových autech si firma vyzkoušela již na sklonku let šedesátých, kdy začala vyrábět speciální minibusy pro NASA. Na počátku osmdesátek pak dokonce přišla i s variantou, která byla určena pro pohřby, kdy dopravovala příbuzné, květiny a rakev z krematoria na hřbitov. Až během 90. let ale Airstream znovu šlápnul do pedálů a přišel s motorhomy se sklolaminátovou karoserií. Protože jim ale částečně chyběl tradiční vzhled a šlo o ještě dražší zboží, neměl tento program dlouhého trvání.

Právě v té době vznikl stroj, který můžete vidět na fotkách okolo. Objevil se v aukci firmy Bonhams, která jej nabídla jako překvapivý objev z jedné britské stodoly. Airstreamy jezdí hlavně po USA a jeho motorhomy obzvlášť, tento se ale zatoulal do Evropy, kde se ovšem zatoulal znovu. Jezdil jen do roku 1998, od té doby už se nepohnul z oné stodoly, kde zůstal pod plachtou stát až do jeho nedávného nalezení.

Jde o vzácný vrcholný Airstream 350LE z roku 1990, který měl vzniknout v pouhých 30 exemplářích. A najeto má jen 27 400 km, což je na stroj tohoto ražení prakticky nic a čest máme možná s nejzachovalejším 350LE na světě. Postaven je na podvozku autobusu, přičemž na délku měří 10,7 metru. O pohon se pak stará 7,4litrový osmiválec od Chevroletu, který byl spárován s automatickou převodovkou GM Hydramatic 400. Trojice náprav přitom počítá se vzduchovým odpružením, které zajišťuje nemalý komfort. O totéž se pak ostatně starají dva nezávislé okruhy klimatizace, které doplňuje koupelna se sprchovým koutem, vyhřívání či audio systém spárovaný s několika televizemi.

350LE uvnitř počítá s obývacím pokojem, ve kterém nechybí kůží čalouněná křesla a gauče, stejně jako s kuchyní a ložnicí. Protože šlo o vrcholný model, nábytek nebyl vyroben z překližky, ale skutečného ořechového dřeva. Styl pak sice odpovídá devadesátkám, to by ale pro většinu zájemců neměl být problém. Zda se ale obytný vůz někdy prodá, je otázkou - nejvyšší příhoz v již skončené aukci činil 34 tisíc liber (cca 1 milion korun) a nestačil na vyrovnání minimální prodejní ceny. Za tuhle vzácnost bude muset někdo „dotlačit” víc.

Airstream vyráběl i motorhomy, které nezapřou svůj původ. Moc úspěšné ale nebyly, model 350LE měl vzniknout jen ve 30 exemplářích. Jeden prakticky nejetý se dekády skrýval v Británii a nyní na prodej. První aukční kolo ale prodej nepřineslo. Foto: Bonhams, tiskové materiály

Zdroj: Bonhams

Petr Prokopec

