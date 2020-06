Vedle obřího SUV s dieselem 16,0 pro ruského politika vypadají běžná auta jako hračky před 3 hodinami | Petr Miler

Některá moderní SUV umí být opravdu velká, vedle kolosu z pera dnes už zesnulého ruského designéra ale vypadají jako hračky. Základem se tu stalo bojové vozidlo pěchoty a vše vypadá podle toho.

Loni navždy opustil tento svět Genadij Chainov, známý designér nejprve sovětských a později ruských aut, který se celý svými unikátními stroji proslavil i daleko za hranicemi rodné země. Viděli jsme řadu jeho výtvorů, až po jeho skonu ve věku pouze 59 let ale vyšlo najevo, na čem také pracoval. Jedním z dříve neznámých děl je technicky i designově výstřední SUV zvané Uran.

Tento neobvyklý sportovně užitkový vůz se zrodil v 90. letech minulého století. Pro pohon byl použit šestnáctilitrový dieselový šestiválec s přímým vstřikem a kapalinovým chlazením. Velkoobjemová pohonná jednotka UTD-20 původně patřila do bojového vozidla pěchoty, Chainov ji ale použil jako základní kámen svého extrémního SUV.

První skica tohoto monstra byla nakreslena v roce 1998 a už abnormální proporce tehdy zaujaly jednoho moskevského zájemce. První a poslední zákazník dodal finance a po dvanácti měsících od dokončení kresby začala konstrukce skutečného Uranu.

Základ neobvyklého automobilu tvoří prostorový rám svařený ze čtyř ocelových nosníků s obdélníkovým profilem. Těžký agregát dostal místo vepředu s napojením na převodovku ze ZILu-131. Dvojité lichoběžníky zajišťují nezávislé zavěšení všech obrovských kol. Mezi postranními prvky rámu jsou dvě 120litrové palivové nádrže. Odpružení pracuje s pneumatickými polštáři z autobusu značky LiAZ (jde o ruský LiAZ, nikoli český LIAZ).

Na přelomu tisíciletí začala stavba karoserie z ocelové klece s navěšenými sklolaminátovými panely. Následné neshody s pronajímatelem dílny nutily automechaniky odtáhnout nedokončené auto mimo základnu do míst nedaleko Petrohradu. Tam byl stroj dokončena a začaly práce na luxusně vyhlížejícím čtyřmístném interiéru, který navrhl nejstarší syn designéra.

Zakázka byla hotová někdy mezi léty 2003 až 2004, auto ale objednatel nikdy nepoužil. Byl jím totiž ruský politik, který byl v mezičase zvolen do Státní dumy a upozorňovat na sebe nepřehlédnutelným automobilem se od chvíle objednání vozu stalo i v Rusku společensky nepřijatelným. Extravagantní dílo tak stálo téměř 10 let stranou, než jej koupil jiný majitel, kterému patří dodnes. Jestli s ním jezdí, zdroje neuvádí, ale pokud ano, těžko si toho někdo na silnici nevšimne - zejména na fotkách s lidmi poblíž je vidět, jak obří stroj to je.

SUV zvané Uran nezapře ruské kořeny, je to monstrum svého druhu

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler