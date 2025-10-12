Velevzácnou královnu dálnic normalizační ČSSR v dokonalém stavu nikdo nechce, majitel zkusí štěstí v aukci s nízkou startovní cenou

Existovala i rychlejší auta místní provenience, ta ale byla běžnému lidu zapovězena už zcela. K tomuto se dostala aspoň hrstka šťastlivců, ostatní vyrobené kusy skončily v zahraničí, jako nakonec i tento. Právě tam se ale dočkal dneška ve stavu, který láká k jeho navrácení do rodné vlasti.

včera | Petr Miler

Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Existovala i rychlejší auta místní provenience, ta ale byla běžnému lidu zapovězena už zcela. K tomuto se dostala aspoň hrstka šťastlivců, ostatní vyrobené kusy skončily v zahraničí, jako nakonec i tento. Právě tam se ale dočkal dneška ve stavu, který láká k jeho navrácení do rodné vlasti.

Škody 100 a 110 byly svého času všechno, jen ne vzácná auta. Vyrobilo se jich skoro 1,1 milionu exemplářů a i silnější 110 L vznikla v téměř 220 tisících kusech. Pochopitelně, postupem času jich většina skončila v propadlišti dějin, ať už kvůli korozi, nehodám nebo prostému postupnému opotřebení, a tak je dnes i zachovalá „stovka” výjimečnou věcí. Jenže byly tu rovněž zajímavější verze, které jsou dnes v krásném originálním stavu vzácností.

Jednak je to pochopitelně kupé 110 R, dodnes okouzlující auto, které označením „Porsche východu” snad ani nemůže urážet západní originál. Trochu v pozadí ale zůstává verze 110 LS, špičková verze sedanu se stejnou technikou, jakou mělo kupé R, s trochou nadsázky dobová Octavia RS. Vzhledem k době jejího zrodu a dynamickému potenciálu si ji nebojíme překřtít na královnu normalizačních, tehdy čerstvě rychlostně neomezených dálnic.

Tento typ tedy disponoval čtyřválcem o objemu 1 107 cm3 naladěným na výkon až 46 kW (62 koní) v 5 500 ot./min dle poněkud optimistické normy SAE (motor bez příslušenství). Byl také velmi lehký, s 818 kg vážil o 31 kg méně než 110 R a byl tak teoreticky tím nejrychlejším, co škodovka ve své době dělala. Akcelerace na stovku za 18,5 sekundy a maximálka 145 km/h nezní úchvatně, ale jsme na začátku 70. let minulého století za Železnou oponou, nezapomínejme. Snad jen Tatry byly tehdy rychlejší, dobové žigulíky se prodávaly jen variantě VAZ-2101, která tak rychlá nebyla.

Co je pro dnešek podstatnější, tento model byl vyroben pouze v 40 057 kusech, 110 R bylo postaveno 56 902 exemplářů. Pomineme-li tedy soutěžní speciály a jiné neobvyklosti, jde o nejvzácnější provedení této řady. Do dnešního dne navíc přežilo v ještě menším množství než „eRko” - však šlo na první pohled o zdánlivě obyčejný sedan, kterého jezdily všude mraky, tak proč se s ním mazlit, že?

Narazit dnes na jakýkoli kus v prodeji je skoro nemožné a pokud se to podaří, jde o exemplář v ne zrovna přesvědčivém stavu - v České republice není v tuto chvíli na prodej ani jeden. Tato verze se ale v nemalé míře vyvážela i do zahraničí, kde se minimálně jeden kus dožil dnešních dnů ve stavu, který bere dech. A to i když původně do zahraničí vyvezen nebyl.

Jeho osud je na vůz podobného ražení dost netypický, i neboť si jej v roce 2013 po 39 letech na světě cíleně dovezl z Česka do Velké Británie tamní fanoušek škodovek a na místě jej s maximálním zachováním originality všeho myslitelného během následujících dvou let zrenovoval. Auto vrátil původní tyrkysový lak (v mezičase bylo přelakováno namodro) a jeho originalitu certifikovalo muzeum škodovky v Mladé Boleslavi. To měl vůz najeto necelých 70 tisíc km, nyní je pořád tím samým člověkem prodáván s nájezdem 75 961 km. Za víc jak 10 let toho tedy moc nenajezdil.

O co méně se s ním ale jezdilo, o to více o něj bylo postaráno - občas vyjel, měl pravidelný servis a byl po celou dobu garážovaný, pochopitelně. Co je ale na autě dnešní optikou nejzajímavější, je jeho téměř dokonalý, povětšinou originální stav. Krom nového laku není dokonalý v tom smyslu, že by vypadal, jako by včera sjel z tovární linky. Dokonalá je jeho patina, která dává znát 51 let existence, zároveň ale se ale renovace postarala o eliminaci rozsáhlejší koroze a dalších zničujících znaků stáří. Je to jednoznačně nejkrásnější 110 LS, kterou jsme v posledních letech viděli.

Podívejte se na auto sami, je to opravdu výjimečný kus, který by s podle nás zasloužil dostat zpět do vlasti, země svého vzniku. Majitel jej zkouší prodat od jara za cely okolo 11 000 liber, tedy přes 300 tisíc Kč, vůz ale evidentně za tyhle peníze nikdo nechce. Nyní tedy jeho prodej svěřil aukční firmě Iconic Auctioneers a spokojil by se i se 7 000 librami, tedy méně jak 200 tisíci Kč. To je velmi slušná nabídka, na 110 LS v tomto stavu to prostě není moc. V Británii jsou dnes v provozu už jen dva takové vozy, v Česku jich bude jistě víc. Ale kolik? Dvacet? I dvě stě se zdá být nereálně moc. Kdybyste měli zájem, tento vůz se bude dražit 9. listopadu v Birminghamu.

My vám ale toto auto ukazujeme hlavně pro potěchu oka i mysli - je příjemné vědět, že takto zachovalá 110 LS ještě existuje a možná ze sebe dostane i všechny z původních 62 koní. Pro dokreslení přidáváme také pár dobových materiálů, které připomínají, že 110 LS byla svého času v nabídce Škody „něco extra”...


Opravdu mimořádná 110 LS „ulitá” do Velké Británie má po 12 letech v „exilu” šanci vrátit se zpět domů. Pokud pro ni hoříte, měli byste ji vzít, hezčí auto za tyto peníze hned tak nenarazíte. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Dobový katalog Škody a kompletní portfolio automobilky v době existence 110 LS (1971 až 1976) dokreslí dobovou atmosféru. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Iconic Auctioneers

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.