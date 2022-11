VW chtěl vstoupit do WRC o 20 let dřív, až teď ukázal úžasný homologační speciál. Právě ten vše zhatil před 7 hodinami | Petr Prokopec

Nebýt Dieselgate, německá automobilka by možná rallyovému šampionátu vládla dodnes. Ukázat se v něm ale mohla už o hodně dřív, v roce 1993 vznikl unikátní Golf A59, který dodnes dokáže ohromit. Právě proto se ale nedostal do sériové výroby a vše zmařil.

V roce 2013 vstoupil Volkswagen do světového šampionátu v rallye. A jelikož automobilka měla k dispozici Josta Capita a Sébastiana Ogiera, získala hned čtyři tituly. Francouzský závodník pak na tom byl dokonce ještě lépe, ani po odchodu VW z šampionátu až do roku 2018 nenašel přemožitele. Mistrem světa se pak ostatně stal i v letech 2020 a 2021, v té době nicméně již jezdil za Toyotu, které zůstává věrný dodnes. Po svém bývalém kolegovi z Citroënu Sébastienu Loebovi je tak druhým nejlepším závodníkem WRC historie a zřejmě už jím zůstane, šampionátu se dnes účastní pouze občasně.

Pro samotný VW to byla krátká a velmi úspěšná éra, po WRC ale pošilhával už mnohem dřív. Na počátku 90. let minulého století tak vzniknul i prototyp homologačního speciálu, jenž se měl stát ekvivalentem Subaru Impreza WRX STI či Mitsubishi Lancer Evo. Automobilka ale následně zjistila, že takové provedení se jí nepodaří rozumně prodat v minimálním požadovaném počtu 2 500 exemplářů. Samotný prodej by tedy problémem nebyl, ovšem jen za cenu, která by pro ní znamenala nepřijatelně vysokou ztrátu. A tak celý nápad odpískala.

O prototypu s kódovým označením A59 se tak dozvídáme až nyní. A je to vážně pozoruhodný stroj, který disponoval unikátním odlehčeným a rozšířeným bodykitem vyrobeným z karbonu a kevlaru. To jsou drahé materiály i nyní, před třiceti lety by nicméně zákazníci kvůli nim museli rozprodat polovinu příbuzenstva na orgány. Zvláště když karoserie zjevně byla jednou z těch levnějších položek celého projektu. Golf ve specifikaci Rallye totiž dostal do vínku také zakázkové ústrojí, jímž by zmiňovaným japonským ikonám zatopil.

Jakkoli nejsilnější Golf té doby, tedy provedení VR6, disponoval 2,9litrovým šestiválcem, homologační speciál byl osazen přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem. Celohliníková jednotka produkovala 275 koní výkonu a 370 Nm točivého momentu, což jsou konkurenceschopná čísla i dnes. Na počátku 90. let šlo nicméně o něco neskutečného, ostatně ono provedení VR6 disponovalo pouze 190 koňmi a takový Golf GTI jich zpočátku nabízel jen 118.

Pohonná jednotka byla spojena se šestistupňovým manuálem, jenž výkon přenášel do všech čtyři rohů. Pohon 4x4 navíc zahrnoval hydraulicky ovládaný variabilní středový diferenciál a zadní samosvorný diferenciál. Je tedy pravděpodobné, že varianta A59 by v zatáčkách excelovala. Soupeře by pak možná neměla ani v přímém směru, data o akceleraci nicméně VW nikdy nepublikoval. Nejvyšší rychlostí 270 km/h se nicméně automobilka pochlubila.

Výčet úprav oproti běžné produkci tím ovšem nekončí. Kromě odlehčené karoserie se vůz dočkal také plastových bočních předních a všech zadních oken. Dovnitř se pak nastěhovala polozávodní sedadla Recaro či ochranná klec, zatímco podvozek využíval tlumičů Bilstein . Bezpečné zastavení pak dostaly na povel brzdy Brembo s odvrtanými kotouči, jenž se skrývaly za 16palcovými litými koly Speedline SL817 obutými do pneumatik o rozměru 225/45.

Projekt byl tedy dotažen do posledního detailu, přičemž společnost Schmidt Motorsport postavila v roce 1993 pro Volkswagen hned dva exempláře. Pojízdný byl nicméně pouze jeden. Německá automobilka se jimi chlubí velmi zřídka - A59 byl po nějakou dobu vystaven ve firemním muzeu, více k němu ale nikdy pořádně neřekla. To se změnilo až teď, kdy vůz můžete najít na stánku značky v Las Vegas, kde momentálně probíhá tuningová show SEMA.

VW zvažoval vstup do WRC již na počátku 90. let. Kvůli tomu vzniknul i homologační prototyp A59, jenž ohromí ve všech ohledech. Jeho cena by ale byla buď tak vysoká, že by značka neprodala požadovaných alespoň 2 500 kusů, nebo by na každém autě prodělávala příliš mnoho peněz. Projekt byl proto odpískán, do nejvyšších pater rallye Němci znovu zamířili až o dvacet let později. Foto: Volkswagen

