Youtuber stavěl repliku slavného filmového auta. Videa musel smazat, auto mu vzali dnes | Petr Prokopec

Do překvapivě prekérní situace se dostal Chris Steinbacher jen kvůli tomu, že si chtěl z pět let starého Fordu Mustang udělat kultovní Eleanor ze snímku 60 sekund. Tvrdě narazil.

Příští týden uplyne přesně dvacet let od premiéry snímku 60 sekund. Šlo o remake klasiky z roku 1974, který byl také poctou Fordu Mustang. Na rozdíl od originálu však filmaři u nové verze nesáhli po variantě Sportsroof z jednasedmdesátého. Místo toho se vydali ještě o trochu dále do historii a zvolili provedení Shelby GT500. I přes tuto změnu byl ovšem vůz ve snímku opětovně pojmenován jako Eleanor. A jakkoliv samotný film časem tak trochu zapadl, z upraveného kupé se v očích mnohých stala legenda.

Mezi takové patří i Chris Steinbacher, který stojí za kanálem B is for Build na Youtube. Pravidelně publikuje videa, která se soustředí na opravy či úpravy aut, o nichž si řada lidí již myslela, že jsou zralá leda do šrotu. Od roku 2015 Chris svými příspěvky dokázal oslovit již více než 1,3 milionu odběratelů, jeho kanál je tedy pro něj slušnou obživou. A nejspíše proto se Steinbacher dostal až za hranu zákona.

Chrisovým posledním projektem totiž byla právě stavba Eleanor. Za základ mu posloužil Ford Mustang GT z roku 2015, na který byla naroubována karoserie Fastbacku z roku 1967. Ta se zároveň dočkala i mnoha úprav, aby odpovídala pojetí, jaké pro zmiňovaný snímek navrhl Steve Stanford. Problémem se však ukázala skutečnost, že Eleanor je součást autorsky chráněného díla a práva na něj vlastní distribuční společnost, tedy Disney.

Pokud by Chris pracoval na voze ve své garáži a sem tam s ním vyrazil na sraz, nejspíše by se nic nestalo. Ovšem fakt, že profitoval z práce na kopii kupé, jehož pojetí je chráněným duševním vlastnictvím, spustil v legendárním zámku Walta Disneyho poplach. Na Steinbachera tak nastoupila armáda právníků, které v podstatě ani nemohl vzdorovat.

Youtuber se tedy o ochranné známce dozvěděl tím nejhorším možným způsobem. Jeho Mustang byl totiž zabaven a připadl distribuční společnosti, která v roce 1995 veškerá práva na snímek i jeho postavy odkoupila od Denise Halicki, vdovy po H.B. Halickim, který natočil původních 60 sekund a jenž v něm kromě ovládání kamery i řídil auta. To ovšem nebyl jediný trest, zároveň Chris musel z YouTube vymazat všechna videa spojená se stavbou auta.

Původně docela nevinná fandovská mise je tak u konce, přičemž Chris se raději již soustředí na jibé projekty. Možná i proto jsou hned tři a všechny má spojit téma apokalypsy. Doufejme přitom, že inspirací nebude hlavně snímek Mad Max, jenž pro změnu spadá pod Warner Brothers. Ani toto studio totiž nemá v lásce repliky aut ze snímků, které distribuuje. Své o tom ví hlavně stavitelé Batmobilů, kteří již o své klenoty přišli podobným způsobem.

Zdroj: B is for Build@Youtube

Petr Prokopec