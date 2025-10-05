Za nejslavnějšími kreacemi Top Gearu stojí nenápadný manželský pár, který auta stlouká pomalu doma za stodolou

Pořad se nezřídka tvářil, jako by ona auta dávali dohromady sami jeho hlavní protagonisté. A i když jste to tvůrcům nevěřili, nejspíš jste podezírali produkční tým. Realita je jiná, prakticky za vším stojí dosud neznámí britští manželé, kteří si ze staveb televizních a filmových speciálů udělali živnost.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Television Vehicles, tiskové materiály

Pořad se nezřídka tvářil, jako by ona auta dávali dohromady sami jeho hlavní protagonisté. A i když jste to tvůrcům nevěřili, nejspíš jste podezírali produkční tým. Realita je jiná, prakticky za vším stojí dosud neznámí britští manželé, kteří si ze staveb televizních a filmových speciálů udělali živnost.

Volíte Losnu nebo Mažňáka? Tím se raději ani nedotýkáme víkendových parlamentních voleb, místo toho s pomocí Rychlých šípů míříme k volbě, která už nějaký ten pátek rozděluje fanoušky Top Gearu. Pro jeden tábor je totiž vůbec prvním speciálem ten polární, který se premiérově vysílal 25. července 2007. Druhý ale pro změnu jako takový uznává až speciál z Botswany, který na televizní obrazovky zamířil o necelé čtyři měsíce později.

Tito fanoušci argumentují skutečností, že do Botswany trojice vyrážela v průběhu desáté série. Tudíž šlo o její regulérní díl a jako takový tedy má právo na označení „speciál“, zatímco v případě výpravy za Polární kruh šlo o samostatný projekt. Ve finále je ale jedno, se kterým táborem budete souznět. Podstatné je to, že teprve nyní, po dlouhých osmnácti letech, Top Gear odkryl část zákulisí natáčení. A jak se ukázalo, pořad by nebyl tak zajímavý bez jednoho dosud prakticky zcela neznámého manželského páru.

Peter a Sarah Rossovi stojí za společností Television Vehicles, která s produkčním týmem Top Gearu úzce spolupracovala. „Potřebujete postavit kaskadérský vůz opravdu rychle? Potřebujete přes noc opravit hlavní auto, protože se jeden z moderátorů až příliš rozvášnil? Potřebujete dodat tři klasické ojetiny jako na zavolanou a poté je přesunout přes půlku světa? To je práce Rossových,“ vysvětluje hlavní pracovní náplň britské dvojice Ollie Kew z Top Gearu.

„Předpokládám, že bych měl říci, že jsem technik,“ upřesňuje jej dále Peter. „Ale v rámci televizní show a zvláště pak u speciálů jsem taková holka pro všechno. Hodně času trávím i řízením. Někdy totiž moderátoři odvedou svou práci před kamerou a poté dostanu paruku, navleču si jejich triko a jdu odvést špinavou práci,“ uvádí dále. To ovšem znamená, že v mnoha případech není na obrazovkách Jeremy Clarkson, Richard Hammond či James May, nýbrž on.

Jeho práce ale začíná dlouho předtím, než se kamery roztočí. „Letíme napřed do zvolené země, abychom vyložili auta nebo je vyhodili z lodi či letadla, zařizujeme veškerou dokumentaci,“ říká Peter s tím, že obstarat musí také palivo. To má v mnoha zemích jiná specifika, než jakým jsou uzpůsobené motory dopravených aut, načež jsou zapotřebí různá aditiva. Následně pak Rossovi zajišťují veškerou technickou asistenci i logistiku.

V tomto bodě do hry vstupuje Sarah, která se starala o to, aby štáb mohl bez problémů cestovat po světě i s veškerým doprovodným cirkusem. Většinu pracovní doby tak trávila s telefonem na uchu. „Producenti vám třeba zavolají a řeknou, že mají potíže s přepravou SsangJachty do Monaka. Řeknu jim, že to není problém, že v naší dílně postavíme náklaďák, který ji tam doveze,“ říká s tím, že co ona slíbí, to Peter následně ihned vlastnoručně udělá.

To sebou pochopitelně nese i mnohá neočekáváná probuzení sousedů, neboť auta jsou stlouká pomalu doma za stodolou Rossových se vším všudy. „Testovali jsme tu výbušniny. Jedno kolo odletělo, přeletělo přes plot a vlétlo do sousedního nově renovovaného bazénu,“ vzpomíná Peter na horké chvilky. Jinak si ale zjevně práci na vlaku TGV12 přestavěného z Jaguaru, na nejmenším voze na světě P45 či Fiatu Multipla s explozivní karoserií zjevně užíval. Je tak škoda, že pořad zřejmě definitivně skončil. Ačkoli nebýt toho, nejspíš bychom se o Rossových nikdy nedozvěděli.


Kromě Jaguaru přepracovali Rossovi na vlak také Audi S8. Stejně tak se postarali o souboj Brouku s Porsche 911 v poušti i o Jeremyho P45 na videu níže. Foto: Television Vehicles, tiskové materiály

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.