Zemřel jeden z nejlepších designérů aut všech dob, možná ten úplně nejlepší. Gandini je autorem ikon mnoha značek před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Pár úchvatnými auty se blýskla řada slavných designérů, Marcello Gandini ale dokázal dávat originální výraz nespočtu automobilů nejrůznějších tříd a koncepcí. I když ho patrně znáte, celý rozsah jeho záběru vám snadno mohl uniknout.

Automobilový svět je od včerejšího dne o něco chudší. V požehnaném věku 85 let nás navždy opustil Marcello Gandini, který je mnohými - nás nevyjímaje - považován za jednoho z nejlepších automobilových designérů všech dob, pokud ne tím úplně nejlepším. Slavným se stal zejména díky značce Lamborghini, pro kterého navrhl přelomový model Miura, tedy pramáti všech supersportů, která je současně vnímána jako jedno z nejkrásnějších aut historie. Gandini přitom vůz s motorem V12 uloženým tehdy revolučně uprostřed navrhl v počátcích své kariéry, kdy mu bylo teprve 28 let. I díky tomu se dočkal dekády trvající kariéry, během níž dokola prokazoval svůj výjimečný talent.

Italský designér se narodil v roce 1938 v Turíně. O pětadvacet let později oslovil Nuccia Bertoneho, šéfa stejnojmenné společnosti, zda by pro něj nemohl pracovat. Požadované místo ovšem nedostal, neboť proti byl tehdejší šéfdesignér firmy Giorgetto Giugiaro. Když si uvědomíme, jak schopný Gandini byl, pak se jeho jen o 19 dnů starší kolega možná jen bál vnitřní konkurence. Tomu nasvědčuje i pozdější dění - o dvě léta později Giugiaro společnost Bertone opustil a ta Gandiniho obratem najala.

Pouhý rok na to přišla na svět výše zmíněná Miura, po které následoval futuristický koncept Marzal. U něj již Gandini nahradil oblé tvary ostrými křivkami a začal pilovat svůj slavný klínovitý profil. Naplno přitom dané zkušenosti využil na počátku 70. let, kdy navrhl Countach. U něj mimo jiné vsadil na vzhůru výklopné dveře, které se následně staly poznávacím znamením všech Lamborghini s motorem V12 - dokonce natolik, že se pro ně vžilo pojmenování „Lambo dveře“, i když je později použily i mnohé jiné značky.

Práce pro automobilku ze Sant'Agata Bolognese vedla k tomu, že si Gandiniho najalo i Ferrari, aby pro něj navrhl druhou generaci modelu Dino 308/GT4. To později dostalo do vínku i vzpínajícího se koníka, přičemž šlo o první a zároveň poslední produkční Ferrari, pod které se studio Bertone podepsalo. Pro automobilku z Modeny pak Gandini střihl na šaty také konceptu Rainbow, který disponoval pevnými skládacími střešními panely - dlouhých 35 let před sériový mmodelem 458 Spider, které je dostal též.

Také s tímto konceptem Gandini tak trochu předběhl dobu, neboť pokud by jej Ferrari představilo až v 80. letech, nejspíše by Rainbow zamířil do výroby. Slavnému designérovi to ale nejspíš nevadilo, ostatně toho času byl skutečně na roztrhání. Pro značku DeTomaso totiž navrhl slavnou Panteru, na kontě má ale i Maserati Quattroporte druhé a čtvrté generace či Ghibli druhé generace. Bez něj by pak neexistovala ani Cizeta-Moroder V16T nebo Lancia Stratos.

Gandini se kromě toho podepsal i pod Bugatti EB110, ale pouze pod základní tvary, které nakonec zůstaly jen prototypů. S těmi ovšem tehdejší šéf značky Romano Artioli nebyl až tak úplně spokojený a požadoval úpravy, jenž Gandini odmítl. Produkční verzi tak v detailech nakonec doladil Gianpaolo Benedini - jeho Artioliho zeť, který byl povoláním architekt. Jen supersportům se však italský designér nevěnoval, podepsán je totiž také pod původním Volkswagenem Polo, první generací BMW řady 5, druhou generací Renaultu 5 či pod Citroënem BX.

Gandini dále navrhl i několik budov, interiérů nočních klubů a dokonce i vrtulník Heli-Sport CH-7. Aktivní byl pak i ve svých pětaosmdesáti letech, poslední měsíce měl totiž pracovat na detailech automobilového muzea v katarském Doha. Co bylo příčinou jeho skonu, zatím zdroj této zprávy neuvádí. Nezbývá tedy než se s tímto velikánem rozloučit a dodat, že díky jeho nezměrnému talentu otisknutému do jeho děl tu s námi bude vlastně navěky.

Marcella Gandiniho proslavila zejména práce na ikonických supersportech Lamborghini. Za sebou toho ale má mnohem víc od prvního BMW řady 5 přes Renault 5 až po základy Bugatti EB110. Foto: Lamborghini

Zdroj: RAI News

