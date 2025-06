Známý fotograf ukázal, jak to dnes vypadá na dubajských vrakovištích, je to skutečně úplně jiný svět před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Když u nás vyrazíte na vrakoviště, najdete tam povětšinou jen ta nejtuctovější auta - od dožívajících Felicií přes odježděné Passaty B5 až po modernější produkci po těžkých nehodách. V Dubaji objevíte často na sobě naskládaná na sebe Ferrari, Lamborghini a Porsche. Larry Chen vám přesně to ukáže.

Dubajská vrakoviště se stala legendou svého druhu. Zatímco v těch českých najdete povětšinou staré Škody a další tuctová auta, což odpovídá podobě místního autoparku, v Dubaji se jedná o sporťáky typu Ferrari či limuzíny značek Bentley a Rolls-Royce. Protože to také odpovídá podobě tamního autoparku.

Přesto obrázky tamních vrakovišť a opuštěných aut vůbec nejednou obletěly svět, neboť mnohé z těchto vozů jsou jen pár měsíců staré a zdánlivě nepoškozené. Člověk se tak rázem musí ptát, jak je něco takového možné, zejména v druhém případě je ale vysvětlení jednoduché - jde tu hlavně o přísné zákony spojené s nesplácením závazků uživatelů těchto aut.

Dubaj láká řadu mezinárodních firem, které svým zaměstnancům platí nemalé peníze. Tito lidé si pak následně pronajímají drahé domy a kupují drahá auta. Jejich životní styl je ovšem postupem času nutí utrácet víc, než vydělají. Následně tak upadnou do dluhů, které je nakonec donutí, aby co nejrychleji opustili zemi a nechali za sebou vše, co nelze odvézt.

Pokud totiž v Dubaji nesplácíte půjčku, můžete skončit ve vězení. Stejně jako ve chvíli, kdy se pokusíte třeba o podvod a zfalšujete doklad o zaplacení splátky. Mnozí proto raději svůj vůz odvezou někam do pouště a nahlásí jeho kradené, popř. jej ponechají svému osudu. Část těchto vozů nakonec skončí na vrakovištích poškozená lokálními živly, o zbytek se postarají nehody, vandalismus, příroda a další nešťastné události, které pojišťovny donutí auta preventivně odepsat jako totální škodu.

Údajné záběry těchto míst bývají přesto bývají zpochybňovány či dávány do nesprávných souvislostí, a tak se nyní na dubajská vrakoviště vydal s kamerou Larry Chen, známý americký fotograf, který aktuálně pracuje pro Hagerty. Měl mimo jiné možnost nafotit poslední řádění Kena Blocka s elektrickým Audi, stejně jako se mu před hledáček postavil herec Sung Kang ze série Rychle a zběsile se svým upraveným Datsunem. Kromě toho nechyběl na solných pláních v Bonneville, stejně jako si nenechal ujít řadu závodů. V jeho případě tedy opravdu není na místě zpochybňovat, že to, co nám ukazuje, je realita.

Na vrakovištích by obvykle neměl co dělat, o to víc ho ale zaujalo jedno z těch dubajských, neboť na něm skutečně narazil na drahá či vzácná superauta jako třeba Lotus Eletre. Ten byl představen již v roce 2022, ovšem na první dodávky došlo až loni. Protože se ale elektrické SUV vyrábí v Číně, do USA se momentálně kvůli clům nevyváží. Kousek, který se pak dostal na vrakoviště, na první pohled vypadal jako zcela nový. Podle všeho u něj ale měl selhat vzduchový podvozek, stejně jako některé interní komponenty, načež majitel již nechtěl řešit opravu. Nouze ale není ani o jiné zajímavé vozy - americké muscle cary jsou tady skoro tuctovka, spatřit můžeme řadu Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royců... Skoro cokoli si zamanete.

Chen k tomu dodává, že dubajská vrakoviště už nejsou takovým „divokým západem“ jako dřív, kdy jste často u vjezdu do areálu narazili pouze na hlídače, kterým vám nebyl schopen poskytnout jedinou relevantní informaci. Dnes je vše dokonale organizováno, mnohde tak narazíte na haly, kdy v jedné se skrývají třeba motory, v druhé komponenty z interiéru a ve třetí podvozkové části. Odvoz ze země však zůstává i nadále problematický, proto na něj dál moc nedochází a ceny jsou lákavě nízké. Udržovat takový supersport v provozu v Dubaji tedy může být levnější, než by vás napadlo - pokud se spokojíte s použitými díly.

Dubaj je notoricky bohaté místo a tamní vrakoviště vypadají podle toho. Pohádky o nich moc nepřehánějí, jak můžete vidět na záběrech níže. Ilustrační foto: Google Earth

Zdroj: Hagerty@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.