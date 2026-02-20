„Manuální převodovka vlastně nedává žádný smysl,” říká šéf BMW M a dokazuje, že pořád nepochopil nic
Petr ProkopecJistě se najdou pohledy, ze kterých smysl nedává. Ale jsou vůbec relevantní, když ji na klíčovém trhu BMW volí třeba do modelu M3 polovina lidí? Frank van Meel jako by nechápal ani sílu takového zájmu, ani fakt, že mu samo zachování manuálu v nabídce přivádí nové zákazníky.
Jistě se najdou pohledy, ze kterých smysl nedává. Ale jsou vůbec relevantní, když ji na klíčovém trhu BMW volí třeba do modelu M3 polovina lidí? Frank van Meel jako by nechápal ani sílu takového zájmu, ani fakt, že mu samo zachování manuálu v nabídce přivádí nové zákazníky.
Asi jen málokdo ráno nevstává se slovy: „Chci, aby mi dnes život dal pořádně zabrat!“ Naopak téměř každý touží po tom, aby byl jeho život zase o něco méně náročný a více pohodlný. Odráží se to i na automobilové branži, kde má publikum zájem především o automatické převodovky. Dá se to pochopit, neboť pokud denně trávíte desítky minut v kolonách, hrátky se spojkou a „fofrklackem” vás rychle omrzí. A jak jednou lidé automatu navyknou na krátkých cestách, preferují ho obvykle i na těch dlouhých.
Pokud si nicméně kupujete auto pro zábavu, v podstatě nic z výše zmíněného neplatí. Správní automobiloví nadšenci usedají za volant s tím, že si řízení chtějí „odpracovat” a po pár desítkách minut budou propocení skrz naskrz a z praní se s autem budou zbití jako prašiví psi. Je to součást hry, je to jeden z cílů, nikoli nechtěná okolnost. Proto také preferují zdánlivě anachronické manuální řazení, neboť vás zapojí do hry způsobem, jaký automatické převodovky nezvládají. Zní to možná i trochu zvráceně, ale někteří platí domině za to, aby je přetáhla bičem. Vedle toho je preference manuálu nevinná...
BMW si svou reputaci postavilo právě na zapojování řidičů do hry. Po dekády bylo skoro jedno, jaký model si koupíte, i základní 116i to kdysi uměla. Divize M by pak měla být vrcholem toho, co můžete v tomto směru dostat - můžete, nemusíte, někteří jistě preferují „machrování” na Pařížské (ale dojme tam někoho BMW M?) bez špetky snahy takové auto příhodným způsobem řídit. Ale ostatní vždy měli a pořád mají tu možnost - modely jako M2, M3, M4 a Z4 M40i pořád lze nebo do poslední chvíle šlo koupit s ručním řazením. A zejména na některých trzích toho lidé využívají dosyta, třeba podíl „manuální M3” je v USA 50procentní, i když naprostou většinu verzí s ručním řazením vůbec nekoupíte.
Přesto šéf divize M Frank van Meel kolegům z australského Car Sales sdělil, že ho to v podstatě nezajímá a do budoucna s manuály nepočítá. „Z technického hlediska manuální převodovka vlastně nedává smysl, protože omezuje točivý moment a také spotřebu paliva,“ řekl van Meel. A možná má pravdu, jakkoli s efektivitou je to složitější, nicméně je to podstatné? Pokud dost lidí manuál chce - a to připouští, že chce -, žádná další debata není na místě, na trhu je to „nejvyšší spravedlnost”. Už podobné uštěpačné poznámky jsou nevhodné a nesmyslné, o preferencích zákazníků se takto nemluví.
Není to navíc poprvé, co něco podobného zmiňuje. V roce 2024 v rozhovoru pro magazín Quattroruote uvedl, že prodeje manuálních aut klesají. „Nedává tak smysl je dále vyvíjet. Pokud tedy chcete BMW M s manuálem, kupte si ho raději hned,“ dodal tehdy. A klientela ho vlastně i vyslyšela, tím pikantnější je, že to pořád nestačí k tomu, aby automobilka jasně změnila kurs.
Sportovní divize totiž loni dosáhla prodejního rekordu, když zákazníkům předala 213 457 nových aut. Meziročně se tak registrace zvedly o 3,3 procenta, a jakkoliv lídrem v prodejích bylo BMW X3 M50, králem mezi sporťáky se stalo kupé M2. M3 pak pro změnu má za sebou vůbec nejlepší rok v historii. Právě tyto dva modely jsou přitom jedněmi ze čtyř, u kterých sportovní divize nabízí manuální převodovku. A jak jsme uvedli, podíl manuálních verzí na celkovém odbytu je zvlášť na klíčovém trhu BMW dechberoucí.
Není to tedy taky, že by klientela o manuály neměla zájem - jakmile je ruční řazení u příhodné verze k mání, frčí. A celkové prodeje padají hlavně proto, že BMW tlačí manuály z kola ven. Navíc jsou vždy spojeny jen se slabšími verzemi, což poptávce taktéž neprospívá, nadšenci chtějí maximum.
„V budoucnu bude poměrně náročné vyvinout zcela nové převodovky, protože tento segment na trhu je malý a dodavatelé do toho nejsou moc ochotni jít,“ říká nově van Meel, a přes jisté mírnící dodatky dokazuje, že nepochopil nic. Taková slova lze brát jen jako výmluvu, vyvinout nové manuály lze a pro desítky procent kupců to jistě nebude neefektivní. Navíc kolem toho lze stavět marketing, vztahy se zákazníky, přilákat klienty konkurence, která to nedělá... A nabídku postupně rozšiřovat. Však BMW M chce do roku 2029 představit na třicet novinek. Jenže řadu z nich čeká elektrifikované či elektrické ústrojí.
S bateriovým pohonem si ale manuály příliš nerozumí, jejich dny u BMW M se tak zdají být sečteny. Nikoli v nejbližší době, v nabídce nejspíš budou i na počátku příští dekády. V té době s nimi ale dost možná bude spojen už jen jeden model jako poslední bašta pro nadšené řidiče. Poté se ale automobilka k tradiční klientele chce obrátit zády. Proč?
V souvislosti s tím jsme zvědavi, zda jí v daný moment vydrží jiné přesvědčení - van Meel dále uvádí, že vozy jako X3, X5 a X6 se nedočkají variant CS, že se k to nim nehodí. Pokud ovšem automobilka odežene ony nadšence, zůstanou jí k dispozici zákazníci, kteří se spíše než po závodních okruzích či zakroucených okreskách plouží po bulvárech. A pro ty je výjimečnost verze, kterou sedlají, klíčová. Však X5 M CS? To zní cool, ne? Aby si tedy BMW M neodehnalo zbytek těch, pro které začalo existovat. A nepřilákalo místo nich jen pozéry, kteří jej dotlačí k dalším nesmyslným rozhodnutím, jež akorát dál poškodí jeho image.
Toužíte po mnichovském voze s manuální převodovkou? Pak byste si s nákupem měli pospíšit, další vývoj k trojici pedálů příznivý nejspíš nebude. A to přesto, že ručně řazená eMka kupuje mnohem víc lidí - navíc v rámci tenčící se nabídky -, než by kdokoli realisticky uvažující mohl ještě před pár roky čekat. Foto: BMW
