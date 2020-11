Vybalování Bugatti za 136 milionů posouvá tuto zvláštní zábavu na jinou úroveň před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Běžně amatérské záběry s postupným zbavováním toho či onoho produktu originálního obalu tady někdo vzal za konec hodný kupce jednoho z nejdražších aut světa. Výsledek tak vypadá spíše jako nové pokračování Batmana.

V posledních letech na internetu stala módou videa s tzv. unboxingem, tedy postupným vybalováním čehokoli nového před zraky diváků. Popravdě řečeno je to jedna z těch věcí, jejichž popularitu tak úplně nechápeme, ale bodují s tím všichni od sériových kupců nových mobilních telefonů až po nadšené sběratelky „šminek” všeho druhu. Tak proč totéž nezkusit i s novým autem?

Podobnou otázku si zřejmě položil americký kupec nového Bugatti Divo a ve spolupráci s dealerstvím Miller Motorcars jedno takové vybalování připravil. Tušíme, že video by mělo větší šanci na úspěch, kdyby na něm poskakoval sám majitel s mobilním telefonem na selfie-tyči, ale protože lidé schopní vydělat v přepočtu 136 milionů korun, kolik Divo stojí v základu, bývají perfekcionisté, video nechal stvořit v trochu jiném duchu.

Působí tedy spíše jako další díl Batmana od Christophera Nolana a zaujme na něm jak dramatická stylizace, tak profesionální zpracování. Tohle muselo stát spoustu peněz, když ale můžete dát 136 milionů za auto, asi vám bude jedno, když milion navíc spolkne video dokumentující jeho dodání k dealerovi. Bez ohledu na finanční stránku se na to podívejte sami, stojí to za to.

My dodáme, že jeden z výkvětů současné techniky je poháněn uprostřed uloženým, čtyřikrát přeplňovaným motorem 8,0 W16 o výkonu 1 103 kW (1 500 koní) a točivém momentu 1 600 Nm. Zatímco motor původem z Chironu zůstává nedotčený, Bugatti provedlo několik změn v řízení a zavěšení. Úpravy konstrukce pak sebraly 35 kilogramů z přibližně dvoutunové hmotnosti.

Exteriér, v tomto případě v matném, modrém karbonu se na první pohled od Chironu výrazně odlišuje a nové jsou všechny panely karoserie. Přední část hypersportu je ostřejší, boční partie vypadají aerodynamičtější a na zadní straně přibyl zcela nový aktivní spoiler včetně středové ploutve nad možná nejbláznivějšími koncovými světlomety současnosti, jejichž fungování video dokumentující předání předvádí do detailu.

Produkce Bugatti Divo je omezena na 40 kusů a nepochybujte o tom, že všechny byly zamluveny ještě dříve, než je kdokoli z běžných smrtelníků mohl vidět. Jeden ze snad šťastných majitelů pochází z bohatého severovýchodu USA, kde Miller Motorcars sídlí.

Bugatti Divo je mistrovské dílo ve všech směrech, na podobnou úroveň se pokusilo dostat video níže, které dokumentuje předání jednomu z amerických zákazníků. Foto: Bugatti

