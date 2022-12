„Vylepšovat” univerzální auta elektrickým pohonem je jako pokoušet se nakopnout moderní počítač modemem včera | Petr Miler

/ Foto: Everrati

Jako úprava pro legraci to dává smysl, jako seriózně předkládaná obchodní nabídka je to naprostý nesmysl, který nemá šanci uspět u kohokoli krom lidí totálně zahleděných do elektrického pohonu.

Vždy se musím hlasitě rozesmát, když se někdo pokouší elektrický pohon aut ukazovat jako něco moderního, co posouvá automobilismus dramaticky dál. A používá přirovnání k přechodu od klasických domácích telefonů s rotačním číselníkem k moderním smartphonům. Zní to líbivě a bez hlubšího zájmu o věc to dotyčným může procházet, neboť nějaké styčné body se najdou. A tichý, jednoduchý, vnitřně efektivní elektrický pohon působí moderně. Realita je ale přesně opačná.

Byly to elektromobily, které přišly jako první a třeba v USA na začátku 20. století byly pořád dominantním typem osobních aut. Byly ale evolučně překonány spalovacími vozy z důvodů, na kterých se v principu dodnes nic nezměnilo - nabídla levnější a lépe použitelný dopravním prostředek. To je celé, žádná ropná lobby, elektromobily zacházely, zachází a do nějakého dramaticky nového vynálezu budou zacházet na energetické hustotě a ceně akumulátorů, kvůli nimž nemají šanci spalovací vozy ani zdaleka vyrovnat, natož pak překonat. Jsou dražším a horším produktem, v tom klíčovém rozhodně.

Když tedy někdo argumentuje výše popsaným způsobem, jen otáčí realitu naruby. Se spalovací autem si kupujete velmi dostupný a prakticky nekonečně použitelný produkt. Můžete s ním jezdit - krom občasných servisních zásahů - prakticky neustále, klidně 24 hodin denně, kdekoli. I kdybyste jeli na místo 1 000 km vzdálené od poslední čerpací stanice, přihodíte dva 50litrové kanystry nafty a je vám to úplně jedno. S elektromobilem není reálný ani zlomek takového dobrodružství. V tom klíčovém zkrátka elektrická auta neposouvají automobilismus absolutně nikam, dokonce ho vrací zpět.

A ani argument o - řekněme - 90% účinnosti elektrického motoru není sám o sobě přesvědčivý. Růst elektřina na stromě, je to skvělé, jenže ona neroste, musíte ji vyrobit. Přidejte (často i mnohem menší) 90% účinnosti nabíjení, ztráty při transformaci a nakonec pořád dominantní výrobu elektřiny z fosilních paliv a je vám 90 % na konci úplně k ničemu. Když započítáte - byť nedbale ve snaze podpořit elektromobilitu - všechny aspekty výroby a provozu elektroaut, jako efektivnější řešení vyjde Škoda Octavia TDI.

Za této situace skutečně nechápu smysl byznysu firem typu britské Everrati, která za úplatu nabízí konverze klasických aut na elektrický pohon. Dokud šlo o fandovský projekt pro potěchu tvůrců, proč ne, ale nabízet takovou věc komerčně? To je jako pokoušet se prodat majitelům moderních notebooků konverzi na připojení modemem. Bude to drahé a výsledek bude mnohem horší než použití prakticky jakékoli alternativy, kterou už mají k dispozici.

Nakonec posuďte sami - Everrati se nejnověji pochlubila konverzemi klasických Land Roverů a Range Roveru, tedy naprosto dokonale univerzálních vozů, se kterými dojedete na světa kraj, ať už pod jejich kapotami bije cokoli. Nejsou rychlé, třeba Range Rover z roku 1970 potřebuje motor 3,5 V8, aby disponoval 132 koňmi a zrychlil na stovku za 13,9 sekundy. Ale tohle nejsou vozy na lámání rychlostních rekordů a kombinace použitelnosti s prostupností terénem dávala skoro nekonečné možnosti. A jako ojetá stojí pár set tisíc v bezvadném stavu.

Detailními technickými údaji konvertovaných vozů se Everrati příliš nechlubí, ale třeba jí upravený Land Rover SIIa nabízí 150 koní, akceleruje na stovku za 13 sekund a má se s dojezdem dostat na úroveň 240 kilometrů. K čemu něco takového je? Z pomalého, ale univerzálního auta se stane podobně pomalá hračka pro bohaté na ježdění po městě. Nesmysl.

Slova „pro bohaté” jsou navíc na místě, neboť Land Rover SIIa začíná s cenou na 159 950 librách (4,4 milionu Kč), elektrický Defender už stojí 185 000 liber (5,1 milionu Kč) a Range Rover začíná na 230 000 GBP (6,4 milionu). A to jsou prosím ceny bez daně a bez onoho klasického auta, které si musíte přivézt „zmrvit” vlastní. Není to encyklopedická definice slova „absurdita”? Přesně to ale ukazuje smysluplnost elektrických aut v plné nahotě, při jejich (skutečných) cenách je pořád stejně nulová.

Není to krásný modem na kolech? Ten žlutý stojí 6,4 milionu bez daně a bez auta k přestavbě, nabízí úžasných 56 kbps. Foto: Everrati

Zdroj: Everrati

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.