10 procent propuštěných nebude stačit. Porsche po největším strategickém selhání ve své historii oznámilo další vyhazovy
Petr MilerProč si i tito lidé z velké části mysleli, že firma uspěje s přechodem k řešení, které si trh nevyžádal, za současné devastace řady jejích tradičních kvalit, jde mimo nás. Ale stalo se to. Návrat k normálu ji teď stojí stamiliardy a rostoucí počet zkomplikovaných lidských osudů.
10 procent propuštěných nebude stačit. Porsche po největším strategickém selhání ve své historii oznámilo další vyhazovy
před 7 hodinami | Petr Miler
Proč si i tito lidé z velké části mysleli, že firma uspěje s přechodem k řešení, které si trh nevyžádal, za současné devastace řady jejích tradičních kvalit, jde mimo nás. Ale stalo se to. Návrat k normálu ji teď stojí stamiliardy a rostoucí počet zkomplikovaných lidských osudů.
Pokud chcete pochopit, co se právě teď děje s Porsche, stačí si přečíst náš loňský test Macanu Electric. Jeho podtitul „zrušit, zahodit a začít znovu” je v podstatě přesně to, co německá automobilka v tuto chvíli dělá, akorát ne přímo s elektrickým Macanem. Modely, které v poslední době dostala na trh, ponechává v nabídce, nakonec i proto, že k nim už nemá alternativu. Jinak se ale rozhodla tak trochu zrušit, zahodit a začít znovu sama se sebou a ve velkém se vrací ke spalovacímu pohonu.
Zřetelně nedomyšlený přechod jen na elektrická auta, který automobilka ke všemu uspěchala pod dojmem matoucích prvotních dat, je ale nakonec jen jedním, třebaže zastřešujícím aspektem, který vysvětluje úpadek firmy v posledních letech. Kdyby nabídla pár elektrických modelů do počtu, zase tak moc by se nestalo, i pokud by byly neúspěšné. Kdyby je nabídla aspoň v té podobě, jak zákazníci očekávají, také by to nebyla taková tragédie. A kdyby se jich nechytla hlavně v souvislosti s Čínou, která pro Porsche byla největším trhem a teď je tam není schopna prodávat prakticky vůbec, také by to nebylo tak zlé. A nebylo by to tak zlé ani v momentě, kdyby dílčí elektrifikace nezačala zasahovat i zbytek nabídky. Ale stalo se to všechno dohromady.
Realitou tedy je, že Porsche se rozhodlo do klíčových tříd vydat jen s elektrickými modely, které podstatné části zákazníků nevyhovují. Navíc je ošidilo i v oblastech, které s elektrickým pohonem nesouvisí, což značku poškozuje i v očích těch, kteří by elektromobily akceptovali. Zaútočilo s nimi i na Čínu a k tomu nesmyslně elektrifikuje i modely, kde o to nestojí už nikdo. Výsledkem je perfektní bouře, která automobilce sebrala prakticky veškeré marže i zisky. A to znamená nejen nutnost zásadní produktové „perestrojky”, která už je v běhu, ale také nutnost šetřit, což se dotýká i řadových zaměstnanců firmy, jež nemají se strategickým selhání firmy nemajícím obdoby v celé její historii, nic společného.
Společnost tak nyní avizovala, že se chystá propustit víc lidí, než dosud plánovala, protože jí následky nákladného přehodnocení chybné strategie nedávají na výběr. Jak shrnuje The Guardian, nový generální ředitel firmy Michael Leiters už jasně uvedl, že plán na zrušení přibližně 10 procent ze 40 000 pracovních míst ve firmě nebude stačit. A počet propuštěných během následujících tří let půjde za hranici 4 tisíc.
Firma pochopitelně nebude primárně vyhazovat přímo, to je v Německu drahé a nepopulární, půjde cestou nenahrazování lidí odcházejících do důchodu či jiných firem, motivací k „dobrovolným” odchodům apod. Výsledek ale bude stejný - méně zaměstnaných a méně nákladů. Detaily budou podle Leiterse oznámeny do podzimu.
Odepsaných skoro 100 miliard Kč jen posledním nápravným krokem si vyžádá i další úspory, stejně tak chce ale Leiters nafouknout marže nabízením většího počtu žádoucích specialit. V tuto chvíli tedy Porsche doufá, že do příští dekády vstoupí jako o něco menší, flexibilnější, efektivnější a k zákazníkům vstřícnější firma, jejíž nabídka bude i po roce 2030 stát na spalovacích a hybridních modelech. Nabídka elektromobilů pak prý bude pečlivě přizpůsobována skutečné poptávce, nikoli divokým svéhlavým termínům”. To zní rozumněji, snad bude lépe.
Šéf vývoje Frank Moser (na fotce vpravo) je jedním z těch, kteří roky elektrickou strategii automobilky zastávali a říkali, že takto poháněné sporťáky budou pro zákazníky skvělé. Jak na to přišel, nevíme, zákazníci v každém případě smýšlí jinak. A bylo tomu tak vždy, Porsche je jednoduše ignorovalo. Foto: Porsche
Zdroje: Porsche, The Guardian
