107metrová superjachta Sonata má být novou extrémní hračkou miliardářů, její pohon ale budí pochyby

Je to vizuálně i technicky nesporně zajímavé dílo, přesto máme pocit, že si hraje na něco, čím prostě není a být nemůže. Takový kolos s takovou výbavou na palubě si ekologií v jakémkoli smyslu tohoto slova nemá nic společného.

V posledních letech je skoro nemožné, abychom byli svědky představení něčeho nového, aniž by u toho nezaznělo zprofanované slovo „udržitelnost”. Děje se tak i v souvislosti s luxusními jachtami, u kterých to zní obzvlášť pateticky. Takové stroje neslouží k přepravě důležitého zboží nebo k čemukoli podobnému, jsou to hračky bohatých. Proč ne, je to jejich věc, pokud se ale u toho chtějí tvářit, že současně zachraňují planetu, je to opravdu pokrytectví první kategorie.

Právě do těchto vod - v tomto případě obrazně - míří dílo společnosti Valentin Design vedené Valentinem Weigardem. Ta dala za vznik 107,35metrové „plachetnicí” Sonata, která ke svému pohonu může používat i vítr, hlavně ale sází na dva elektromotory, z nichž každý produkuje 1 496 koní. Vyvinout dokážou maximální rychlost 17 uzlů (31,5 km/h), při cestovním tempu 12 uzlů pak akční rádius jachty činí 5 100 námořních mil (9 445 km). Pokud nicméně loď využije své plachty, je možné počítat s rychlostí až přes 22 uzlů (40,7 km/h).

Ony plachty nicméně hrají dvojí roli, neboť nemusí jen hnát jachtu vpřed, při jejich napnutí může být plavba pomalejší, než kterou by jinak plachty dovolily, když loď budou brzdit lodní šrouby, které se v tu chvíli postarají rekuperaci kinetické energie. Dobře, to je pokus o vyšší efektivitu, je to ale zároveň cely „eko-kredit”, jaký lze jachtě připsat k dobru. Jinak nadále spoléhá na spalovací motory, neboť o energii v bateriích se starají hlavně čtyři dieselové generátory, každý o výkonu 815 koní.

Kapacita baterií přitom činí 4 000 kWh, vystačit pak mají na 12 hodin provozu jachty. Když si nicméně uvědomíme, že na oněch 107,35 metrech délky se nachází pouze 6 kabin pro 12 hostí, o které se stará 31 členů posádky, jsme opět jen u rozmařilosti. Překvapen tím ale může být snad jen někdo, kdo posledních pár set let strávil v umělém spánku. Téma „udržitelnosti” tedy raději opustíme a budeme se věnovat už jen luxusu na palubě.

Jak se víceméně dá očekávat, v rámci materiálů bylo zvoleno dřevo, kůže a kovové dekory. Cestující přitom nemají k dispozici pouze své kajuty, ale také třeba privátní vířivky, fitness centrum či plovoucí plážový klub. V podpalubí se pak nachází „garáž“ na vodní skútry, stejně jako nechybí ani dva luxusní záchranné čluny pro cestující (každý pobere 6 osob) a dokonce čtyři záchranné rafty pro posádku (na každý se má vejít až 25 osob). Osud Titaniku by tedy Sonatě hrozit neměl.

Otázkou nicméně je, zda tato „eko-jachta“ vůbec vznikne. Její design je na stole už chvíli, novinkou je konkrétní technické ztvárnění. O realizaci se firma Valentin Design měla postarat ve spolupráci s německými loděnicemi Lloyd Werft Bremerhaven, zda se ale na stavbě skutečně pracuje, není jasné. Uvidíme časem, zda se se Sonatou jednoho dne vytasí někdo ze světových miliardářů. A bude to muset být vážně někdo, jachta s ohledem na její velikost, luxus a komplexní pohon méně než 500 milionů Eur (cca 12,4 miliardy korun) nebude stát ani omylem.

Projekt Sonata se ukázal už dříve, teď je jasné, jak má fungovat. Ekologický kredit 107,35metrového plavidla se zdá být značně fiktivní, i když jde jinak o zajímavé dílo. Foto: Valentin Design, tiskové materiály

