12 let staré auto se letos prodává lépe než veškerá novější konkurence, je to zázrak

Produkty jako auto mají obvykle jasně daný životní cyklus, kdy jejich prodeje nejprve vylétnou vysoko a překonávají konkurenty, aby později byly opět překonány, což si vyžádá modernizaci. V případě Dodge Challenger je vše jinak.

Většina výrobců v posledních letech naznačuje, že sportovní segment strádá. Není to přehnané, zájem o kupé a podobně střižené vozy běžnějších značek letí dolů, najdou se však výjimky. Za všechny dnes zmíníme tu, u níž se prodeje déle než dekádu nejenže drží na vysoké úrovni, ale do loňska dokonce postupně stoupaly. A i když letos to není až taková sláva, protože aut se prodává obecně méně, v konkurenčním boji tento vůz válcuje své soupeře ještě více.

Řeč je o třetí generaci Dodge Challenger, která se začala prodávat v roce 2008. V té době si auto pořídilo 17 423 lidí, tehdy ale nebylo k mání celých 12 měsíců. O rok později v kolonce registrací svítilo 25 852 kusů. Taková čísla zdaleka nestačila na ohrožení konkurence - Chevrolet Camaro na tom tehdy byl dvakrát lépe, Ford Mustang pak dokonce hned šestkrát. Obě tyto automobilky navíc v roce 2014 přišly s novými generacemi svých aut, které měly zájem o tyto muscle cars jen umocnit. V případě modrého oválu se tak skutečně i stalo, ani ten ale nakonec letos nemůže pomýšlet na skalp starého Dodge, který v prodeji nadále zůstává stojící na základech Mercedesů z 90. let minulého století.

Tohle auto snad zraje jako víno, neboť dnes má na krku 12 křížků a loni se mohlo pochlubit nejlepšími prodejními výsledky za celou svou existenci, které byly více jak dvakrát lepší než v roce 2009. Prodeje se tak už léta držely nad hranicí 60 tisíc exemplářů za rok a zdá se, že tato meta padne i letos, neboť za tři kvartály bylo prodáno přes 46 tisíc aut. Co je ale nejpodstatnější, právě v posledním čtvrtletí vůz přes své stáří prodejně rozsekal oba své úhlavní soupeře.

Za toto období totiž Dodge dokázal prodat 16 332 vozů, což je sice o 9,42 procenta méně než loni, jeho podíl na trhu muscle cars ale stoupl z 38 na 42 procent. Soupeři totiž strádají ještě více - Ford Mustang hlásí jen 13 851 prodaných vozů, což je o 17,76 procenta méně než loni a Camaro 8 366 vozů, o 31,85 procenta méně než loni. Dominance Challengeru je tedy celkem jednoznačná.

Úspěch značky Dodge pak ještě podtrhuje spřízněný čtyřdveřový model Charger, kterého se loni prodalo 96 935 kusů. A třebaže to není nejvíce v historii, i to si zaslouží potlesk. Tahle auta jsou zřejmě nesmrtelná.

Zájem o Dodge Challenger je letos větší než o konkurenční Mustang a Camaro. Třetí generace amerického muscle caru přitom byla představena již v roce 2008 a vychází z dnes už archaické architektury Mercedesů z 90. let minulého století. Foto: Dodge

