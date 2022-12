15., 33. a 76. místo. Z dřívějších prodejních hitů Evropy jsou na jednom z klíčových trhů stále větší propadáky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

V jejich neprospěch hraje více faktorů, je to ale nakonec hlavně neschopnost automobilek, která je činí stále méně konkurenceschopným zbožím, aniž by místo nich přišly ekvivalentní náhrady. Tak se stalo, že Astra, Golf a Focus už nehrají ani druhé housle, jen smutně koukají z propadla.

Pokud někdo před pár léty upadl do kómatu a nyní zkoumá, jak se během té doby změnil svět, musí se asi hodně divit. A v tom automobilovém to platí dvojnásob. Stačí pohled na prodejní statistiky, abychom zjistili, že z někdejších prodejních „jistot” největších evropských automobilek se stávají stále větší propadáky zapadající kdesi v hloubi pořadí.

Řeč je o Volkswagenu Golf, Opelu Astra a Fordu Focus, někdejších prodejních superhitech tří největších hráčů evropského automobilového světa. Své pozice ztrácí napříč kontinentem, brutalita jejich úpadku je ale nejvíce patrná v Nizozemsku, dříve jednom z největších automobilových trhů Evropy. Také tam byly tyto modely na koni, v roce 2000 stále trůnily na prvních třech pozicích prodejních statistik. A dlouho je neztrácely. Takový Golf ovládl prodeje ještě v roce 2016, totéž se mu povedlo mnohokrát v mezičase a když na trůnu zrovna nebyl ten, byla to Astra nebo Focus. Kde jen tyto sněhy jsou...

Pohled do letošních tabulek BOVAGu je vysloveně tristní - Golf je v prodejích 33., Astra 76. a hříčkou osudu se Focus, globálně největší propadák z tohoto tria, ocitl na 15. pozici. Nemá smysl přehánět, při průletu statistikami si ale snadno ani nevšimnete, že se tyto tři modely vůbec ještě prodávají jako nové, tak mizerně na tom jsou.

Jak se něco takového mohlo stát? Jak se během pár let mohly stát z prodejních pecek stroje, které olizují dna tabulek? Ta jednodušší část odpovědi má jedno slovo: Neschopnost. Ta složitější si vyžádá větší upřesnění.

Automobilky stojící za těmito modely především přestaly nabízet dostatečně konkurenceschopné zboží za rozumné ceny. Nejpatrnější je to na Focusu, který kvalitativně odkráčel ze scény za současného zdražování, ve větší nebo menší míře se ale totéž týká i dalších konkurentů. Takový Golf 8 je parodií na Golf 7, je to stejné auto vyprané na 40 stupňů, které ale - podržte se - startuje na 608 900 Kč s nepoužitelným motorem 1,0 TSI a výbavou NicLine. Víte, na kolika začínal předchozí Golf 7 1,2 TSI Trendline? Bylo to 339 900 Kč, co víc je třeba říkat?

Když mi kolega zadával toto téma, použil výstižné označení strategie automobilek týkající se těchto modelů: Podělat a nenahradit. Tyto ikony byly zdevastovány a místo nich nepřišly žádné obdobně atraktivní náhrady. S takovým přístupem si automobilky musely být vědomy, že své bestsellery pohřbívají. Ano, do hry vstoupila rostoucí obliba SUV a tlak na elektrifikaci, nikdo soudný ale nemohl doufat, že když Golf 1,0 NicLine zdražíte na 609 tisíc a vedle něj nabídnete ještě mnohem horší VW ID.3 od 1 194 900 Kč, že se lidi poženou pro to druhé. Automobilky si to ale zjevně myslely, a tak se se zlou potázaly. A Nizozemsko to jako ukázka brzce budoucího vývoje v celé EU to vyjevuje v plné nahotě.

Část lidí si nekupuje nic, takže celkové prodeje klesají, když si už pak něco koupí, co to je? No to, na to ještě mají, tedy menší a levnější auta. Nejžádanějšími modely v zemi tulipánů tak dnes nejsou ani elektromobily (navzdory jejich ohromné podpoře), ani hybridy, ani SUV, jsou to malá auta. Nejžádanější je Toyota Yaris, za ní Peugeot 208, pak alespoň malý crossover Kia Niro, za ním ovšem ještě menší Kia Picanto a Opel Corsa. Znovu: Co víc je třeba k tomu říkat?

Automobilky své hity nižší střední třídy odpravily samy, jejich obecná atraktivita je pořád stejná - takový Golf může být velmi kvalitní, velmi univerzální a velmi dostupné auto. Dnes už je jen tím druhým. A to na vítězství v prodejních statistikách prostě nestačí.

Je fascinující, kam až se propadl zájem o auta jako VW Golf. V Nizozemsku se téměř věčný král prodejních statistik propadl na 33. místo, jeho nejčastější konkurenti jsou na tom podobně. Automobilky se rozhodly místo dalšího šlechtění svých bestsellerů tyto vozy degradovat a zdražit, aniž by přišly s rozumnými alternativami. Proto také ani SUV, ani elektromobily prodejům nevládnou, z nouze ctností se staly malé vozy, které jsou aspoň relativně dostupné. Foto: Volkswagen

Zdroje: BOVAG/RDC

Petr Miler

