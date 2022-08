17 let staré auto naplno ukázalo absurditu největšího nesmyslu moderních vozů, je mnohem bezpečnější včera | Petr Prokopec

Poukazujeme na to už léta, teď se to potvrdilo v praxi. Ačkoli by moderní auta měla být ve všem lepší než jejich předchůdci, realita je jiná. Interiéry moderních vozů upřednostňující formu před funkcí jsou nesmyslem, který znamená jen větší riziko nehody.

Svého času jsem zvládal za volantem napsat i sebedelší textovou zprávu. Dnešním pohledem mohou tato slova působit jako koledování si o malér, na svou obhajobu ale musím uvést, že po celou dobu jsem ani na vteřinu neodlepil oči z vozovky. Mobily měly tehdy tlačítka a věděl jsem naprosto přesně, jaké tlačítko kolikrát stisknout, aby na displeji naskočilo kýžené slovo. Navíc to byly doby, kdy používání mobilu za volantem nebylo zakázáno, bylo to to samé jako třeba pojídání rohlíku.

Dnes je nicméně taková činnost zcela vyloučena, a to nikoliv pouze kvůli hrozbě pokuty. Hlavní důvod tkví ve vývoji mobilů, u nichž výrobci přešli na dotykové displeje. Ty oceníte třeba ve chvíli, kdy si chcete zahrát hru či shlédnout video, ne však ve chvílích, kdy řídíte. A nejinak je tomu vlastně i při běžnějších činnostech, jako je ono psaní zpráv či třeba vyhledávání na internetu. Ani jedno však již nejde dělat po paměti, místo toho je třeba displej bedlivě sledovat.

Přesunout se můžeme k automobilům, jejichž výrobci přepřáhli na stejný trend. Fyzická tlačítka tedy v mnoha moderních vozech už vůbec nenajdete, místo toho je třeba ovládání i těch nejdůležitějších funkcí realizovat skrze dotykové displeje. Tuto módu od začátku kritizujeme jako největší nesmysl moderních aut, a to právě z výše zmíněných důvodů. Mobil za volantem používat nemusíte, ale auto v autě jaksi používat musíte. Když vás pak výrobci nutí pracovat za jízdy s dotykovými displeji, kdy se i takové přenastavení klimatizace začíná stávat nebezpečnou záležitostí, je to prostě hloupost.

Je nám jasné, že náš názor může být třeba milovníkům Tesel, kteří o existenci fyzických tlačítek již pomalu ani nemají tušení, ukradený. Proto necháme raději mluvit naše kolegy ze švédského magazínu Vi Bilägare. Ti totiž otestovali dvanáct aut, z nichž jedenáct disponovalo moderním ovládáním, tedy oněmi dotykovými displeji. Ve druhém rohu ringu pak stálo sedmnáct let staré Volvo V70, jehož středová konzole byla doslova poseta malými a velkými tlačítky. To svého času nebyl vrchol ergonomie, ale... časy se mění.

Cílem testu bylo zjistit, jak moc je dnes náročné provést jednoduché povely, jako je změna stanice rádia, nastavení klimatizace, vynulování palubního počítat a snížení jasu podsvícení přístrojového štítu. To vše měli řidiči zvládnout při rychlosti 110 km/h, přičemž jim byl měřen čas. Než ovšem vyrazili do „ostrého kola“, museli se s danými vozy pořádně sžít, aby výsledky byly co nejrealističtější. Přeci jen ve známém prostředí se člověk orientuje lépe než v neznámém.

Jak asi už tušíte, výsledky jsou pro modernu tristní - letité Volvo zvítězilo na plné čáře. Všechny čtyři úkoly zvládnul řidič splnit za pouhých 10 sekund, během kterých ujel 306 metrů. Na zcela opačném konci žebříčku se pak ocitlo MG Marvel R, v jehož případě bylo třeba 44,9 sekundy a 1 400 metrů. De facto to tedy znamená, že za jeho volantem se řidič věnoval o půlminutu déle multimediálnímu systému a nikoli vozovce, po které mezitím stihl urazit více než kilometr.

Jakkoliv jsou nicméně výsledky čínského elektromobilu opravdu žalostné, ani osm dalších moderních vozů se nemá čím chlubit. V případě takového BMW iX totiž potřebujete 30,4 sekundy, zatímco u Seatu Leon jde o 29,3 sekundy a u Hyundai Ioniq 5 o 26,7 sekundy. Zatleskat pak ovšem nejde ani Volkswagenu ID.3 (25,7 s), Nissanu Qashqai (25,1 s), Tesle Model 3 (23,5 s), Mercedesu GLB (20,2 s) či Subaru Outback (19,4 s).

Kdo si naopak pochvalu zaslouží, to je znovu Volvo. V případě moderního elektromobilu C40 se totiž kolegové dostali na 13,7 sekundy, jenže to proto, že vůz kombinuje rozměrný displej s fyzickými tlačítky právě pro nejpoužívanější funkce. Podobné je to pak u Dacie Sandero, v jejímž případě lze čtyři zmíněné činnosti zvládnout ještě o dvě desetiny rychleji. Na druhou stranu, stále však jde o čas delší o třetinu vůči letitému kombíku.

Je tedy evidentní, že dotykové displeje sice na jedné straně zlepšují vzhled kabiny, na straně druhé však zhoršují bezpečnost. Řešením pak u nich není ani hlasové ovládání, neboť to má zkrátka k dokonalosti hodně daleko a nepoznali jsme za celý život nikoho, kdo by jej soustavně používal. Mimo to je třeba dodat, že skrze hlasové ovládání nelze realizovat vše, což platí také o ovládání gesty. Na ta se navíc musíte o trochu více soustředit, znovu tak sundáváte oči z vozovky.

Je to další z důkazů, že každá inovace není přínosem, v tomto případě zcela neoddiskutovatelně. Netušíme, proč se většina výrobců tak živelně vrhá stejným směrem, i když musí vidět, že to nefunguje. Na velkém dotykovém displeji není nic špatného, může se hodit, ale abyste auto ovládali jen přes něj? To je skutečně nesmysl. Snad i tento test přiměje automobilky zamyslet se nad tím, kam svými kroky směřují - žádný moderní vůz by neměla v čemkoli jasně porážet 17 let stará ojetina, tím spíše ne v ohledu, který úzce souvisí s bezpečností provozu.

Značka MG se nedávno vrátila na český trh, elektrický Marvel R ji ale zrovna čest nedělá. Za jeho volantem totiž potřebujete na zvládnutí čtyř jednoduchých činností takřka třičtvrtě minuty.



V případě letitého švédského kombíku, který ještě spoléhal na fyzická tlačítka, vám ovšem stačí pouhých 10 sekund. Žádný moderní vůz se tomu zdaleka nevyrovná. A to V70 neplatila zrovna za vrchol ergonomie.

