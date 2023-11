200tisícová česká dotace na nákup drahých elektromobilů je v době „úspor” výsměch všem obyčejným lidem před 4 hodinami | Petr Miler

Až se budete příští rok smutně ptát, kde skončily všechny ty peníze, které jste museli nově odvést na nespočtu vyšších daní a dalších odvodů, jedna z odpovědí bude prostá: Třeba na firemní elektromobil vašeho souseda, jenž by nejspíš byl prodán tak jako tak.

České veřejné finance nejsou zrovna fit, o tom se v době stamiliardových ročních deficitů státního rozpočtu nemá smysl přít. Současná vláda se to rozhodla řešit balíčkem opatření, který nazývá „úsporným”, ve skutečnosti ale dominantně představuje zvyšování odvodů státu a omezování možností, jak některé dosavadní odvody snižovat.

Dopočítat se konkrétního dopadu těchto opatření na peněženku každého z nás je vzhledem k rozsahu změn a současných zásahů do řady přímých i nepřímých daní, rozličných jinak nazvaných odvodů daňového charakteru (sociální a zdravotní pojištění), změnám ve zdanění firem a nákladovatelnosti některých položek podnikatelů z řad právnických i fyzických osob, snížení některých podpor atp. prakticky nemožné. Odhady hovořící o desítkách tisíc korun za rok v případě reálně neexistujícího „průměrného občana” ale působí realisticky.

Nechci na tomto místě strategii vlády podrobněji hodnotit. Při mém ekonomickém smýšlení a pohledu na to, kolik veřejných peněz je u nás vydáváno na rozličné nesmysly, kolik je tu zřetelně fiktivních „invalidních důchodců”, kolik lidí se zcela nepokrytě „hází marod” s cílem prodloužit si dovolenou, kolik lidí nepřiznává své reálné příjmy a čerpá dávky na to či ono, aniž by je reálně potřebovali apod. mám pocit, že by se s nastalou situací dalo vypořádat docela jinak. Ale budiž, i zvyšování daní je legitimní způsob, jak veřejné finance sanovat, třebaže by nebylo od věci nazývat to pravým jménem. Ruku v ruce s tím by ale - zvlášť, když se bavíme o „úsporném balíčku” - měla jít minimalizace rozhazování veřejných peněz na zbytné věci. Nic takového se ovšem nejenže ve velkém neděje, jako facka do tváře nám všem přichází i nové přerozdělování přesně těch peněz, které vám příští rok budou chybět.

Stát totiž nově spouští velmi štědře koncipované dotace na nákup elektrických aut. Upřímně řečeno se něco takového vzhledem k tlakům zejména odkudsi ze severozápadu dalo čekat, na absurditě tohoto kroku právě v této době to ale nic nemění. Za nastalé situace je to neuvěřitelný výsměch všem obyčejným lidem, kteří už teď pociťují roky soustavného poklesu své životní úrovně. Od ledna 2024 dostanou další ránu a u toho se budou muset dívat na to, jak jejich peníze míří do podpory prodeje téměř nikým nevyžádaných, téměř nikým přirozeně nekupovaných a drahých aut? Pokud chcete sanovat veřejné finance, měli byste s nimi zacházet v prvé řadě efektivně. Co má tohle společného s efektivitou?

Abychom byli konkrétní, firmy - a pouze firmy - si budou moci pomocí pomocí zatím ne zcela srozumitelného konstruktu skrze úvěr zaručený Národní rozvojovou bankou pořídit elektrické auto v ceně (ani tady zatím není konstrukt zcela srozumitelný) od cca 0,5 do 1,5 milionu Kč, na který takto dostanou dotaci až 200 tisíc Kč. To jsou i optikou existujících dotací na elektromobily v rámci EU obrovské peníze, vždy půjde řádové o desítky procent pořizovací ceny.

Je absolutně mimo mé chápání, proč bychom v době „úspor” měli brát peníze všech, kteří tato auta nechtějí, a investovat je do neefektivních nákupů podobných aut. Je třeba říci, že fakticky je program relativně malý, neboť počítá s maximálním rozpočtem 1,65 miliardy Kč, takže má vystačit na pořízení 4 555 vozů. O to nesmyslnější ale ve výsledku je. Při současných prodejích elektromobilů u nás stěží prodejní statistiky někam posune, pár tisíc elektromobilů za rok se tu prodává i dnes, a to obvykle firmám, které je z různých, převážně iracionálních důvodů kupují tak jako tak. Jde zkrátka o 1,65 miliardy, které někdo vezme vám a dá je někomu jinému, aby si levněji koupil třeba Škodu Enyaq za 1,5 milionu, kterou by koupil i bez toho. Fakticky to možná není zásadní, symbolicky je to ale krajně nešťastné.

Někteří se jistě nechají ukolébat tím, že jde o „evropské peníze”, ale to je samozřejmě nesmysl. Žádné „evropské peníze” neexistují, EU žádné peníze negeneruje, jen přerozděluje ty, které dříve vzala každému z nás. A pokud se proženou přes všechny evropské instituce, je jejich přerozdělení jen o to dražší. Peníze jsou zaměnitelné a nelze říci, že tyto jdou na tohle a tamty zase na támhleto - ve výsledku existuje jedna „hromádka”, do které všichni různými cestami přispíváme a ze které si někteří různými cestami berou. Teď zní zmizí 1,65 miliardy, které šlo využít tisíckrát účelněji. Navíc je třeba dodat, že žádná dotace EU není předem na stole - celý program budeme financovat v prvé řadě sami, následně si můžeme zažádat o jeho proplacení z Bruselu za splnění určitých podmínek. A i pak dostaneme jen peníze, které jsme tím samým směrem dříve poslali.

Proč vůbec tento program existuje, se pro E15 pokusil vysvětlit Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu. A jsou to též pozoruhodná slova, ze kterých vypíchneme dvě věty: „Vidíme dva hlavní důvody, proč firmy v Česku pořizují elektromobily. Motivují je dotace, které ale do spuštění tohoto programu nejsou k dispozici, a především možnost parkovat kdekoliv v Praze zdarma, tuto výhodu ale město plánuje brzy zrušit.” Také vám z toho jde hlava kolem? Nebo vy snad vidíte hlavní důvod pro určité chování někoho v něčem, co „do spuštění není k dispozici”? To už zní podobně jako: „Já jsem mluvil s ním jenom po telefoně, a tak že jsem nevim a říkám mně to nevadilo, stejně bych musel dát do toho.”

Jak už padlo, fakticky jde vzhledem k tomu, jaký průšvih se tu v rovině veřejných financích řeší, vlastně o drobné. Ale velké úspory dělají malé úspory a princip je pořád stejný - když budu doma šetřit, v prvé řadě omezím zbytné výdaje. Jak s tím jde dohromady přesypání 1,65 miliardy z vašich kapes (či spíše mnohem víc, protože EU ani české úřady nepracují zadarmo) přes Brusel a Prahu firmě, která si koupí elektromobil jen proto, že si dala za cíl dosažení nějakého procenta elektrifikace vlastní flotily a takhle ho dostane na váš úkor levněji, posuďte sami.

Rádi bychom řekli, že nové dotace ocení aspoň Škoda, která tak prodá víc svých Enyaqů, ani to ale zřejmě nebude pravda. Jde v prvé řadě o přídavek těm, kteří by tato auta tak jako tak koupili. Nazvali bychom to ryzím plýtváním. Foto: Škoda Auto

