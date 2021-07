22 let staré auto v losím testu vypráskalo řadu těch moderních, ukazuje cosi o vadné evoluci před 5 hodinami | Petr Prokopec

Když moderní auta propadávají v losím testu jedno za druhým, máte pocit, že to musí být třeba... příliš klouzavým asfaltem? To by je pak neměl překonat 22 starý Citroën, jenže přesně to se stalo.

Losí test se v poslední době stává pohromou moderních aut, mezi kužely zvládá dříve obvyklými rychlostmi okolo 77 km/h projet máloco. Nad důvody můžeme spekulovat, leccos bude dáno rostoucího hmotností, leccos snahou o minimalizaci valivého odporu pneumatik, bez ohledu na důvody bychom se s tím ale neměli spokojit. I mnohem starší auta totiž zvládala zásadně více.

Jeden z překvapivých šampionů se mezi kužely prohnal v roce 1999. Tehdy švédský magazín Teknikens Varld poslal do testu Citröen Xantia, který skutečně exceloval. Nájezdová rychlost, po níž test zvládl bez ztráty květinky, totiž činila 85 km/h, což je jeden z vůbec nejlepších výsledků v celé historii. Dokázal by však francouzský vůz něco takového zopakovat i nyní? To se rozhodli zjistit Španělé skrytí za značkou km77.com, kteří nedělají nic jiného než losí testy, kdy za normu považují již zmíněných 77 km/h.

Hned na úvod je třeba říci, že Španělé dnes losí test dělají podle jiných standardů než dříve Teknikens Varld. A tak byl od začátku jasné, že jejich výsledky budou srovnatelné jen s jinými jejich testy, nikoli s tím původním švédským. Tehdy příčná vzdálenost mezi kužely činila 3 metry namísto stávajících 2,18 metrů, což dávalo autům větší prostor k manévrování.

Španělé nakonec sehnali hned tři exempláře letitého francouzského sedanu, ovšem ten nejstarší s nejvyšším výkonem nakonec v testu vynechali. Jeho podvozek měl totiž elektronicky řízené zavěšení, což mu dávalo nemalou výhodu. Tímto systémem navíc vůz z devětadevadesátého osazen nebyl. Mezi kužely tak vyrazil jen červený exemplář alias Activa Turbo se 150 koňmi z roku 1997 a šedý vůz, který byl vyroben o dva roky později a do vínku dostal diesel se 110 koňmi.

Jelikož šlo ovšem o vozy soukromých majitelů, Španělé trochu pozměnili proceduru a nejprve test absolvovali v rychlosti 60 km/h. Tempo pak postupně zvyšovali, nicméně na oněch 85 km/h se nedostali, a to i přesto, že Xantia měla k dispozici mnohem lepší pneumatiky. Vlastně nedošlo ani k překročení osmdesátky, místo toho bylo maximem 73 km/h. I to je však působivý výsledek, ostatně taková Škoda Octavia čtvrté generace je na tom dokonce o tři kilometry hůře. A poražených z řad moderních vozů bychom mohli jmenovat pěknou řádku.

Bylo by tedy vskutku zajímavé, kdyby Xantia byla vybavena systémem ESP, kterým přitom český zástupce (a pochopitelně veškeré moderní vozy) disponuje. V té chvíli by totiž došlo k lepšímu přibržďování jednotlivých kol, což by vedlo k vyšším průjezdovým rychlostem. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby došlo k dorovnání více než dvacet let starých výsledků, a to i v rámci nových mnohem užších mantinelů.

Více než 20 let starý Citroën Xantia zvládl projet mezi kužely vyšším tempem, než jakého je schopná třeba moderní Škoda Octavia IV. Na dorovnání počinu z roku 1999 to nicméně nestačilo, losí test se ale odehrál v mnohem přísnějších podmínkách. Ilustrační foto: Citroën

