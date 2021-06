250 tisíc Němců v anketě řeklo, jaký pohon bude mít jejich další auto, neztrácí rozum před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto, koláž Autoforum.cz

Z některých zpráv z médií by se mohlo zdát, že lidé už se dělí pomalu jen na ty, kteří si elektrické auto koupili a na ty, kteří si ho koupí. Realita je zjevně o mnoho složitější, a to i tam, kde se na elektrifikované vozy rozdává plnými hrstmi.

Žijeme v době, kterou před pár dny trefně shrnul šéf Formule 1 Stephano Domenicali. Podle něj svět v současné době upřednostňuje na oko líbivá řešení před rozhodnutími založenými na vědeckých faktech. Rozhodně tak jednají politici, rozhodně tak jedná většina automobilek a pro nás nepochopitelně jim ráda slepě přitakávají i mnohá média. Ta místo nezbytné kritičnosti a komplexního pohledu na věc slepě prezentují elektrickou budoucnost aut jako hotovou věc, aniž by - opět Domenicaliho slova - „náležitě zkoumali následky, které bude mít tato transformace na svědomí”.

Pak jsou tu vědci, kteří hlasitě nesouhlasí, stejně jako technici, protože politicky nalajnovaná budoucnost nedává racionální smysl. Ale takoví lidé slyšet nejsou. Ve výsledku tak bude na zákaznících, aby rozhodli, co je schůdné a co ne, v záplavě veškeré zmíněné manipulace je ale obtížné udělat si vlastní názor, který by reflektoval reálný stav věcí. Málokdo tak čeká, že by se politicky vynucená elektrifikace dopravy zastavila právě zde, možná ale není úplně marné v to doufat.

Kolegové z německého Auto Bildu po představení řady studií upozorňujících často na neospravedlnitelnost tlaku na rozmach elektromobility z hlediska jejich údajného ekologického přínosu (článek ale nemíří jen tím směrem, prezentovány jsou různé studie tvrdící v podstatě všechno představitelné) nechali čtenáře hlasovat, jaký pohon bude mít jejich příští auto. A výsledky jsou překvapivé.

Člověk by za nastalé situace čekal značnou inklinaci k elektromobilům a hybridům, zvláště pak v Německu, kde jsou na tyto vozy rozdávány takové dotace, že je můžete mít zdarma nebo na nich dokonce vydělat, jenže realita je úplně jiná. Část lidí s takovými auty počítá, jde ale jen o 16 % v případě elektromobilů a 11 % v případě hybridů. Plných 21 % chce benzin a co je fascinující, 40 % diesel.

Obecně vzato se tomu nevidíme, diesely dnes skoro nemají ekologické neduhy, emise NOx i pevných částic mohou být prakticky nulové a vysoká efektivita se postará i o velmi nízké emise CO2. Ale v současné atmosféře? Nelze navíc tvrdit, že jde o nějaký zanedbatelný vzorek lidí, v anketě jich odpovědělo přes čtvrt milionu. A stejně tak nelze tvrdit, že by šlo o nějaké petrolheady či snad dieselheady, Auto Bild čte široké spektrum lidí i s minimálním zájmem o auta.

Uvidíme, jaká bude realita skutečných nákupů, kdyby ale byla i za současných, dlouhodobě neudržitelných dotací taková, s masivním přijetí elektrifikace aut by to bylo mnohem složitější, než si její zastánci myslí.

Jasná většina Němců se v anketě Auto Bildu vyjádřila tak, že jejich přÍští auto bude na naftu. Zdroj dat: Auto Bild, Grafika: Autoforum.cz



Na jednu stranu to překvapí, na tu druhou jsou tu auta jako Škoda Octavia RS TDI - relativně čisté, relativně rychlé a velmi efektivní auto prakticky pro všechno. Univerzálnosti takových vozů se těžko něco vyrovná. Foto: Škoda Auto

