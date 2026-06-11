3,0 TDI jako jediný motor pro novou Q7? Někteří se diví, vysvětlení Audi je ale závanem návratu smyslu pro obchodní realitu
Petr MilerAudi v poslední době udělalo pramálo toho, co by bylo možné pochválit, jeho nejnovější kroky ale naznačují, že ani padat ke dnu nelze donekonečna. Fakt, že nová Q7 je zatím v Evropě k dispozici jen s dieselovým motorem, je toho nejlepším důkazem. A není to náhoda.
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3,0 TDI jako jediný motor pro novou Q7? Někteří se diví, vysvětlení Audi je ale závanem návratu smyslu pro obchodní realitu
před 10 hodinami | Petr Miler
Audi v poslední době udělalo pramálo toho, co by bylo možné pochválit, jeho nejnovější kroky ale naznačují, že ani padat ke dnu nelze donekonečna. Fakt, že nová Q7 je zatím v Evropě k dispozici jen s dieselovým motorem, je toho nejlepším důkazem. A není to náhoda.
S kolegou, člověkem, který je už po dekády zákazníkem Audi, koupil za tu dobu řadu jeho výjimečných aut, ale momentálně by si v případě této značky neopřel ani kolo o výlohu jejího showroomu, jsme minulý týden chtěli sepsat článek nazvaný: „Prodal VW Audi Číňanům a nikomu o tom neřekl?”
Měla to být samozřejmě humorná nadsázka, ale upřímně, někdy to tak vypadá. Audi během posledních pár let opustilo tolik svých obvyklých předností, až to působí dojmem, jako by jeho novinky dělali úplně jiní lidé, kteří se chopili jen známé značky. Kdyby nějaký čínský koncern začal zítra dělat nová Audi bez vazby na dosavadní historii, dopadlo by to dost možná podobně.
Není to náš výmysl, pokud tradiční zákazníci Audi v zoufalství točí filmy poukazující na přesně tento problém, je to zjevně takto mnohem šířeji vnímaná realita. Sami jsme o projevech tohoto úpadku psali mnohokrát, chování nové RS5, se kterou se najednou nedá ani řadit (což je ale jen shnilá třešinka na jejím nechutném 2,5tunovém dortu,) byl poslední příklad. Nakonec jsme ale sepsání takového článku odložili.
Prvním důvodem byl Adolf Nuvolari, což je podle nás jen průhledná kamufláž, v pouhých 499 kusech vyrobené překarosované Lambo, které na úpadku značky reálně nemění vůbec nic. Ale Číňani by nejspíš nepřišli ani s ním a na publikum jako projev pozitivních změn tohle auto zafungovalo, takže výše zmíněný článek by v jeho stínu nebyl správně pochopen. Mnohem podstatnější se ale zdá být přístup k pojetí nového Audi Q7.
Znovu nemá smysl to přeceňovat, Audi se s autem samotným nepřetrhlo, přepudrovalo starou Q7 a nejspíš stále doufá, že ta příští bude skvělý elektromobil. Nicméně okolnosti naznačují, že v Ingolstadtu se možná začalo opět přemýšlet a místo ideologických dýchánků se v ústředí konají seriózní obchodní jednání. Tohle auto totiž vstupuje do evropského prodeje jen s motorem 3,0 TDI.
To je dnes krajně neobvyklé a je to v naprostém rozporu s tím, co by to samé Audi udělalo ještě loni. Navíc to ani nijak trapně „neokecává”, neříká, že nechtělo, že muselo, že budoucnost je elektrická atp., k této preferenci se otevřeně hlásí. Kolegové z Motor1 se na tuto dnes zvláštní volbu automobilky přeptali a mluvčí jim řekl: „Na základě poptávky zákazníků začínáme s nejdůležitějšími motory pro každý trh nebo region. V Evropě se jedná o motory V6 TDI s výkonem 295 koní a 241 koní.”
Bum. Takovou větu dnes uslyšíte na takové úrovni od málokoho.
Že je banální? Je, přesto je to tabu. Kdyby se automobilky řídily poptávkou zákazníků, nabídka naprosté většiny z nich nevypadá tak, jak dnes vypadá. Zákazník už roky není respektován a následován, je ignorován a převychováván. Automobilky obvykle vůbec neřeší, co kdo vlastně chce, jedou si svou a čekají, že to někdo koupí. To se pak diví, když se to neděje. Zejména Němci jsou dnes kvůli tomu v těžkém svrabu.
Audi to dělalo také, léta. Místo excelentních, zákazníky milovaných věcí přišlo s hromadou věcí, které v lepším případě nemilují a v horším nenávidí. Přesto to Němcům bylo fuk, dokud „zbývaly peníze na účtě”, karavana zmaru jela dál a na věcné kritiky se vypouštěli psi. Ani Audi už ale zdaleka nevydělává tolik, kolik vydělávalo dřív, též prodeje jdou dolů. A tak zřejmě někdo z vedení přišel s geniální myšlenkou: „Ty, Gernote, co kdybychom jednou nabídli lidem to, co budou kupovat?” A Gernot zjevně řekl: „Ja wohl!”
A tak je tu Q7 jen a pouze s motorem 3,0 TDI, což ani dříve kritický, dnes už úplně „napravený” kolega z Motor1 nechápe, když přece diesely v Evropě zmírají a mají už jen 6 procent trhu. Proč asi? Protože se obvykle už ani nenabízí, když jsou různými způsoby „vyregulovávány” z trhu. U aut jako Q7 ale pořád k mání jsou a pořád berou bank. V Česku loni koupilo s motorem TDI novou Q7 plných 75 procent kupců. Je k tomu třeba něco víc dodávat?
Snad jen potlesk pro Audi, že bylo aspoň pro jednou schopné vystoupit ze svého stínu. Třeba to nebylo naposledy, třeba... Spravit tuhle automobilku není těžké, vzhledem k přešlapování konkurence na místě stačí pár podobných kroků a zpátky je popularita, prodeje i marže. První krok Audi udělalo, snad přijdou i další.
Nové Audi Q7 svou technikou nutně překvapí, pro jednou příjemně. Náhoda to není a firma se ke svému prozákaznickému přístupu najednou i hlásí. Jak osvěžující... Foto: Audi
Zdroj: Motor1
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