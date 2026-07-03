322 km/h v základu od 1,6 milionu Kč? Nejlevnější supersport světa pořád bere dech, teď nabízí za málo ještě víc
Petr ProkopecKdyž jste daleko nejlepší ze všech, obvykle nemáte důvod svou nabídku dále zlepšovat, neboť byste si akorát vystříleli náboje potřebné pro další boj o místo na výsluní. Chevrolet to má jinak a už teď bezkonkurenční Corvette posouvá s novým modelovým rokem ještě dál.
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322 km/h v základu od 1,6 milionu Kč? Nejlevnější supersport světa pořád bere dech, teď nabízí za málo ještě víc
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Když jste daleko nejlepší ze všech, obvykle nemáte důvod svou nabídku dále zlepšovat, neboť byste si akorát vystříleli náboje potřebné pro další boj o místo na výsluní. Chevrolet to má jinak a už teď bezkonkurenční Corvette posouvá s novým modelovým rokem ještě dál.
Když v roce 2020 přišla na trh osmá generace Corvette, většina světa úžasem oněměla. Nikoli jen kvůli vzhledu či osmiválcovému motoru, který se přesunul za hlavy cestujících, ale také s ohledem na cenu. Chevrolet si totiž za základní kupé účtoval jen 59 995 dolarů, tedy docela směšné peníze. V mezičase se ovšem Corvette dočkala mnoha vylepšení, z nichž tím nejpodstatnějším je větší a objemnější motor. Kde totiž dříve trůnil 6,2litrový osmiválec LT2, tam dnes najdeme 6,7litrovou jednotku LS6.
Atmosférický agregát se pyšní kompresním poměrem 13,0:1, který je nejvyšší, jaký se kdy u Corvette objevil, stejně jako třeba variabilním olejovým čerpadlem. Nabízí pak 542 koní výkonu a 705 Nm točivého momentu, což oproti předchozímu osmiválci představuje nárůst o 45 kobyl a 75 Nm. Za to ovšem Chevrolet požaduje minimálně 73 495 dolarů, tedy přibližně 1,6 milionu korun. Základní kupé tak podražilo o 300 tisíc korun, což není málo. Na druhé straně však stále zůstává pozoruhodně levné a nabízí toho ještě víc.
Automobilka ostatně vyrukovala s novými argumenty, proč by zájemci měli ihned pelášit do showroomů. Vyšší výkon totiž přinesl i lepší dynamiku, načež základ nově zvládá stovku za 2,8 sekundy, tedy o dvě desetiny rychleji. Stejné zlepšení jde i na konto sprintů na čtvrtmíli, které Corvette nyní zvládá za 11 sekund při koncové rychlosti 200 km/h. A pokud má řidič k dispozici dostatek prostoru, může se rozjet dokonce až na 322 km/h, což je o 10 km/h víc než dosud.
Základní Corvette se tak rázem stala nejlevnějším vozem v Americe, který se dokáže dostat na metu 200 mil v hodině. Od druhého modelu v pořadí ji přitom dělí řádná propast, Cadillac CT5-V Blackwing totiž startuje nad 100 tisíci dolary, tedy nad 2,1 milionem korun. Na druhou stranu se ovšem zvládá rozjet až na 330 km/h, přičemž na výběr je také s šestistupňovým manuálem. Corvette s ničím jiným než s osmistupňovým automatem k dispozici není.
Chevrolet dodává, že rychlosti 322 km/h bylo dosaženo za volantem naprostého základu, tedy kupé s výbavou 1LT. Znamená to tedy, že kdokoli se Corvette zmocní, může takové rychlosti dosáhnout. A komu by to bylo málo, v nabídce zůstává i vrcholná verzi ZR1 schopná jet až 375 km/h.
Základní Corvette nově disponuje 6,7litrovým 542koňovým osmiválcem, se kterým se dokáže rozjet na 322 km/h. Přesto stojí pořád jen 1,6 milionu korun v přepočtu. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
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