Prodaných Octavií 8, Kodiaqů 34. Pád Škody v Číně na úplné dno navzdory směšným cenám je varováním pro všechny Evropany včera | Petr Miler

Stylizace některých oficiálních fotek jako z parte je bohužel na místě, neboť tohle je skutečně už jen pohřeb. Čína je svá a specifické chování tamních zákazníků musí aktuálně děsit hlavně německé značky.

Může to působit jako dávná minulosti, ve skutečnosti ale byla Škoda v Číně na koni ještě před pár roky. Však vzpomeňme, jak si v roce 2018 plánovala letos prodat přes 2 miliony aut za kalendářní rok - víc jak 2 000 000 vozů za 12 měsíců, to není žert. Nezbylo z toho nic, loni zdaleka nedosáhla ani poloviny tohoto čísla a naděje, že by za letošek zvýšila své celosvětové prodeje víc jak dvojnásobně, je dokonale nulová. A její bleskové upadnutí v zapomnění na největším automobilovém trhu světa s tím má hodně do činění.

Není to pochopitelně jediný důvod, Škoda tehdy neplánovala přejít během pár let jen na elektrická auta pod taktovkou od reality naprosto odtrženého vedení, což dnes výrobní plány tlačí opačným směrem. I kdyby se ale podobný chybám vyhnula, bez Číny by své plány stejně nesplnila. V době, kdy je vyhlašovala, prodávala za velkou zdí okolo 350 tisíc aut za rok, od té doby tam ale jen padá a padá. Ještě pár let udržovala v zemi řádově statisícové prodeje, pokles na 44 tisíc vozů prodaných za rok 2022 pak vypadal jako dno. Ale nebyl jím. Loni bylo v zemi prodáno pouhých 16 870 vozů značky Škoda a aktuálně míří odbyt značky v Číně ještě níž.

Podle dat asociace výrobců CAAM dodala Škoda letos v únoru lidem pouhých 860 vozů, a snadno se tak může stát, že rok 2025 uzavře s méně jak 10 tisíci prodeji. To už by bylo opravdu dno, pozoruhodná je navíc skladba současného odbytu. Například někdejší čínský bestseller v podobě Škody Octavia si v únoru 2025 koupilo 8 (osm) lidí. A hit mezi SUV v podobě Kodiaqu 34 lidí. Nebýt pár set prodaných Superbů a Kamiqů, není skoro o čem mluvit.

Člověk si až musí říkat, jestli škodovka v zemi vůbec nějak funguje, ale funguje. Má aktivní web, dokonce přepracovaný, na něm nové fotky, samotné modely též zůstávají relevantní. Jen pro Číňany Škoda stvořila prodlouženou Octavii PRO, vážně kus auta s cenami pro Čecha jako z pohádky. Auto s bohatou výbavou, 150koňovým motorem TSI a automatickou převodovkou stojí v zemi aktuálně od 143 900 CNY (435 tisíc korun) a v akci může jeho cena klesnout až 116 900 CNY, což je 354 tisíc korun. Za to u nás nekoupíte ani Fabii a Octavii za takové peníze by tu způsobila fronty před showroomy jako v časech komunistické Mototechny. V Číně s 1,4 miliardou obyvatel tato nabídka uhranula v posledním evidovaném měsíci 8 osob, gratulujeme.

Míra i dynamika této změny jsou ohromující, nedokážeme si představit jiný automobilový trh světa, na kterém by bylo možné ztratit relevanci takovým kalupem. A ve výsledku je to hlavně varování pro jiné evropské, zejména pak německé značky. Ty jsou na tom v absolutní rovině zatím nesrovnatelně lépe, ale jejich pozice se rychle hroutí, jak jsme probírali nejednou. A může padnout až k nule. Při pohledu na jejich statisícové až milionové roční prodeje se to může zdát nemožné, ale příklad Škody ukazuje, že nemožné zde neexistuje - Octavie se prodávaly v Číně statistíce, poslední evidovaný měsíc jich bylo osm. A co se změnilo? Jen kulisy, auto samotné je atraktivní pořád stejně.

Nedá se říci, že by se Škoda v Číně nesnažila, její aktuální Octavie PRO je stále v nabídce a je to velký kus auta za až směsné ceny. V Číně ji ale přesto nekupuje prakticky nikdo, stejně jako většinu ostatních modelů. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW a další se nyní musí modlit, aby nedopadly stejně. Foto: Škoda Auto

