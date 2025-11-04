A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu
Petr ProkopecJe až fascinující, o čem všem jsou automobilky připravené vyprávět pohádky místo toho, aby přiznaly, že daly pod tíhou zcela umělých faktorů přednost nechtěnému a v tomto případě i vpravdě nesmyslnému technickému řešení.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Je až fascinující, o čem všem jsou automobilky připravené vyprávět pohádky místo toho, aby přiznaly, že daly pod tíhou zcela umělých faktorů přednost nechtěnému a v tomto případě i vpravdě nesmyslnému technickému řešení.
Ještě před rokem stál u kormidla koncernu Stellantis Carlos Tavares, který se rozhodl, že je třeba co nejrychleji a v co největší šíři přejít na elektrický pohon. Něco takového možná mohlo dávat smysl v Evropě řízené ještě většími zaslepenci, než byl portugalský manažer, v zámoří se ovšem dal očekávat náraz kosy na kámen. Amerika není na velké omezování trhu zvyklá, objemné spalovací motory jsou tam navíc jistým kulturním symbolem. Zvlášť u některých aut tak lidé ohrnují nos i nad šestiválci, o ještě menších motorech nebo elektrickém pohonu ani nemluvě.
Tavares si ovšem jel svou, což se projevilo také na nabídce značky Dodge, která začala chystat nový Charger pouze s elektrickým pohonem. Protože se ale proti tomuto záměru zvedla velká vlna nevole, došlo na jistý kompromis a schválena byla také šestiválcová verze. Tavares se jejího debutu už nedočkal, neboť loni 1. prosince musel ze dne na den rezignovat. Jeho hlavu požadovali hlavně američtí dealeři, kteří po redukcích v nabídce pomalu neměli co prodávat.
Aktuálně má nového šéfa jak Stellantis, tak Dodge. A právě Matt McAlear, který americkou značku vede, na počátku letošního roku potvrdil, že motorový prostor Chargeru je dost velký na to, aby pojmul i větší jednotku než třílitrový šestiválec Hurricane - tedy pravý opak toho, co jiní manažeři tvrdili dřív. Nyní se to potvrdilo, neboť Dodge odhalil verzi osazenou 5,8litrovým osmiválcem Hemi třetí generace. Doplněn je navíc třílitrovým kompresorem Whipple. Je tak vlastně potvrzeno, že pomalu neexistuje agregát V8, který by původně jen elektrický Charger nemohl využít.
Osmiválcová verze vznikla ve spolupráci se společností Riley Technologies, vyrobeno bude jen 50 kusů. Omezená dostupnost ale není jedinou špatnou zprávou, tou další je fakt, že žádné z těch aut nebude moci na veřejné komunikace. Místo toho se jedná o speciál určený k závodům ve sprintu asociace NHRA, který by měl být schopen zajet čtvrtmíli pod 8 sekund. Výkon sice upřesněn nebyl, na zesílenou zadní nápravu jej ovšem bude přenášet třístupňový automat -komplikovanější skříň vzhledem k využití není třeba.
Charger Hustle Stuff Drag Pack, jak zní celý název novinky, nedostal jen osmiválcový motor, ale také karbonovou dietu, kterou se povedlo srazit hmotnost oproti předchozí generaci o přibližně 50 kilo. Vůz bude možno vybavit i řadou odlehčených komponentů, ať již pod kapotou, nebo v interiéru, které pošlou hmotnost dolů ještě o kus níže. V té chvíli ale již nelze počítat se základní cenou startující na 234 995 dolarech neboli na téměř pěti milionech korun.
Závodní osmiválcový Charger tedy rozhodně nebude pro každého, ovšem i tak je pro fanoušky Dodge důležitý. Dokládá, že aktuálně u americké části Stellantisu nic není nemožné. Nicméně pokud by automobilka použila základní 5,7litrovou jednotku, která se vrátila pod kapotu Ramu 1500 poměrně rychle, neboť nebyla třeba její modernizace, úspěch by byl jen omezený, neboť agregát produkuje 400 koní. Tedy o šestadvacet méně, než má na kontě základní šestiválec.
Stellantis tak zjevně čeká adaptace platformy STLA Large na větší 6,2litrovou jednotku, která navíc disponuje přeplňováním. Ta je schopna nabídnout i víc než 1 000 kobyl, což by osmiválcový Charger vrátilo na vrchol potravního řetězce. Vůle tu je, stejně jako problémem nejsou finance a odborníci na slovo vzatí. Značce ale chybí zhruba tři roky vývoje, který zazdil Tavares. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby její technici jeli přesčas a na kýžené oznámení došlo už příští rok.
Osmiválcový Charger je konečně realitou, jakkoli zatím jde jen o závodní verzi. Ta silniční je ale podle všeho už také na cestě. Foto: Dodge
Zdroj: Dodge
Bleskovky
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
před 3 hodinami
- Porsche si nechalo patentovat nový jízdní režim, který působí jako aprílový žert, je ale míněn smrtelně vážně
2.11.2025
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
31.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Grand Prix se vrací do Evropy 09:57
- Miguel Oliveira: Poslední domácí závod v MotoGP? včera 09:13
- Hakim Danish místo Yamanaky včera 08:40
- Marquez je o 2 kroky vpřed před ostatními 2.11.2025
- Kdo je Mattia Rato? 2.11.2025
Nejnovější články
- BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu
před hodinou
- Norové nakoupili pro MHD stovky čínských autobusů, až po tajné prohlídce zjistili, že jsou v nich zadní vrátka dovolující vzdálené ovládání
před 2 hodinami
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
před 3 hodinami
- A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu
před 4 hodinami
- Prodeje elektrických Fordů s koncem dotací v USA zkolabovaly až šokujícím způsobem, ani šéf firmy nečekal takový pád
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- 1.0tsi 85kw 11.04. 10:51 - Carnby
- Policejní kontroly a měření 11.04. 07:07 - řidičBOB
- Jednostopé okénko 11.04. 06:58 - řidičBOB
- IT poradna 11.03. 10:41 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 11.03. 10:12 - M.Z.
- Rychlodotazy 11.03. 08:35 - HondaMan
- BMW Divize 11.03. 08:33 - pavproch
- Pneu koutek 11.02. 17:48 - pavproch