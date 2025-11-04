A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu

Je až fascinující, o čem všem jsou automobilky připravené vyprávět pohádky místo toho, aby přiznaly, že daly pod tíhou zcela umělých faktorů přednost nechtěnému a v tomto případě i vpravdě nesmyslnému technickému řešení.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu

před 4 hodinami | Petr Prokopec

A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu

/

Foto: Dodge

Je až fascinující, o čem všem jsou automobilky připravené vyprávět pohádky místo toho, aby přiznaly, že daly pod tíhou zcela umělých faktorů přednost nechtěnému a v tomto případě i vpravdě nesmyslnému technickému řešení.

Ještě před rokem stál u kormidla koncernu Stellantis Carlos Tavares, který se rozhodl, že je třeba co nejrychleji a v co největší šíři přejít na elektrický pohon. Něco takového možná mohlo dávat smysl v Evropě řízené ještě většími zaslepenci, než byl portugalský manažer, v zámoří se ovšem dal očekávat náraz kosy na kámen. Amerika není na velké omezování trhu zvyklá, objemné spalovací motory jsou tam navíc jistým kulturním symbolem. Zvlášť u některých aut tak lidé ohrnují nos i nad šestiválci, o ještě menších motorech nebo elektrickém pohonu ani nemluvě.

Tavares si ovšem jel svou, což se projevilo také na nabídce značky Dodge, která začala chystat nový Charger pouze s elektrickým pohonem. Protože se ale proti tomuto záměru zvedla velká vlna nevole, došlo na jistý kompromis a schválena byla také šestiválcová verze. Tavares se jejího debutu už nedočkal, neboť loni 1. prosince musel ze dne na den rezignovat. Jeho hlavu požadovali hlavně američtí dealeři, kteří po redukcích v nabídce pomalu neměli co prodávat.

Aktuálně má nového šéfa jak Stellantis, tak Dodge. A právě Matt McAlear, který americkou značku vede, na počátku letošního roku potvrdil, že motorový prostor Chargeru je dost velký na to, aby pojmul i větší jednotku než třílitrový šestiválec Hurricane - tedy pravý opak toho, co jiní manažeři tvrdili dřív. Nyní se to potvrdilo, neboť Dodge odhalil verzi osazenou 5,8litrovým osmiválcem Hemi třetí generace. Doplněn je navíc třílitrovým kompresorem Whipple. Je tak vlastně potvrzeno, že pomalu neexistuje agregát V8, který by původně jen elektrický Charger nemohl využít.

Osmiválcová verze vznikla ve spolupráci se společností Riley Technologies, vyrobeno bude jen 50 kusů. Omezená dostupnost ale není jedinou špatnou zprávou, tou další je fakt, že žádné z těch aut nebude moci na veřejné komunikace. Místo toho se jedná o speciál určený k závodům ve sprintu asociace NHRA, který by měl být schopen zajet čtvrtmíli pod 8 sekund. Výkon sice upřesněn nebyl, na zesílenou zadní nápravu jej ovšem bude přenášet třístupňový automat -komplikovanější skříň vzhledem k využití není třeba.

Charger Hustle Stuff Drag Pack, jak zní celý název novinky, nedostal jen osmiválcový motor, ale také karbonovou dietu, kterou se povedlo srazit hmotnost oproti předchozí generaci o přibližně 50 kilo. Vůz bude možno vybavit i řadou odlehčených komponentů, ať již pod kapotou, nebo v interiéru, které pošlou hmotnost dolů ještě o kus níže. V té chvíli ale již nelze počítat se základní cenou startující na 234 995 dolarech neboli na téměř pěti milionech korun.

Závodní osmiválcový Charger tedy rozhodně nebude pro každého, ovšem i tak je pro fanoušky Dodge důležitý. Dokládá, že aktuálně u americké části Stellantisu nic není nemožné. Nicméně pokud by automobilka použila základní 5,7litrovou jednotku, která se vrátila pod kapotu Ramu 1500 poměrně rychle, neboť nebyla třeba její modernizace, úspěch by byl jen omezený, neboť agregát produkuje 400 koní. Tedy o šestadvacet méně, než má na kontě základní šestiválec.

Stellantis tak zjevně čeká adaptace platformy STLA Large na větší 6,2litrovou jednotku, která navíc disponuje přeplňováním. Ta je schopna nabídnout i víc než 1 000 kobyl, což by osmiválcový Charger vrátilo na vrchol potravního řetězce. Vůle tu je, stejně jako problémem nejsou finance a odborníci na slovo vzatí. Značce ale chybí zhruba tři roky vývoje, který zazdil Tavares. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby její technici jeli přesčas a na kýžené oznámení došlo už příští rok.


A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 1 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 01A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 2 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 02A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 3 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 03A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 4 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 04A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 5 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 05A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 6 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 06A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 7 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 07A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 8 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 08A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 9 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 09A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 10 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 10A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 11 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 11A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 12 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 12A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 13 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 13A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 14 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 14A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 15 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 15A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 16 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 16A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 17 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 17A pak že se nevejde: Nový, původně jen elektrický muscle car najednou slupnul osmiválec jako malinu - 18 - Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pack 2025 prvni sada 18
Osmiválcový Charger je konečně realitou, jakkoli zatím jde jen o závodní verzi. Ta silniční je ale podle všeho už také na cestě. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše