A pak že se v Rusku nevyrábí nová auta, neznámá firma přestavila vůz dosud nevídané koncepce včera | Petr Prokopec

Ruský automobilový průmysl zmírá pod tíhou sankcí, ať už jde o domácí výrobu nebo produkci vozů zahraničních značek. Ne všechno je ale mrtvé, třebaže dílo firmy Universal-NN připomene spíše amatérskou přeměnu Mazdy 626 Coupé z filmu Jízda.

Letos uplyne již dlouhých osmadvacet let od premiéry kultovního snímku Jízda. V něm kromě Ani Geislerové, Radka Pastrňáka a Jakuba Špalka zazářila také Mazda 626 Coupe z konce 70. let, která byla upravená na kabriolet. Ovšem takříkajíc podomácku, tedy jen s pomocí obrovské palice a brusky. Tomu pochopitelně odpovídaly ostré plechy a podobně. Jelikož ovšem vůz ozdobila francouzská registrační značka a policie si na začátku 90. let nebyla jista pomalu ničím, natož aby zvládala překlenout jazykovou bariéru, vlastně nebylo co řešit.

Přesunout se můžeme do letošního roku, který bude do lidské historie zapsán černým písmem, a to pochopitelně kvůli konfliktu na Ukrajině. V jeho důsledku Spojené státy, Evropská unie a některé další země přišly se sankcemi, které automobilovou výrobu v Rusku poslaly na dno. Značkám totiž chybí zejména elektronické komponenty, které se dovážely ze západu. Mnohé montážní linky se tak zastavily, neznamená to ale, že by se v Rusku nedělo na automobilovém poli vůbec nic.

Se svou novinkou se totiž aktuálně přihlásila společnost Universal-NN, která sídlí v Nižném Novgorodu. Nejen na ruské poměry jde o velmi neobvyklý vůz, a sice o čtyřdveřový kabriolet osazený hned osmi sedadly ve třech řadách, skutečně. Střecha je navíc plátěná, což moc neodpovídá místním podmínkám. V Nižném Novgorodu je totiž třeba od listopadu do února počítat s teplotami pod bodem mrazu, v létě pak maximálně s nějakými 24 stupni Celsia. Ovšem také s poměrně častým deštěm.

V tuto chvíli nicméně není až tak podstatné, že firma Universal-NN se svou novinkou neosloví až tak mnoho lidí. Místo toho nás zaujalo zpracování vozu, jenž v mnohém připomíná v úvodu zmíněnou Mazdu. Také Rusové totiž přistoupili ke konverzi již existujícího vozu, jímž v tomto případě byl UAZ Profi. Znovu však postupovali poněkud podomácku, takže došlo na seříznutí střechy a zadní přepážky. Následně pak dorazil trubkový rám a kompozitní panely, s jejichž pomocí byla karoserie přetvarována.

Jak je patrné hlavně na snímcích z dílny, s nějakým slícováním či pečlivou úpravou si Rusové hlavu nelámali. Plátno je navíc třeba uchytit manuálně, s pár sekundami tedy při jeho nasazování nemůžete počítat. A jelikož je rozměrné, jeho vypnutí nebude jednoduché. Firma Universal-NN přesto počítá se sériovou výrobou a běžným prodejem této konverze, předpokládejme, že v poněkud sofistikovanější podobě. A ve chvíli, kdy toho ostatní značky v Rusku mnoho nevyrábí, může přepracovaný UAZ Profi pár lidí zlákat. Vše ale bude záviset na ceně, která zatím nebyla publikována. Výchozí vůz osazený 2,7litrovým motorem naladěným na 150 koní nicméně vychází na 1 637 000 rublů (cca 564 tisíc Kč).

Původní UAZ Profi, tedy užitkovou verzi modelu Patriot, připomíná nový ruský osmimístný kabriolet jen čelními partiemi. Zpracováním nicméně Rusové neoslní. Foto: Universal-NN

Zdroj: Universal-NN

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.