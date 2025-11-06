A tak se to prostě stane: Automobilka odpískala příchod hned dvou hotových elektrických modelů pro nezájem
Petr MilerPtáte se, jak celá tato absurdní etuda automobilových dějin skončí? Nejspíš nějak takto - bez velkých dramat a halasných prohlášení to nechtěné jednoduše zmizí, neboť se stane ekonomicky neospravedlnitelným ho dál nabízet. A to i když jednotlivé modely budou hotové.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
A tak se to prostě stane: Automobilka odpískala příchod hned dvou hotových elektrických modelů pro nezájem
včera | Petr Miler
Ptáte se, jak celá tato absurdní etuda automobilových dějin skončí? Nejspíš nějak takto - bez velkých dramat a halasných prohlášení to nechtěné jednoduše zmizí, neboť se stane ekonomicky neospravedlnitelným ho dál nabízet. A to i když jednotlivé modely budou hotové.
Nacházíme se uprostřed vpravdě absurdního experimentu, ve kterém se mnozí snaží popřít technickou a ekonomickou realitu i preference zákazníků a za pomoci nespočtu umělých mechanismů vnutit 100 procentům kupců něco, co by si přirozeně vybralo možná pár jednotek, možná pár desítek procent z nich. Je to stejně nesmyslné jako pokusy poručit větru a dešti, a tak se to jednoduše nemůže povést, mnozí z vás se nás ale ptají: Jak to tedy celé skončí?
Na rozdíl od druhé strany nemáme křišťálovou kouli ani jiné nadpřirozené vlohy, a tak nevíme, co se přesně stane, kdy se to stane a jakým způsobem se to odehraje. Spouštěcích mechanismů či jinak zlomových momentů může být řada, reálně možných scénářů ale není zase tolik.
Pochopitelně je možné, že dojde k sekvenci převratných vynálezů a novou přirozeností se stane to, co je nám nyní vnucováno, je to ale jednoduše velmi nepravděpodobné. Může přijít velká společenská změna, může přijít velká politická změna, může přijít významný vynález v jiné oblasti, které vrátí měřítka do normálu, tím vůbec nejpravděpodobnějším scénářem je jakési postupné vyprchání za jinak nepříliš změněných okolností. Prostě se přijde na to, že to nejde, že už není z čeho brát, že další pokračování stejným směrem není únosné a „na sílu” tlačená „neudržitelnost” (to je zde vhodné slovo, že?) začne potichu mizet a být nahrazována čímkoli únosnějším.
Přesně to se teď možná už děje v USA.
Nestalo se tam vlastně nic zvláštního, jen v létě současné politické vedení země zrušilo významnou část umělých podpor elektrických aut. To není žádný „anti-EV” postup, jak někteří s oblibou říkají, to by odstranění „pozitivní diskriminace” muselo být rasismem, je to jen omezení „pro-EV” přístupu. Nakonec vláda nezrušila ani zdaleka všechny výhody, které má ve své moci, a především nezrušila ty, nad kterými vládu ani nemá - elektromobily jsou tak nadále uměle mocně podporovány za pomoci přímých dotací i nepřímých podpor nejen v progresivistických státech typu Kalifornie, ale i v řadě konzervativních bašt typu Texas. Nedá se tedy ani říci, že by se znovu hrálo na rovné a nikoli ve prospěch jednoho týmu nakloněné ploše, přesto to stačilo na opravdu dramatické změny.
Jak uvádí kolegové z Autoblogu, „ani ty nejhorší prognózy vývoje po konci federálních dotací na elektromobilech nebyly dostatečně pesimistické”, neboť trh s nimi se jednoduše zhroutil. Psali jsme o náhlém totálním propadu u Fordu či korejských automobilek a právě jedna z korejských značek na to už teď, kdy mnozí říkají, že situace se zklidní a prodeje zase zvýší (což je i vzhledem ke zmíněnému dost dobře možné), zásadně mění své plány.
Jde o Kiu, která si hodně slibovala od nových elektrických modelů EV3 a EV4, nyní se ale ukazuje, že na trh v USA po tomto vývoji neuvede přes opačný původní záměr žádný z nich. O EV4 jsme psali a automobilka v tu chvíli dělala první poslední, aby tento krok nebyl vnímán jako definitivní. Jak ale na základě dalších, už otevřenějších komentářů firmy usuzují kolegové z Autoblogu, definitivní nejspíš je.
V případě menšího modelu EV3 (u nás po všech umělých podporách od 850 tisíc Kč, to je neuvěřitelné...), o kterém dříve vůbec nebyla řeč, nyní Kia oficiálně hovoří o „odkladu”. Jinými slovy vidí, že zájem není, ale ještě do nějaké míry doufá, že by se to mohlo změnit. My bychom na to ale nesázeli - jiné značky na novou situaci také reagují a umocňují nabídku žádanějších spalovacích aut. To elektromobilům vezme ještě víc větru z plachet.
Samozřejmě nevíme, jak bude vypadat nový rovnovážný stav, jedním jsme si ale roky prakticky jistí - seberte elektromobilům jejich umělou podporu a celý experiment je u konce během pár dnů. Už dnes je na mnoha místech (Česko nevyjímaje) kupuje málokdo a navzdory masivně rostoucí nabídce jejich odbyt meziročně klesá (u nás loni dle SDA za říjen šlo o 1 475 aut a 7procentní podíl na trhu, letos je to dle stejného zdroje 1 264 aut a podíl 5,43 %). Bez dotací a umělých výhod půjde o pár jednotek trhu maximálně.
A diví se někdo? Však kolik lidí má racionální důvod takovým autům dát přednost? Těch bude opravdu jen hrstka, přidejte pár nadšenců hnaných emocemi (nic proti komukoli z takových) a jste na oněch pár procentech. Jinak je to prostě nekonkurenceschopné zboží z řady dokola omílaných důvodů, které se elektrickým modelům zdaleka nedaří popřít. Za takové situace by jejich působení na trhu prostě vyprchalo, neboť pro těch pár lidí by se většině automobilek ani nevyplatilo je nabízet, dokonce i když je budou mít vyvinuté. Přesně tak, jako je tomu teď u Kie v USA.
Nejen Kie EV4, ... Foto: Kia
...ale nejspíš ani modelu EV3 se v USA vůbec nedočkají, neboť zájem o elektrická auta tam bez federálních dotací padl k nule a firmě se to jednoduše nevyplatí. Foto: Kia
Bleskovky
- Dražba cenných aut slavné aukční firmy se proměnila v demoliční derby poté, co jednomu z jejích řidičů „ujela noha”
včera
- Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu
5.11.2025
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
4.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Pátku vévodil Alex Marquez, 17. Bulega 17:03
- Filip Salač musí do Q1 15:49
- V Algarve začal nejrychleji Alex Marquez, 14. Bulega 12:33
- Kdo bude posledním šampionem MotoE? včera 22:08
- Záchranné laso pro Filipa Salače včera 11:36
Nejnovější články
- Ef-jednička, ve které Ayrton Senna vybojoval asi nejtěžší vítězství své kariéry, je na prodej. Cena poletí do stratosféry
před 4 hodinami
- Ještě hůř: Prodeje elektrických Subaru v USA po konci dotací zhroutily o 98 procent, nechce je najednou skoro nikdo
před 6 hodinami
- Ojeté hybridy trápí další dosud přehlížený problém, zajíce v pytli kupujete v podstatě s každým z nich
před 7 hodinami
- Šéf ChatGPT po sedmi letech čekání zrušil svou objednávku Tesly Roadster, Elon Musk mu to vrátil i s úroky
před 9 hodinami
- První elektrický Rolls-Royce je už takový propadák, že na něj automobilka musela začít nabízet slevy
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 11.07. 20:57 - řidičBOB
- Onboard videa 11.07. 20:53 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 11.07. 15:31 - pavproch
- Má někdo zkušenost s nákupem ojetého auta z Německa přes malého dovozce? 11.07. 09:23 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 11.07. 06:36 - řidičBOB
- Nástroj k nákupu auta (STK,SPZ,VIN) 11.06. 16:27 - jreh
- Rychlodotazy 11.06. 10:02 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 11.05. 20:57 - abgx1