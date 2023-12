Absurdita doby nezná mezí, Audi začalo vyřazovat z nabídky sportovní model kvůli „přílišné poptávce” před 9 hodinami | Petr Prokopec

I ty nejtriviálnější ekonomické poučky se v dnešní době stávají minulostí. Když je o něco velký zájem, měl by toho výrobce nabídnout víc. Audi ale končí s prodejem, klíčovým ukazatelem pro něj totiž není zájem, ale emise CO2.

Již nějakou dobu zmiňujeme, že pro automobilky není prioritou zákazník, nýbrž úřady. Platí to především v Evropě, kde se stěžejním parametrem staly emise CO2. Jejich výše totiž rozhoduje o tom, zda dotyčný výrobce bude muset přispívat do stále nenasytnější unijní pokladny, nebo jestli odejde s papírově čistým štítem. A protože pokuty jsou nastaveny pomalu likvidačně, není až tak překvapivé, že automobilky volí první možnost. S tržním hospodářstvím tohle nemá společného už zhola nic a stále více to připomíná doby před rokem 1989.

Pokud patříte mezi dříve narozené, sami pamatujete, jak to tehdy vypadalo v obchodech. Polovina regálů byla prázdná, druhá pak naplněná zbožím, které nikdo nekupoval. O alokaci zdrojů nerozhodovala poptávka, ale určitý mechanismus stojící nad trhem - tehdy to bylo centrální plánování, dnes jsou to třeba pokuty za nadlimitní emise CO2. Mechanismus je jiný, princip stejný - hlavní slovo prostě nemá zákazník a na trh se dostává resp. nedostává to, co vyhovuje nebo nevyhovuje určitému pravidlu, mechanismu apod.

Jak absurdní jsou projevy toho na současném automobilovém trhu, ukazuje poslední rozhodnutí Audi. To oznámilo, že ve Velké Británii (a další trhy čekejme záhy) přestává přijímat objednávky na modely RS Q3 a RS Q3 Sportback. Dobře, to se může stát, každé auto jednou končí, jenže RS Q3 ještě nekončí a vysvětlení Audi ji bizár první kategorie. K ukončení prodeje došlo prý kvůli přílišné poptávce, kvůli níž byla vyprodána celková produkční kapacita značky pro rok 2024.

I to se jistě může stát, ale když se do takové situace jako výrobce fungující na normálním trhu dostanete, co uděláte? No vyrobíte toho víc, proč byste to neudělali, jsou to peníze válející se na ulici, stačí je sebrat. Audi ale kvůli zájmu zastaví prodej. Proč? Protože výroba je uměle limitována podle emisí CO2, nikoli podle poptávky, přesně jak zaznělo z kraje. A to i pro Velkou Británii, která přijala pravidla Evropské unie, ač by ve své pozici nemusela.

Absolutní prodeje to jen potvrzují, tahle auta se neprodávají po tisících. RS Q3 se v Británii za tři čtvrtě letošního roku prodalo jen 95 kusů, u RS Q3 Sportback šlo o 191 vozů. Když obě čísla dáme dohromady, opravdu tu nemáme množství, jenž by automobilku zahltilo na dlouhé měsíce dopředu. Je samozřejmě pravda, že jde pouze o jeden trh, nicméně z hlediska prodeje sportovních aut je Británie jednou z nejdůležitějších zemí Evropy. Je tedy více než jisté, že by tam Audi našlo daleko víc než 286 zákazníků za devět měsíců. Ale nechce, nemůže a ani není ochotno říci, co je pravým důvodem. Absurdita dnešní doby jako by někdy opravdu neznala mezí...

RS Q3 je u nás k mání od 1 814 900 Kč, za což dostáváte 400 koní a možnost pokořit stovku již za 4,5 sekundy. V kombinaci se zavazadelníkem o kapacitě 530 litrů jde tak o lákadlo, problémem pro značku jsou nicméně emise pohybující se mezi 217 a 234 gramy CO2 na kilometr, které uměle omezují výrobu. Není to tedy tak, že se auto přestává prodávat kvůli přemíře zájmu, problém je na úplně opačné straně a je naprosto umělý - technicky snadno řešitelný, formálně vůbec. Foto: Audi

