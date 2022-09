Absurdita doby nezná mezí, Uber chce nařídit řidičům i klientům, jakými auty mají jezdit před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seth Wenig, AP

Naprosté většině zákazníků takové služby je jedno, jaké auto je odváží, stejně tak je naprosté většině řidičů jedno, s jakými vozy ji poskytují. Alfou a omegou je ekonomická racionalita, kterou podobné nařízení popírá. Proč by tedy obě strany měly zůstávat u služby, která jim nařizuje chovat se iracionálně?

Jednou z podstat socialismu je soustavné narušování přirozeného ekonomického prostředí a ohýbání jeho fungování směrem k představám určitých skupin lidí. Je to svým způsobem logické, neboť pokud ponecháte systému jakousi racionální autonomii, prosadí se v něm ti schopnější na úkor těch méně schopných. Řekli bychom, že i tak bude lépe všem - a těm, kterým to lépe nepůjde, bude beztak pomoženo -, oněm druhým jmenovaným se ale takový stav stejně nikdy líbit nebude. A budou volat po jeho změně.

Jak to končí, jsme poznali před rokem 1989, je to jedním slovem neudržitelné. Pokud ale takový program razí nějaký politik, dá se to chápat, je to jedna z možných cest k moci. Pokud takovou cestu krátkozrace preferuje část občanů, dá se to chápat, důsledků není snadné dohlédnout (a i když je, krátkodobý prospěch snadno zvítězí). A pokud si takovou cestu zvolí většina společnosti, ostatním nezbude, než se s tím smířit. Když ale takto začnou uvažovat firmy, které by měly být v prvé řadě ekonomicky racionálními subjekty, smířit se s tím skutečně nedá. A chápat to nejde už vůbec.

Přesně takto ale uvažuje stále více společností, které před technickou a ekonomickou racionalitou a efektivitou dávají přednost ryzí ideologii, která onu racionalitu nejenže nepodporuje, ona ji naprosto popírá. Je prostě nesmyslné chtít to či ono, co je ekonomicky iracionální - to si ve výsledku nemůže dovolit ani onen politik, protože ani celé státy to jednoho dne nebudou mít z čeho ufinancovat. A tím spíše je to neudržitelné pro jednotlivé firmy, jakkoli velké a významné mohou být. Uber se ale nyní přidal přesně k takovým.

Pokud se dnes chcete stát řidičem Uberu, mnoho toho nepotřebujete. Stačí se zaregistrovat online a vyplnit ty správné dokumenty. Vlastnit u nás musíte taxikářskou licenci, o kterou požádáte příslušný městský úřad, jemuž poukážete poplatek ve výši 500 Kč. Tím ale vše končí, jakkoli opomenout bychom neměli ještě požadavky na auto. Ani v tomto případě ale nejde o nic extrémního, neboť zapotřebí je vůz z roku 2003 či novější, který má alespoň čtvery dveře, pět bezpečnostních pásů a žádné velké kosmetické vady.

Za osm let ale má být vše jinak. Šéf této společnosti Dara Khosrowshahi totiž chce, aby se tato služba zezelenala. Od roku 2030 tak budou podmínky spojené s vozem rozšířeny o pohon. Povolen přitom nebude ten spalovací, pouze elektrický. Mezní termín je pak spojen se Spojenými státy, Kanadou a Evropou. I bez pohledu na stávající vozový park řidičů Uberu se nicméně zdá, že Khosrowshahi se rozhodl službu zlikvidovat.

Však zákazníkovi je vesměs jedno, jakým autem jede. A poskytovateli je vesměs jedno, jaké používá. Smyslem služby je zprostředkování efektivní přepravy, která za pomoci drahých a neflexibilních aut může být jen dražší. Proč si Uber myslí, že u něj jak řidiči, tak klienti setrvají, když všem nabídne méně za více? Uber je pouhý zprostředkovatel, poskytovatel aplikace, která může být nahrazena jinou. Žádná ideologie sem nepatří - Uber tento krok bude muset přehodnotit, pokud tedy nechce skončit.

Však ve Spojených státech pro Uber pracuje zhruba milion řidičů, z nichž pouze 25 tisíc jezdí elektromobilem. Ten je navíc možné objednat pouze ve 24 největších městech napříč touto zemí. V rámci Evropy je pak nejzelenější lokalitou z pohledu společnosti Londýn, kde elektromobil používá více než 6 tisíc řidičů. V rámci celého tamního vozového parku Uberu jde nicméně pouze o 13procentní podíl. Dán je navíc tím, že britská metropole má poměrně striktní podmínky pro vjezd do centra.

Podobný krok je jen řezáním do větve, na které firma sedí, a nevíme, zda se jeho absurditě máme smát, nebo z něj máme brečet. A i detaily celého plánu jsou hořce úsměvné. Společnost kupříkladu ve Státech hodlá počet elektromobilů v příštím roce zdvojnásobit, načež vyčlenila 800 milionů dolarů (cca 19,54 miliardy Kč), jenž mají lidem napomoci s přechodem od spalovacích vozů k těm bateriovým. Pokud si nicméně uvědomíme, že díky této sumě se jejich podíl zvedne z 2,5 procenta na 5, pak jde o drahý špás. A také je třeba nezapomínat na to, že Uber je dlouhodobě ztrátovou firmou, jen za poslední kvartál prodělala 2,6 miliardy dolarů. Jít cestou umělého zvýhodňování neefektivního je tedy jen další střelbou do vlastních řad.

Žijeme opravdu v neuvěřitelně absurdní době. Pokud pod tíhou zeleného socialismu za každou cenu ekonomicky zkolabují některé země či uskupení jako EU, nebude to až takový div, v historii to nebude poprvé. Aby ale na vlastním konci pod tíhou téhož s úsměvem a otevřeně před zraky všech pracovaly soukromé firmy, to je skutečně nevídané a nepochopitelné.

Uber chce, aby do roku 2030 řidiči přepřáhli na elektromobily ve Státech, Kanadě a Evropě. Do roku 2040 pak firma chce být zelená na celém světě. Nedává to žádný smysl, pokud tedy firma nechce ještě před rokem 2030 úplně skončit. Foto:

Zdroje: AP, Uber

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.