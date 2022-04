Absurdita nových crash testů nezná mezí, jen jednu hvězdu získala Dacia, kterou komisaři ani neviděli před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Už jsme si zvykli na to, že ne všechny specifické verze jednoho auta musí projít samostatnými testy, toto ale není ten případ. Verdikt spojený se sedmimístným autem na pomezí kombíku a MPV byl učiněn na základě testu pětimístného hatchbacku.

Organizaci Euro NCAP rozhodně nelze upřít uznání za navýšení bezpečnosti aut. Od chvíle, kdy uskutečnila první test, jsou automobilky v podstatě tlačené k využívání tužších materiálů i technologií, jenž redukují následky nehody na posádku. Souběžně s tím ovšem dorazila také spousta kontroverze. Bruselská organizace totiž zejména v posledních letech klade stále větší důraz na elektronické berličky, které přitom nemají s pasivní bezpečností nic společného a pro tu aktivní vůbec nemusí znamenat vzpruhu. Přesto pro - z marketingového hlediska klíčové - hvězdičkové hodnocení znamenají více než následky samotných nárazových zkoušek.

Nejde nicméně jen o to, že bez autonomních brzd a monitoringu jízdních pruhů si dnes již pomalu ani neškrtnete resp. nemůžete počítat s populárními pěti hvězdami. Nadmíru kontroverzní je i způsob, jakým Euro NCAP přistupuje k samotnému fyzickému testování. V případě mnoha aut postavených na stejných základech je totiž proti zdi poslán jen jeden zástupce, přičemž výsledky zbytku skupiny jsou přejaty buď zcela beze změn, nebo upraveny třeba na základě výbavy. Euro NCAP se tak de facto chová jako novinář, který by po reálném testu Volkswagenu Golf sepsal i hodnocení Audi A3, Seatu Leon a Škody Octavia. Už to by bylo zavádějící, zajít lze ale zjevně ještě dál.

Nejnověji se obětí těchto praktik stala Dacia Jogger, tedy poslední novinka rumunské automobilky. Ta je postavena na modulární platformě CMF-B LS, kterou používá i Sandero. S tímto hatchbackem pak pětimístný či sedmimístný vůz na pomezí MPV a SUV převzal i pohonné jednotky, stejně jako některou vnitřní architekturu. Pro Euro NCAP se tak stal identickým autem, na jehož reálný test tedy nemuselo ani dojít. Místo toho organizace vycházela z dvouhvězdičkového hodnocení hatchbacku, verdikt však ještě zhoršila, neboť Jogger v případě třetí řady nevaruje před nezapnutými bezpečnostními pásy.

Je přitom třeba dodat, že Sandero měří 4,1 metru na délku a počítá s rozvorem 2 604 milimetrů, zatímco Jogger je 4,5metrovým vozem s rozvorem 2 897 mm. Zároveň také váží o pár kilogramů více. Při limitních situacích, stejně jako v případě kolize, se tedy zákonitě bude chovat jinak než lehčí hatchback. Ovšem jak jsme již řekli, simulace čelních či bočních nárazů přestává mít v Bruselu takovou váhu, jakou měla ještě před několika lety. Vlastně by nás tak za pár let ani nepřekvapilo, kdyby se testy začaly odehrávat jen na počítači. Vždyť ostatně realita nikoho nezajímá, nebo snad ano?

Odpovědi asi není třeba, místo toho se zaměříme na zbytek nejnovějších testů Euro NCAP. Ty přitom již byly reálné, jakkoli nadále zůstávají mírně kontroverzní. Hlavně v případě francouzského DS4, které využilo populární dvojí metr. Organizace se totiž rozhodla, že bude testovat vozy se standardní výbavou i se zvýšenou bezpečnostní. Ta u DS4 zahrnuje radarový senzor, načež se jen potvrzuje, kterak mají ony elektronické berličky velkou váhu. S nimi je totiž hodnocení vozu pětihvězdičkové, bez nich (resp. jen s omezeným počtem prvků) pak čtyřhvězdičkové.

Čtyři hvězdy si pak odváží i Honda HR-V, u které se testovacím komisařům nepozdávala hlavně bezpečnost v zadních partiích v případě ochrany dětí. Dosažené 75procentní hodnocení přitom není až tak vzdálené od Dacie, která v této kategorii získala 69 procent. Jelikož u ní ale nelze plejádu elektronických systémů s ohledem na důraz kladený na cenu čekat, není až tak překvapivé, že rumunský vůz nezabodoval. Když ho v Bruselu nikdo neviděl, pak ostatně ani nemohl.

Euro NCAP zveřejnilo výsledky nového kola crash testů, které je tentokrát mimořádně kontroverzní. Foto: Euro NCAP



Důvodem je hlavně hodnocení Dacie Jogger, která reálnými simulacemi neprošla. Z toho důvodu nemůžeme posloužit ani odpovídajícími fotografiemi, Euro NCAP totiž verdikt založilo na loni testovaném modelu Sandero. Foto: Dacia



Posloužit tedy můžeme jen snímky rumunského hatchbacku, který nakonec získal dvě hvězdy. Je to ale do značné míry úplně jiné auto. Foto: Euro NCAP

Zdroj: Euro NCAP

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.