Absurdně pojatý nástupce sportovních Audi je prý mrtvý už před narozením, od ztrátového projektu dávají všichni ruce pryč
Petr MilerVrcholný symbol ideologického, racionalitu popírajícího uvažování německé automobilky je možná po smrti, aniž by se stihl narodil. A ze zákazníků nebude chybět nejspíš nikomu.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Absurdně pojatý nástupce sportovních Audi je prý mrtvý už před narozením, od ztrátového projektu dávají všichni ruce pryč
včera | Petr Miler
Vrcholný symbol ideologického, racionalitu popírajícího uvažování německé automobilky je možná po smrti, aniž by se stihl narodil. A ze zákazníků nebude chybět nejspíš nikomu.
U Audi už chvíli něco kouří. A docela by nás zajímalo, co to je, protože hodit se takhle „do pohody” bychom také chtěli umět. Množství bez uzardění praktikovaných strategických selhání firmy v posledních letech bere dech, ale jedno aktuální za všechny - Audi se žene s úsměvem do Formule 1, než ale odstartuje do prvního závodu, nebude mít v nabídce skoro žádný sportovní model, který by tím mohlo propagovat.
TT je mrtvé, R8 je mrtvá, RS4 a RS5 jsou mrtvé a nástupce bude otylý nesmysl, pětiválce jsou na smrtelné posteli a RS6 stihne stejný osud jako menší sourozence - vznikne z něj tajný silniční projekt, který začíná na „p” a končí „arník”. Co zbude pak? Chce se dodat už jen otřepané: „Kam jede? To je nějakej nováček. To je nováček!” Audi opravdu jako by řídili lidé, kteří o autech neví vůbec nic, a mířili s ním bůhvíkam.
Projevuje se to i na snaze vrátit TT a R8 do prodeje v podobě jednoho modelu, který vypadá jako „Oberkatzenführer”. Jeho vzhled ale vem čert, problém je v tom, že šéf firmy trvá na tom, že bude elektrický, i když firma s těmito modely dosud jen tvrdě narazila (v Česku v lednu 5 prodaných aut, bez legrace) a ve sportovním segmentu selhávají ještě víc. Ví to dokonce i jiné firmy vlastněné stejným koncernem, byť dnes už jen částečně, Audi to ale dál ignoruje. Přesto se může stát, že sériová verze Conceptu C vůbec nedorazí, i když si to samo Audi nepřeje.
Důvodem je, že jde vlastně o derivát chystaných Porsche 718, která si prošla zajímavým kolečkem. Tohle nové „péčko” mělo být původně jen elektrické, pak také spalovací, pak hlavně spalovací. A teď je prý elektrická verze v koši. Onen poslední krok zatím není oficiální, ale pokud se to opravdu stalo, Audi by muselo buď též zapomenout na elektrický pohon, nebo se na sériový Concept C vykašlat úplně. Jinak by šlo o zaručeně ztrátový projekt, který si firma na hranici ztrátového hospodaření nemůže dovolit, prostě ho sama neutáhne.
Podle Handelsblattu je Audi přesně v této ulici, která se zdá být dokonale slepá. Ideologie velí jasně: S elektřinou na věčné časy a nikdy jinak. Ekonomická realita ale říká, že cokoli jiného bude lepší řešení. Co nakonec Audi zvolí, je otázkou spalovací „TTR8” bychom ale nečekali. Nebo si dokážete představit, že by firma po tom, co všechno za elektrizující nesmysly napovídal její šéf, najednou bez změny vedení začala básnit i malém spalovacím sporťáku?
Zdroje Handelsblattu říkají, že kdyby Audi odchod Porsche z projektu ignorovali, bude ho to stát devítimístnou sumu v eurech. Navíc není jasné, jak dlouho by Audi trvalo, než vývoj vozu samo dokončí. Alternativní koncernová platforma SSP pak nemá být hotová před polovinou roku 2028, i to je na vývoj čehokoli v tuto chvíli moc pozdě. Pro nástupce TT a R8 to tedy nevypadá dobře, ale koho to bude mrzet? Pokud by šlo jen o elektrické auto, pak skoro nikoho. Na současném i jakkoli brzce budoucím trhu je to téměř neprodejné řešení.
Vedle původních modelu TT a R8 vypadá Audi Concept C jako pěst na oko. Sériová verze možná vůbec nebude, mrzí to někoho? Foto: Audi
Zdroj: Handelsblatt
Bleskovky
- Otylé nové Lambo se chlubí extrémní akcelerací, realitu ale zastírá trikem. Na okruhu dostává kouř od 22 aut i za poloviční cenu
včera
- Kvůli této nehodě Číňanům došla trpělivost s největším nesmyslem moderních aut, zákaz byl nevyhnutelný
6.2.2026
- VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
5.2.2026
Nejnovější články
- K mání je neuvěřitelně zachovalá, exportní Škoda Favorit v neobvyklé verzi, v provozu je takových už jen šest
před 6 hodinami
- Číňané ukázali nového soupeře Škody Kodiaq, s luxusní výbavou a spotřebou 3,35 litru na 100 km bude stát pod 400 tisíc
před 9 hodinami
- Majitelé elektromobilů platí za pojištění svých aut až skoro o polovinu víc než vlastníci spalovacích aut
před 10 hodinami
- Automobilky zjevně zapomněly, že prakticky všechny velké automobilové ikony udělal motor, bez něj to půjde těžko
včera
- Honda vzala 27 let starý Accord s 1 milionem ujetých km a nechala ho jezdit 24 hodin v kuse jezdit po okruhu. Podívejte se, jak dopadl
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva