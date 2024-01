Absurdní bublina hodnoty akcií automobilek vyrábějících elektromobily splaskává, miliardy denně mizí před očima před 3 hodinami | Petr Prokopec

Ještě před pár měsíci se investoři při pohledu na každou firmu sázející na elektrický pohon naprosto nesmyslně rozplývali. Aktuálně zjišťují, že většinou zákazníků nechtěné zboží tlačené politiky není zase takové terno.

Minulý rok prodala Tesla 1,81 milionu nových aut. To rozhodně není malé množství, za takovým Mercedesem jakožto nejstarším výrobcem aut na světě nyní americká automobilka zaostává pouze o necelých 700 tisíc vozů. Její historie přitom není ani dvacetiletá, navíc se na danou metu zvládla vyšplhat jen s pomocí elektromobilů. Rozhodně jí tedy lze zatleskat. Vskutku to ale znamená, že jde o nejhodnotnější automobilku, jak naznačuje vývoj na akciových trzích? To si opravdu nemyslíme, koneckonců třeba taková Toyota má na kontě pětkrát více registrací. A to nikoli v jednom kalendářním období, nýbrž opakovaně.

Na přemrštěné hodnoty akcií, jenž neodpovídají realitě, poukazujeme již delší dobu. A soustavně u toho dodáváme, že jde o bublinu, kterou nelze nafukovat věčně. Její splasknutí jistě nebude náhlé, zjevně na něj ale již začíná docházet, jak shrnuje agentura Bloomberg. Akcie Tesly jsou totiž momentálně nejníž od poloviny loňského roku listopadu. Mimo jiné za tím stojí fakt, že americká automobilka byla poslední kvartál loňského roku překonána čínskou značkou BYD a nedostála obratovým ani ziskovým očekáváním. Od nejlepších loňských chvil přišla asi o třetinu své hodnoty a investoři tak potenciálně odepsali přes 100 miliard dolarů (přes 4,6 bilionu korun) svých investic.

Nejde nicméně jen o Teslu, s podobnými problémy se potýká i Polestar. Švédská značka totiž loni dodala jen 54 tisíc aut, čímž i za svým vlastním skromným cílem zaostala o 6 000 vozů. V reakci na to analytici švédské banky SEB prakticky vymazaly veškerou její hodnotu. Vůbec nejníž v historii pak klesly i akcie Lucidu, jenž loni prodal jen zhruba 8 400 aut. To je přitom polovina původního plánu, v důsledku čehož tato značka na každém kuse prodělala majlant. Ten ale šel hlavně z kapes investorů.

Stále ještě nekončíme, v reakci na nemastné neslané loňské výsledky se totiž na akciových trzích propadá také Rivian. Čínské Nio se pak v Americe obchoduje za nejnižší částky od června 2020, přičemž o poznání lépe na tom nejsou ani značky Xpeng a Leapmotor. Henrik Fisker se pak rozhodl opustit strategii přímých prodejů a oslovuje jednoho možného dealera za druhým, neboť v prosinci prodal méně než polovinu v daném měsíci vyrobených kusů elektrického SUV Ocean.

Nikola je za poslední rok o 77 procent dole, během uplynulých dvanácti měsíců totiž firma dodala jen 42 náklaďáků. V důsledku toho se její akcie prodávají za desetkrát nižší hodnotu než při jejich úpisu v roce 2020. Větší hodnotu tak má i vietnamský VinFast, jakkoliv v jeho případě lze mluvit o šílené horské dráze. Ještě před pěti měsíci totiž tržní kapitalizace firmy činila neskutečných 190 miliard dolarů (4,36 bil. Kč). Nyní jsme ale na pouhých 15 mld. USD (344 mld. Kč). Tohle bude ještě jízda.

