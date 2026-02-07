Absurdní čtyřválcové Mercedesy C od AMG končí, potvrdil šéf. O důvodech ale pořád lže, jako když tiskne
Petr MilerJeden z nejméně pochopitelných přešlapů automobilek v posledních letech dospěl do své závěrečné fáze. Nesmyslná čtyřválcová řešení budou nahrazena většími motory, potvrzené zatím máme jen jedno. Pikantní je, že Mercedes ani teď nedokáže mluvit narovinu.
před 9 hodinami | Petr Miler
Chytrému napověz, hloupého kopni. Mercedes mohl být chytrý a nechat si napovědět, však i my jsme automobilce léta vzkazovali, že její pokus udělat z beztak těžkých osmiválcových sportovních modelů čtyřválcové hybridy vážící ještě o mnoho metráků víc bude jen extrémně těžká katastrofa, parodie na předchůdce a zavírání očí před technickou realitou. Nedbala toho.
Nezapomenu, jak nám už před čtyřmi roky zástupci automobilky opakovaně tvrdili, že se mýlíme, že postavili něco mimořádného, že čtyři válce nevadí, že hmotnost nevadí, že dočasný výkon nevadí, že auto je něco jako perpetuum mobile a podobně jako Archimédes s pevným bodem ve vesmíru pohne zemí. Nic z toho se neukázalo pravdou a konvenční řešení konkurence tento nesmysl opakovaně roznášela na kopytech.
Mercedes nakopl až extrémní nezájem o tento vůz, který byl od začátku zjevný - ani domácí zákazníci se novinkou zlákat nenechali. Přesto musela uběhnout ještě řada let a přijít další důkazy nezájmu navzdory extrémním slevám, aby firma přiznala, že kvůli sázce na downsizing ztrácí zákazníky. Přesto se ještě nějaký čas bánila kapitulaci a pohledy na věc zásadně ani nezměnila ani ve chvíli, kdy nezávislý úpravce s největší obětí v podobě modelu C63 udělal to, co firma říkala, že nejde.
Mercedes vlastně pořádně nekapituluje ani teď, kdy už je jasné, že současná pojetí Mercedesů C43 a C63 od AMG jsou mrtvou větví vývoje. Šéf divize AMG Micheel Schiebe to potvrdil v rozhovoru pro Edmunds, ve kterém uvedl, že čtyřválce v Céčkovém AMG končí a auto dostane přeplňovaný třílitrový motor z aktuálního CLE 53 AMG. A to bez jakékoli hybridní asistence.
Tento pohon v kupé CLE produkuje 450 koní výkonu a 560 Nm točivého momentu, pro třídu C pochopitelně může být naladěn jinak. Schiebe neříká konkrétně, zda jde o náhradu za verzi 43 nebo 63, z kontextu ale vnímáme, že toto řešení skončí ve verzi 53, která nahradí dosavadní třiačtyřicítku. Na premiéru novinky by mělo dojít někdy v průběhu letošního roku, verze 63 ale zatím pouze zmizí z nabídky. A náhrada zřejmě dorazí až příští rok.
Protože Schiebe zůstává Schiebem, nejsme v rozhovoru s ním svědky sypání si popele na hlavu, to tento muž zásadně nedělá. Edmunds se tak pokouší namluvit, že dvoulitrový motor nekončí proto, že by jej zákazníci odmítli, ale proto, že je „docela obtížné” jej přizpůsobit normě Euro 7, která vstoupí v platnost koncem tohoto roku. To je jedním slovem lež. A ani nemusíme znovu vytahovat sadu argumentů použitých v úvodu, sám Schiebe se z ní usvědčuje.
Téměř současně totiž poskytl rozhovor také Auto Motor und Sport, ve kterém alespoň naznačuje, že použití čtyřválce bylo chybným krokem, který se nesetkal s pozitivním přijetím u klientely AMG. „Předchozí rozhodnutí byla učiněna za jiných okolností a také jsme předpokládali větší akceptaci (ze strany zákazníků - pozn. red.),” říká odcházející šéf AMG. V rámci jeho svérázné diplomacie je to aspoň trochu výmluvné.
Nyní je otázkou, co bude s verzí 63. První možností je použití plug-in hybridního šestiválce, což by ale byl jen přesun z bláta do louže, protože většina problémů auta (zejména pak absurdní hmotnost) by nezmizela a u některých by došlo ještě ke zhoršení. AMS tak naznačuje, že nasazení vidlicového osmiválce z inovované třídy S je pořád ve hře. Na otázku ohledně možného použití tohoto motoru Schiebe odpověděl: „Ano, vyvinuli jsme motor V8, který splňuje normu Euro 7 a který nabídneme v některých třídách.”
Jestli to bude také třída C, nevíme, technicky spřízněné CLE ho ale už má jisté. Pak by skutečně bylo logické, aby ho C63 následoval. AMS má jasno, podle něj motor V8 Céčko „také dostane, ale Mercedes-AMG zatím tají podrobnosti”. My si při uvažování firmy z posledních let nejsme tak jisti, tady může pořád vyhrát ideologie v kombinaci s neochotou přiznat si vlastní omyl. Doufat ale můžeme...
Mercedesu C 63 S E Performance od AMG má po třech letech trápení se na trhu sbaleno, to samé nižší verze 43. Tu druhou nahradí šestiválcová verze 53, tu první... Kdo ví? Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Edmunds, Auto Motor und Sport
