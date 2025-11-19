Absurdní čtyřválcový Mercedes C od AMG skutečně končí, déle jak tři roky se na trhu trápit nevydržel

Mnoho lidí muselo vypnout svůj mozek, aby se stalo, že Mercedes s tímto autem vůbec přišel a dlouhé tři roky se jej pokoušel někomu prodat. Nepovedlo se, a tak s ním končí. Možná náhrada ale naznačuje, že automobilka se z dosavadního fiaska poučila jen velmi málo.

Absurdní čtyřválcový Mercedes C od AMG skutečně končí, déle jak tři roky se na trhu trápit nevydržel

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Absurdní čtyřválcový Mercedes C od AMG skutečně končí, déle jak tři roky se na trhu trápit nevydržel

Foto: Mercedes-Benz

Mnoho lidí muselo vypnout svůj mozek, aby se stalo, že Mercedes s tímto autem vůbec přišel a dlouhé tři roky se jej pokoušel někomu prodat. Nepovedlo se, a tak s ním končí. Možná náhrada ale naznačuje, že automobilka se z dosavadního fiaska poučila jen velmi málo.

Současný Mercedes-AMG C63 vyděsil všechny rozumně uvažující automobilové nadšence už ve chvíli jeho odhalení. Nazvali jsme jej tehdy dvoutunovou katastrofou a parodií na předchůdce, která zavírá oči před technickou realitou. A ani pozdější reakce zákazníků či vlastní zkušenosti nás nedonutily na těchto slovech změnit jediné písmeno.

Příchod tohoto vozu totiž znamenal konec do té doby jedinečného čtyřlitrového osmiválce pod přední kapotou a jeho nahrazení čtyřválcem doplněný plug-in hybridní technikou. Tohle řešení znamenalo ohromný nárůst hmotnosti, závislost zdánlivě vysokého celkového výkonu na míře dobití baterie a naprostou ztrátu charakteru i zvukového projevu. Bylo to řešení vysněné mezi nadšenci nikým a ušité na míru nikoho z nich, které si také podobný počet fandů podobných aut mohl radostně koupit.

Němce jsme tehdy nešetřili, přesto tyto výtky dlouho zarytě odmítali s tím, že oni ví mnohem lépe než jejich vlastní kupci, co je pro pro ně dobré. Toto přesvědčení jim vydrželo dobré dva roky, než zjistili, že takový nesmysl - navíc nepochopitelně drahý - od nich vážně skoro nikdo nekoupí. Třícípá hvězda až pak začala postupně přiznávat, že udělala chybu, vůz ale zvesela (ne)prodávala dál. Až dva týdny staré zprávy ukázaly, že ani to nevydrží věčně a po dlouhých třech letech trápení od premiéry se současný C63 dočká milosrdné gilotiny.

Automobilka to tak pochopitelně neprezentuje, podle informací pro dealery výroba dvoulitrového plug-in hybridu příští rok v květnu skončí (a s ním se z linek bude pakovat také spřízněný Mercedes-AMG GLC63) kvůli hlukovým limitům. Ty dnes vůz skutečně neplní, kdyby ale byl úspěšný, bude snadno upraven. Takto akorát automobilka využila situace k tomu, aby nechtěný produkt poslala na věčnost, aniž by musela přiznat, že jej skoro nikdo nekupuje.

Že ostré Céčko s čtyřválcem končí, aktuálně potvrdil prodejní a marketingový šéf značky Mattias Geisen. Ten navíc uvedl, že v další fázi, tedy zjevně po faceliftu, C63 vyfasuje šestiválec. Neupřesnil nicméně, o jakou jednotku půjde - zda o zcela nový motor, nebo o již existující agregát M256. Ten se vyrábí od roku 2017 a původně byl k dispozici s 367 nebo 435 koňmi. Používá pak jedno klasické turbodmychadlo a elektrický kompresor, který zvládá točit 70 tisíc otáček za minutu a slouží ke kompenzaci klasické „turbodíry“. Integrovaný startér/generátor navíc k tomu ještě přihazuje dodatečných 20 kobyl. To není špatné, ale model 63 to ale není dost.

Později Němci tímto třílitrovým šestiválcem osadili také Mercedes-AMG E53, v jehož případě byl motor naladěn na 449 koní. Zároveň se ale dočkal ještě plug-in hybridní vzpruhy, která výkon celé soustavy zvedla na 612 kobyl. To je pořád méně, než kolik má nyní na kontě C63 S E Performance (680 koní), na druhou stranu však šestiválcovýmotor poskytuje lepší zvuk a je spojen s vyšší prestiží. Stále je ovšem třeba počítat s tím, že 163 elektrických koní není k dispozici pokaždé, zatímco s hmotností navýšenou bateriemi o kapacitě 25,4 kWh a elektromotorem k tomu musíte počítat vždy.

Pokud Mercedes půjde touto cestou, výkonově udrží C63 na úrovni a čtyřválce ho zbaví, ale jinak? Byl by to jen přesun s deště pod okap, který navíc ještě může být pořádně děravý. Nebylo by totiž překvapivé, kdyby cena šestiválcové verze oproti té čtyřválcové dál narostla. Už stávající C63 přitom stojí více než třeba BMW M3, které není ani mild-hybridní a u fanoušků se těší velké přízni díky výkonným řadovým šestiválcům. Možná by se tedy ve Stuttgartu měli konečně vykašlat na ideologii a raději vrátit pod kapotu osmiválec. Nic takového ale zjevně nechystají. A pokud znovu zvolí hybridní cestu, snadno znovu spláčou nad výdělkem...


S až pitomě pojatým čtyřválcovým hybridním C63 AMG je definitivně amen. I tři roky v prodeji na něj byly moc. Foto: Mercedes-Benz

Náhrada se stejným jménem dost možná vyfasuje pohon, které dnes používá větší E53 AMG, tedy třílitrový šestiválec doplněný plug-in hybridní technikou. Ani to není žádná výhra. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: AutoEvolution

Petr Prokopec

