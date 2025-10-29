Aby to nezapadlo: I s koncem roku 2025 si můžete v ČR koupit nový 130koňový dieselový rodinný kompakt za 430 tisíc Kč

Je to pomalu zázrak, anomálie, krajně neobvyklá nabídka, která se už zřejmě nikdy nebude opakovat. Jistě to není poslední výkřik módy a techniky, ale nové auto se zárukou, které poslouží kdečemu, to skutečně je.

29.10.2025 | Petr Miler

Foto: Fiat

Je to pomalu zázrak, anomálie, krajně neobvyklá nabídka, která se už zřejmě nikdy nebude opakovat. Jistě to není poslední výkřik módy a techniky, ale nové auto se zárukou, které poslouží kdečemu, to skutečně je.

Zmínili jsme se o něm před pár dny tak trochu bokem, když se začalo mluvit o tom, že se bude nakonec vyrábět i v roce 2026, ač měl za pár týdnů definitivně skončit. Řeč je o Fiatu Tipo, tedy jeho dosud poslední iteraci z roku 2015, která se krátce poté začala prodávat a v roce 2016 jsme jej testovali jako sedan s dieselovou jedna-šestkou. Zní to jako pravěk, přesně tohle auto se ale dá koupit i dnes. V Česku. Pořád s dieselem. A za pohádkovou cenu.

Zmínili jsme se o tom v předchozím článku, jeden z našich čtenářů nám ale napsal, že by si to možná zasloužilo i víc pozornosti. A došli jsme k závěru, že má pravdu. Však kolik dieselových kompaktů dnes vůbec ještě koupíte jako nové auto? A kolik z nich bude stát takové peníze i ve slušné výbavě? Obáváme se, že odpověď zní jen jeden, právě tohle auto.

Je vůbec těžké se dopídit toho, že se u nás dál prodává, neboť je trochu schované v útrobách českého webu Fiatu a ani centrála facleiftované provedení Tipa ve verzi sedan nikdy pořádně nenafotila - záběry níže jsou těžká skládačka pár hromadných fotek, záběrů jinak stejných interiérů jiných variant a pohledu do kufru předfaceliftové verze. Tohle auto je jako přízrak, jako by ani neexistovalo.

Ale existuje a přikládáme i jeho kompletní český ceník aktualizovaný pro tento říjen. Automobilka jej nabízí jako doprodej skladových aut, ale podle všeho bude k dispozici i později, když se dál vyrábí. Buď jak buď, za pouhých 430 tisíc Kč můžete mít jeho základní verzi a jen o 20 tisíc dráž provedení Urban s už slušnou výbavou čítající mj. automatickou klimatizaci, LED světla, parkovací senzory vpředu i vzadu nebo infotainment se 7" dotykovou obrazovkou. A samozřejmě všechno obyčejnější, co obvykle dostáváte s auty s těmito prvky, od veškeré bezpečnostní výbavy až po věci jako dálkový centrál.

Pod kapotou je pak malý poklad, diesel 1,6 o 130 koních, který přes šestistupňový manuál na přední kola posílá 130 koní. Auto je to ještě lehké (1 300 kg, vážně), takže na stovce je za 9,6 sekundy, jede až 210 km/h a jeho kombinovaná spotřeba 4,6 až 4,7 litru nafty na 100 km není jen katalogový sen. Tohle za méně jak 450 tisíc Kč v na konci roku 2025 v Česku? S dvouletou zárukou bez omezení km?

Nejsem fanda Fiatu, ale zní mi to dobře - jako normální auto na normální ježdění to zní skoro jako zázrak. Ale posuďte sami, přežívající nabídka tohoto vozu je pochopitelně z naší strany pořád jen informací k vašemu zvážení...


Tohle auto se jako sedan pořádně nedočkalo ani slušných oficiálních fotek, ale vážně se dál prodává za velmi zajímavou cenu. Foto: Fiat

Kompletní ceník a technická data. Grafika: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.