Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Aby to nezapadlo: Nový Mercedes třídy C jako jako barokní kostel nejen vypadá, ale i váží

před 10 hodinami | Petr Miler

/

Foto: Mercedes-Benz

Když Mercedes prodával model 190, tedy předchůdce třídy C s kódovým označením W201, který byl ve výrobě až do roku 1993, vážil tento vůz v základu 1 080 kg. Tak že by nové Céčko bylo o půlku těžší? Ne? Tak dvakrát těžší? Také ne? No, bohužel opravdu ani zdaleka ne.

Quo vadis, evropský automobilový průmysle, musí se člověk zeptat po další salvě místních novinek z tohoto týdne. Jednou z těch nejvýznamnějších byl nový Mercedes třídy C, který si od nás moc pozitivní hodnocení opravdu nezískal. Nadpis hovořící o selhání a popisující auto slovy: Peppa Pig zepředu, osmdesátky zezadu, horor uvnitř a k tomu žádný kombík je zřejmě dostatečně výmluvný.

Rádi bychom řekli, že nadpis v něčem přehání, ale bohužel, to se spíš ještě mírní. Tohle auto sází na dost svérázný, velmi nehomogenní design, který působí dojmem, jako by automobilka nejprve udělala jiné auto, a pak nechala jeho příď i záď dodatečně předělat do poněkud konvenčnější podoby. Ovšem tak, ze v rámci urychlení vývoje dostal předek i zadek na starost jiný tým. Výsledkem je vůz, který dělá jeden dojem zepředu, jeden z boku a jeden zezadu. A všechny jsou mizerné.

Třeba to vidíte jinak, ale příď ve stylu barokního andělíčka hezká není a nemá absolutně nic společného se zádí jak z osmdesátkové „věže” na přehrávání dvou audiokazet nebo bočním profilem připomínajícím mýdlo, které to přehnalo s koupáním ve Vltavě. Pohled do interiéru pak chce svářečské brýle - jednak proto, aby vás neoslnil svou světelnou ukřičeností, jednak bude skoro lepší nevidět jeho lacinost a kýčovitost současně.

Dobře, tak auto vypadá tak, jak vypadá, a interiér je svéráz, ale technika, ta německá technika... No ani ta za moc nestojí. Stranou můžeme i ponechat výlučně elektrický pohon, který je problematický z podstaty, a zůstat pouze u jediného detailu, který je dokonale odrazující - u hmotnosti.

Známa byla hned, ve všech těch problematických aspektech ale docela zapadla. Tak si ji zopakujme: 2 460 kg v základu. Dva tisíce čtyři sta šedesát kilo! Dvě celé čtyřicet šest tuny! To je naprosto šílené číslo na sedan střední třídy menší než Škoda Superb, který se pokouší tvářit pořád jakž takž sportovně. S výbavou navíc, menší posádkou a trochou zavazadel bude tohle auto představovat 2,7 tuny na kolech jako nic, což je naprosto neakceptovatelné.

Jak může být takový vůz reálně efektivní? Jak může být přiměřeně úsporný, rychlý, nepotřebovat nesmyslně velké brzdy či pneu, které nebude třeba měnit nesmyslně často za nesmyslně velké peníze? No nemůže, bude to všechno platit a už proto jde o nesmysl.

Pro srovnání: Když Mercedes začal s auty těmito třídy (model 190, generace W201), začínal s hmotností na 1 080 kg. Ještě třída C generace W203 z předminulé dekády vážila 1 355 kg v základu, dokonce i ostré C32 AMG ukázalo na vahách 1 535 kg. Sakra práce, dokonce i původní osmiválcová C63 nabízená ještě v roce 2015 vážila 1 730 kg. Dnes jsme na 2,46 tuny. V základu. Žádné AMG. To snad není pravda...

Jestli něco dokonale ukazuje úpadek evropského automobilového průmyslu, jsou to tato triviální a neoddiskutovatelná data. Hrajeme si na velké ekology a tvůrce efektivních aut, a přitom stavíme parníky na kolech? Tohle auto si nikdo soudný nemůže koupit, i kdyby ho na kolenou prosili, už jen pro tento jediný údaj. A je vskutku hanebné, že něco takového Mercedes vůbec dokáže prohnat celým vývojovým procesem a poslat to do prodeje jako něco normálního.

Tohle není normální a je třeba to jednoznačně odmítnout jako nepřijatelnou absurditu.


Fešák, že? A jen 2,5 tuny váží. To je panečku partie... Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.