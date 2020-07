ADAC proklepl největší díru v zabezpečení moderních aut, zlodějům neodolá skoro nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jakkoli by moderní auta měla být těmi historicky nejlépe zabezpečenými, pravý opak je pravdou. I když se o tom ví už roky, stačí jednoduché zařízení za pár tisíc a naprostá většina aut je zlodějů bez náznaku odporu.

Bezklíčové odemykání a startování vozidel již dávno není výsadou prémiového segmentu. Dnes tato komfortní funkce nechybí v nabídce prakticky všech značek, přičemž mnohé jej navíc dodávají již ve standardní výbavě. To ovšem z pohledu majitelů představuje zásadní problém, neboť auta osazená touto technologií lze snadno odcizit. I když se o tom ví roky, zlodějům podle nejnovějšího testu německého autoklubu ADAC na naprostou většinu aut jednoduché zařízení zesilující signál klíčků a rázem si na ulici mohou doslova vybírat, s čím odjedou.

ADAC se přitom dané problematice věnuje již několik let a dokonce třetí rok po sobě užívá identické zařízení, jehož sestavení vyšlo na pouhých 100 Eur, tedy na zhruba 2 700 korun. A na internetu se dá koupit ještě levněji. To rozhodně není velká částka, zvláště když si uvědomíme, že je lze používat opakovaně. A co více, neodolají mu nejen prakticky veškeré automobily, jenž jsou v současné době v prodeji, tak i motocykly. ADAC tak již vyzývá výrobce, aby se zlepšili nebo aby alespoň keyless systémy nabízely pouze jako příplatkové zboží. To by pak zákazníci mohli (a podle ADACu měli) odmítnout, neboť komfort této funkce prý za riziko odcizení nestojí.

Ještě než se dostaneme ke konkrétním vozům, které zlodějům odolaly a které nikoliv, nejprve nahlédneme do zákulisí. Zařízení, jenž ADAC použil, je totiž směšně jednoduché a nepočítá s hacknutím dat či jejich rozkódováním. Místo toho, jak již bylo řečeno, pouze zesiluje signál. Stačí tedy, aby jeden zloděj s jednou krabičkou přistoupil třeba ke stěně vašeho domu či bytu, zatímco ten druhý bude s přijímačem u vytipovaného vozu. To se totiž náhle začne chovat přesně tak, jako kdyby vedle něj stál a později i v něm seděl jeho oprávněný majitel s originálními klíčky zasunutými v kapse.

ADAC přitom uvádí, že takto snadná krádež může vlastníky dostat do nemalých problémů. Jakmile totiž dojde k nastartování vozu, systém může běžet tak dlouho, dokud je v nádrži nějaké palivo. Zloděj tak může urazit klidně i stovky kilometrů a pokud u čerpací stanice nevypne motor, dojede klidně na světa kraj. Pokud posléze auto odstaví, jeho majitele mohou paradoxně čekat větší problémy než zloděje, a to ve chvíli, kdy krádež nahlásil. Při odcizení totiž nedochází k žádnému mechanickému pojištění a strážci zákona se nezřídka domnívají, že místo se zloději mají co do činění s pokusem o pojistný podvod. Z majitele je tak rázem oběť dvojnásobná.

Pro výrobce to opravdu není dobrá vizitka, zvláště když některé bezklíčové systémy stojí desítky tisíc korun. Vůz ovšem chrání méně než běžný klíč, který je třeba vyndat z kapsy a posléze zastrčit do zdířky na sloupku řízení. ADAC proto až na některé výjimky doporučuje majitelům takových aut, aby parkovali ideálně v uzamykatelných garážích. Zároveň by přitom neměli odkládat klíčky v blízkosti oken či dveří, kde mohou být jasně viditelné a zloděje tak lákat ještě více. Ono amatérské radiové zařízení totiž prodlužuje jejich signál až o desítky metrů.

Tím se dostáváme k výsledkům, ze kterých budou mít radost hlavně majitelé vozů značek Jaguar a Land Rover. V případě exemplářů vyrobených od roku 2018 se totiž zloději nedostali dovnitř, natož aby pak byli schopni auta nastartovat a odjet s nimi. Britské automobilky totiž jako jediné užívají technologii UWB s pokročilými počítačovými čipy, jenž sledují jak vzdálenost klíčků od vozu, tak i dobu, po jakou je signál aktivní. Ona primitivní zařízení tu tak nefungují.

Vyjma modelů E-Pace, I-Pace, Discovery a dvojice velkých Range Roverů to pak byl už jen zcela nový Volkswagen Golf, který taktéž přepřáhl na technologii UWB. Ač tedy Němci vozu sebrali třeba plynovou vzpěru držící kapotu motoru, autu zvládli dát něco cennějšího. Přitom dokázali, že lepší zabezpečení může být i součástí mainstreamu. Je nicméně otázkou, zda jej do vínku dostala také nová Octavia, neboť čtvrtá generace do testu nedorazila. Její předchůdci ovšem neodolali, ať se jednalo o jakýkoliv modelový rok. Výsledky všech testovaných vozů vám přiblíží tabulky ADAcu níže.

ADAC otestoval téměř čtyři sta aut s bezklíčovým systémem, načež zjistil, že zlodějům jich dokáže odolat jen pár. Grafika: ADAC



Z motorek nezůstala ochráněna jediná. Grafika: ADAC

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec