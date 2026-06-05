Adolf Nuvolari, pardon Audi Nuvolari je překarosované Lambo pokoušející se nám namluvit, že se v Audi hnulo svědomí
Petr ProkopecNechceme být „nevděční”, i tohle je jistě lepší než nic. Ale ne o moc. Z tohoto auta až příliš okatě čiší, že není tím, čím se tváří, že je. Nejde o autentický model Audi, ani o vlastní vývoj na základech vozu sesterské automobilky, je to něco jako auto od Zagata, které nedostane skoro nikdo. Tak k čemu to?
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Adolf Nuvolari, pardon Audi Nuvolari je překarosované Lambo pokoušející se nám namluvit, že se v Audi hnulo svědomí
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Nechceme být „nevděční”, i tohle je jistě lepší než nic. Ale ne o moc. Z tohoto auta až příliš okatě čiší, že není tím, čím se tváří, že je. Nejde o autentický model Audi, ani o vlastní vývoj na základech vozu sesterské automobilky, je to něco jako auto od Zagata, které nedostane skoro nikdo. Tak k čemu to?
Největším překvapením tohoto týdne se stává Audi Nuvolari. Německá automobilky zničehonic, bez jakýchkoli náznaků, avíz, upoutávek, úniků špionážních fotek nebo videí vytáhla zbrusu nový supersport, jaký už jsme nikdy neměli dostat.
Jde o navíc nejvýkonnější a nejrychlejší vůz v celé historii německé automobilky, který kupodivu nespoléhá ani tak na tři elektromotory, ale hlavně na čtyřlitrový osmiválec. Tedy pohonnou jednotku, kterou podle původních plánů značky neměl od letoška dostat žádný nový model značky, místo toho Němci chtěli od rána do večera tlačit elektrický pohon. Jenže narazili na neskutečný odpor zákazníků, kterým navíc začalo vadit, že kvůli elektromobilitě došlo na úspory, jež vyústily v nekvalitní plastové interiéry.
Nuvolari se tváří jako odpověď na veškerou kritiku z posledních let a projev toho, že se v Audi hnulo svědomí, že automobilka změnila směr a znovu jí záleží na zákaznících a jejich přáních. A na první pohled to tak skutečně vypadá, leckdo to Audi zbaští bez výhrad. Jenže reálně je situace o poznání komplikovanější.
Supersportovní kupé je spíš nic podstatného neměnící snaha vylepšit image značky bez reálných dopadů na její nabídku. Je to takové vrtění psem, snaha odvést pozornost publika od toho, jak tragicky špatnými se stávají i drahé nové modely Audi. Tváří se jako nástupce modelu R8, se kterým ale morálně nemá vůbec nic společného. A způsob jeho vzniku ukazuje, že i v tomto případě udělala firma první poslední, aby tuhle kejkli odbavila co nejlevněji.
Sama to tak pochopitelně neprezentuje: „S Audi Nuvolari celý náš tým jen znovu ukázal svou technickou expertízu, sílu inovací a odhodlání. Tento přístup se nezrcadlí pouze ve výkonu vozu a jeho technologiích inspirovaných světem Formule 1, ale i schopností přenést tyto inovace velmi rychle a precizně na produkční vůz,“ uvedl k novince technický šéf značky Rouven Mohr.
Je to marketingová mlha jako hrom, neboť Audi v tomto případě nic vlastního nevytvořilo. S autem mohlo přijít tak rychle a nečekaně jen proto, že již mělo hotový základ dceřiného Lamborghini, na který téměř nesáhlo. Nuvolari je totiž překarosované Temerario, jehož přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec převzalo víceméně beze změn. Pohonná jednotka tedy zvládá totiž 10 tisíc otáček, přičemž sama o sobě produkuje 800 koní výkonu a 730 Nm točivého momentu. Jak už ale bylo zmíněno, u Audi daleko víc hoří pro elektrifikaci, načež došlo na zvýšení kapacity baterií z 3,8 na 7,3 kWh. Automobilka pak v souladu s tím navýšila výkon elektromotorů, pročež celá soustava nyní produkuje 1 001 kobyl, tedy o osmdesát víc, než nabízí Temerario.
Kupé tak zvládá stovku za 2,6 sekundy, zatímco dvojnásobné rychlosti dosáhne za 6,8 s. A pokud majitel bude držet nohu na plynovém pedálu i dále, rozjede se až na 350 km/h. Ve srovnání s Lamborghini by pak mělo dojet dál čistě na elektřinu, konkrétní data v tomto ohledu ovšem chybí. Stejně tak můžeme spekulovat i o hmotnosti, s ohledem na takřka dvojnásobnou kapacitu baterií je ale prakticky jisté, že Nuvolari zamíří nad 1 690 kg, které má na kontě Temerario. A to jde o suchou hmotnost bez náplní a řidiče viděnou růžovými brýlemi, realita je jiná.
Audi tak na první pohled dělá dojem, že s tímto vozem vstupuje do stejné řeky jako s R8, která vycházela v první generaci z Gallarda a v druhé z Huracánu. Jenže tak tou není. R8 byla pro Audi tím, čím je Octavie pro Škodu - výsledek vlastního vývoj stojící na základech Golfu, který ve výsledku vytváří trochu jiné auto. Audi R8 příliš nekonkurovalo Lamborghini, zejména v první generaci šlo o jednodušší, každodennější, i méně výjimečnou techniku skýtající vůz, který se za citelně menší peníze nabízel prostě komukoli, kdo u dealera Audi zašustil s bankovkami.
V případě Nuvolari si spíš budete muset „zašustit” s někým z vedení firmy, aby vám jedno auto přiklepl. A penězi u toho šustit též - v pytli. Nuvolari je limitovanou edicí čítající pouhých 499 kusů, kdy každý bude začínat na 600 000 Eur, tedy na 14,5 milionu Kč. Jaký smysl to dává? Z „Lamba pro chudé” se stává pravý opak, který jen ukazuje pravou podstatu vozu - Audi neudělalo v podstatě nic, ve stylu slavných karosáren předělalo Temerario zvenčí i zevnitř, cenu nafouklo o pár set tisíc euro a uměle omezí výrobu... Proč vlastně? Asi víc aut během pár let nezvládne takto poskládat.
Nechceme být k tomuto auto příliš negativní, je to pořád pozitivní věc a víc než nic. Ale místo R8, tedy skutečného supersportu, o kterém jste mohli a můžete snít i jako normální slušně situovaný člověk, ojetiny dnes koupíte za cenu lepší škodovky, dostáváme jen gesto, mávátko, fangli, jen zachování formálních projevů stavu, který už fakticky neexistuje. Tohle auto je drahé dnes a za 10 let se bude na aukcích prodávat ještě dráž, jako takové neřeší vůbec nic.
Můžeme tak sice ocenit, že Němci použili na karoserii karbonem zesílená polymerová vlákna, který jsou velmi lehká, vsadili na kovaná kola s centrální maticí, což je u Audi poprvé. Standardem jsou dále karbon-keramické brzdy, které vpředu počítají s kotouči o rozměru 420 milimetrů a desetipístkovými třmeny, zatímco vzadu svou práci odvádí menší pár o rozměru 410 mm se čtyřmi pístky. Dále pak lze zmínit aktivní aerodynamiku, a to včetně systému DRS, který řidič ovládá tlačítkem na volantu - právě v ten moment se přitom vůz rozjede na oněch 350 km/h.
Se vzhledem je to ale znovu horší, tedy přinejmenším kontroverznější, vidíme jasnou inspiraci loňským elektrickým Conceptem C. Jestli je to dobře nebo ne, necháme na vašem názoru. My v redakci zatím nemáme jasné stanovisko, neboť jakkoli Nuvolari snadno vnímáme jako hezčí auto než třeba takový Mercedes-AMG GT 4-Door či Ferrari Luce, za oslnivě krásné ho rovněž nepovažujeme. Asi nejvíce sporným bodem je „hitlerovský knírek“ na přídi, tedy nová verze čelní masky, která nutí vozu říkat spíš Adolf než Audi.
V interiéru Němci tlačí na minimalismus, ovšem limitovaný tým, z čeho auto vychází - základní architektura Temeraria je nevyhnutelná. Audi se tedy i zde musí smířit s různorodými reakcemi - někdo dá kabině palec nahoru, jiný zase dolů. Ono to ale ve finále bude stejně jedno, neboť 499 kupců, z nichž většina zavře své vozy do garáže, se podle ničeho z toho rozhodovat nebude. Audi takový počet zájemců i při 600tisícové ceně v eurech najde snadno. Dodávky mají odstartovat v první půlce příštího roku, kdy nejspíš dorazí i produkční Concept C. Se zájmem o něj to ale již bude daleko horší, v jeho případě totiž diskutabilní vzhled má doplnit pouze elektrický pohon.
V důsledku toho všeho Nuvolari působí jako „fejková” akční nabídka supermarketu, kdy se nějaké lákavé zboží na každé pobočce v zemi objeví ve dvou kusech, z nichž jednu „stopí” personál. Přitáhne ale pozornost tisíců dalších, kteří se nakonec smíří s tím, že nedostali nic a koupí si rohlík s předraženou uzeninou s 90procentním podílem kolagenu. Něco takového může působit jako chytrý marketing, Audi zvlášť při ceně vozu na Nuvolari určitě neprodělá. Dlouhodobě pozitivní vztahy mezi dodavatelem a zákazníky to ale asi nevytvoří, co říkáte?
Nový supersport Audi by si mohl říkat Adolf, reálně je ale pojmenován po Tazio Nuvolarim, který v 30. letech minulého století závodil pro Auto Union, předchůdce dnešního Audi. Automobilka tento název poprvé použila již v roce 2003 u svého sportovního konceptu a podruhé pak o jedenáct let u limitované edice TT. Nyní zdobí auto, které je ze všeho nejvíc překarosovaným Lamborghini, startuje na šílených 600 tisících Eurech neboli na 14,5 milionu korun a vyrobeno bude pouze ve 499 kusech. K čemu to je dobré? Foto: Audi
Zdroj: Audi
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