Airbus stvořil největší propadák mezi moderními letadly, slibného stroje letos prodal jen jeden kus před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Airbus, tiskové materiály

Měl řešit kritiku aerolinek mířící na jeho předchůdce. Přišel se skutečně úspornějšími motory a je celkově efektivnější, výrobce ale poněkud přestřelil s doletem, na jehož oltář obětoval počet sedadel. A teď zjišťuje, že A330neo prakticky nikdo nechce, zvlášť ve verzi 800.

V 80. letech minulého století začal Airbus pracovat na nových modelech A330 a A340. Na panenský let první zmíněné verze došlo v listopadu 1992, o necelé dva roky později pak letoun zamířil k prvnímu zákazníkovi, jímž byly aerolinky Air Inter. Firma následně vyrobila stovky dalších kusů, od klientely však často slýchala také výtky směřující k motorům. Jednotky od General Electric, Pratt and Whitney či Rolls-Royce byly totiž považovány za nepříliš ekonomické. Airbus proto začal pracovat na nové verzi A330neo, která by tyto nedostatky vyřešila.

Nové provedení se ukázalo v roce 2014, a to hned ve dvou variantách. A330-800 zvládá přepravit 257 lidí až na vzdálenost 15 090 kilometrů, zatímco Airbus A330-900 má kapacitu 287 lidí, s nimiž uletí maximálně 13 330 km. Pohon obou verzí má na starosti motor Trent 7000 od Rolls-Royce, který nahradil předchozí jednotku Trent 700. Britský výrobce nicméně jejich dodávku pozdržel, neboť měl problémy s životností agregátu Trent 1000, na kterém byla sedmitisícovka založena.

Přestože se Britové obávali, že v důsledku toho dojde na odchod klientely, nakonec se potvrdila slova někdejšího šéfa Rolls-Roycu Warrena Easta. Ten mluvil o příkladné spolehlivosti, která nakonec v reálu dosáhla 99,9 procenta. Kromě toho je motor Trent 7000 také o 11 procent úspornější než předchozí agregát, a to přesto, že jeho hmotnost vzrostla o 285 kilo z 6 160 na 6 445 kg. Stojí za tím hlavně jeho vysokotlaký kompresor, který lépe udržuje stabilitu a tím zmenšuje spotřebu hlavně při krátkých letech.

Právě jisté nesrovnalosti v konstrukci a parametrech motorů a záměrech Airbusu ovšem nakonec vedly k tomu, že hlavně z verze A330-800 se stalo naprosté fiasko. Evropská multinárodní společnost totiž letoun koncipovala jako dálkový, nicméně největší benefity v rámci spotřeby přicházely při letech krátkých. V té chvíli ovšem nebylo dosaženo toho, co požadovaly aerolinky - tedy aby došlo ke snížení nákladů, jenž by vedly ke zlevnění letenek. Svůj zájem proto upřely jen k verzi A330-900.

Airbus s delším doletem tak má od roku 2014 na kontě pouze 12 objednávek, z čehož letos byla učiněna jen jedna. A to ke všemu už v dubnu. Kdo za ní stojí, již společnost nezveřejnila. Mluví se nicméně o některém z největších světových boháčů, který letoun pochopitelně nekoupil kvůli komerčním letům, ale jen pro sebe. Potvrdit ale tyto zvěsti nemůžeme, na rozdíl od počtu dodaných kusů - z oněch 12 je v provozu jen 7 letadel, 2 pak byla dodána letos.

To byl možná i důvod, proč se Airbus na jaře chlubil optimistickou zprávou o světlých zítřcích. Ty ovšem ve finále nejsou spojené ani s verzí A330-900, byť má na kontě 311 objednávek a 105 dodaných strojů. Vůči těmto číslům totiž stojí Boeing 787-9, který je největším konkurentem Airbusu a v jehož případě objednávky již dosáhly 1 176 kusů, z čehož 606 bylo dodáno. Všechno to jsou ale hausnumera vedle jediného letos prodaného A330-800 soukromému kupci.

A330-800 má dosud na kontě pouze 12 objednávek, z toho letos došlo jen na jednu jedinou. Stát by za ní navíc měla soukromá osoba, nikoli kterákoli z aerolinek. Foto: Airbus, tiskové materiály

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.