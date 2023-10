Akcie automobilek se hroutí pod tíhou neúspěchu elektromobilů, Mercedes po několika ranách mluví o „brutálním trhu” dnes | Petr Miler

Akcie třícípé hvězdy se propadly na nejnižší hodnotu v letošním roce poté, co automobilka šla s pravdou ven - elektromobily nepřináší vyšší prodeje, obraty ani marže, ale pravý opak. Ford varuje před ještě vyššími ztrátami a jeho akcie jsou nejníž za několik let, Volvo je na tom dokonce nejhůř od svého vstupu na burzu. Co jiného se dalo čekat?

Živě si pamatuji, jak jsem před několika léty seděl u kávy s manažerem jedné německé automobilky, který se mi pokoušel tvrdit, že sázka firmy na elektrická auta povede k růstu hodnoty jejích akcií. Odvětil jsem mu asi takto: „Krátkodobě ve stylu tulipánové mánie díky slepé víře nevzdělaných investorů možná, ale jinak mi opravdu chcete tvrdit, že obrovské investice do nechtěného zboží, na kterém bude těžké nasekat cokoli jiného než ztráty povede k dlouhodobému růstu hodnoty společnosti? Jak?” Nechal to tehdy bez odpovědi.

Tohoto člověka si vážím, znám ho skoro dvě dekády a vždy mi přišel rozumný, přesto i on v jednu chvíli podlehl dojmu, že elektromobily jsou slepicí, která bude snášet zlatá vejce. Na základě čeho, netuším. Ale když už i takoví lidé dokážou uvěřit ničím neospravedlnitelné vizi, pak se nelze divit, že jí podlehne kdekdo. Naprostá většina automobilek tak začala smýšlet právě tímto způsobem - elektromobily jsou budoucnost, nainvestujeme do nich miliardy, akcie firmy poletí nahoru a všichni budeme šťastní. Naprosto přitom ignorovali nekonkurenceschopnost těchto aut ve srovnání se stávajícími spalovacími vozy, kterou vývoj v jakkoli dohledné době nemá šanci zvrátit. Mohli bychom vytahovat tradiční argumenty, ale stačí říci jedno: S elektromobilem dostanete míň za víc, kolik lidí bude svolných k takovému kupnímu rozhodnutí?

Ať už si odpovíte jakkoli, jisté je, že od 100 % bude mít tato hodnota daleko. A bude tím nižší, čím hlouběji budou mít lidé do kapsy. Sázka na elektromobily ze strany automobilek jako Škoda nebo Ford tak zavání naprostým šílenstvím, ani značky jako Mercedes-Benz nebo Volvo si ale nemohou naivně myslet, že ekonomické potíže neovlivní rozhodování bohatší části klientely. Lidem, kteří si vydělali peníze tak, že stvořili skvělý dotační projekt a nechali si nasypat do kapes shůry, to možná bude jedno. Ti ostatní se ale nestali bohatými tím, že by bez rozmyslu vypisovali tučné šeky. Rozhodovali se efektivně, racionálně a budou to dělat dál. Koupě elektromobilu racionální není.

Dění posledních týdnů a měsíců tak jasně ukazuje, jak absurdní celý elektrický sen od začátku byl. Vlastně se pořád nic nestalo, pořád se dotuje, pořád je relativně dobře, přesto už drobné omezení přerozdělování a menší ekonomický útlum stačí k tomu, aby se objednávky nových elektrických aut začaly hroutit. Děje se to skutečně už pár měsíců, od dealerů a zdrojů zevnitř automobilek o tom slýcháme už od konce jara, až teď se to ale projevilo navenek. A s koncem třetího kvartálu a ohlašování výsledků za poslední čtvrtletí už to automobilky nemohou držet pod pokličkou ani pod svými akcionáři.

Je úplně jedno, kam se podíváme, problémy mají všichni. I Porsche v úterý přiznalo potíže a v rámci ohlášení výsledků za třetí čtvrtletí varovalo, že ani luxusní sektor není imunní vůči makroekonomickým potížím. Akcie šly během pěti dnů dolů skoro o 8 procent a propadly se na nejnižší hodnotu od vstupu automobilky na burzu. A Němci tím odstartovali lavinu pádů, která nebere konce.

Včera se přidal Mercedes, který přiznal klesající prodeje, obraty i prognózu snížení marží na dolní mez dříve projektované úrovni. Firma přiznala, že marže na elektromobilech jsou a zůstanou nižší, než se dříve předpokládalo, jak uvedl její finanční ředitel Harald Wilhelm. Přetlak nabídky nad poptávkou, který způsobuje pokles cen, aniž by dynamika růstu prodejů nezachovávala negativní trend, znamená finanční škody. „Je to docela brutální prostředí,“ řekl k současné situaci Wilhelm a dodal: „Stěží si dovedu představit, že současný status quo je udržitelný.”

To je pochopitelně varovné, a tak i akcie Mercedesu šly dolů. Jen tento týden jsou dole o 8 % a propadly se nejníž od začátku roku i za posledních 12 měsíců. Mercedes v tom ale zdaleka není sám, po červené voní i současný vývoj akcií dalších automobilek, které vsadily na elektromobily. A investoři jim evidentně nebaští ani malování smutné reality narůžovo.

Poznalo to Volvo, které za třetí kvartál ohlásilo slušné výsledky a rostoucí marže, také ono ale zůstává oddané elektromobilům. A to na skepsi stačí. Šéf firmy Jim Rowan sice uvedl, že i nadále očekává trend poklesu cen vstupů, což společnosti pomůže zvýšit marže ve čtvrtém čtvrtletí, investoři tím ale nebyli přesvědčeni. Ceny akcií poslali skoro o 10 procent dolů nejníž od chvíle, kdy Volvo Car AB vstoupila na burzu. Proč? Protože lidé už pochopili, že na elektromobilech vydělávat nepůjde. „Vyvolává otazníky nad růstem akcií Volva, když chce více tlačit na elektromobily v době, kdy trh vnímá, že poptávka po nich zpomaluje,“ říká k věci Philippe Houchois, analytik Jefferies.

Ani tím ale není špatným zprávám konec. Další pořádnou ránu dostaly akcie Fordu, které se propadly na nejnižší hodnotu za několik let, až blízko úrovním následovaným po zotavení se z koronavirového šoku. Důvod? Stále stejný, elektromobily. Finanční ředitel Fordu John Lawler včera uvedl, že firma odloží některé ze svých plánovaných mnohamiliardových investic do nových výrobních kapacit elektrických aut, neboť zájem o ně klesá. Diplomaticky řečeno se Ford „snaží najít rovnováhu mezi cenou, marží a poptávkou po elektromobilech“, realita je ale taková, že marně přemýšlí, jak na těchto autech neprodělat kalhoty.

Ford už dříve řekl, že letos na elektromobilech prodělá nejméně 98 miliard Kč, včera upřesnil, že ztráta bude ještě vyšší. Jen za poslední kvartál firma na elektromobilech tratila 1,3 miliardy dolarů, tedy přes 30 miliard Kč - 10 miliard za měsíc, 2,5 miliardy za týden, tedy tuhle částku v korunách den do den: 357 142 857. Každou hodinu dne tak elektrický sen stojí modrý ovál skoro 15 milionů korun. Není divu, že to investoři neoceňují a nevěří ve světlé zítřky v momentě, kdy společnost nadále látá tyto ztráty prodejem spalovacích aut, se kterými chce ale do budoucna skončit.

Co k tomu dodat? Snad jen vzkaz manažerům těchto firem: A co jste čekali? Že na trh vrhnete prakticky nikým nevyžádaný, jen částí trhu tolerovaný produkt, který je drahý, nepraktický, nemá dlouhodobou hodnotu a prodejný je jen za cenu nekonečného přerozdělování, a úspěch se dostaví? Ve svém životě jsem nezažil tak naivní uvažování ze strany tolika významných společností. Ty teď sklízí, co zasely svým zabedněným trváním na od počátku neschůdné vizi.

Své záměry pochopitelně přehodnocují, ale jen částečně, jen v detailech. Že se ani za této situace nenajde nikdo, kdo by bouchnul do stolu a řekl: Je to od začátku nesmysl, císař je nahý, jdeme ho obléct do tepláků a dělat věci, které mají smysl. Ne, i zmíněné automobilky tváří v tvář pořád jen počínajícím problémům tvrdí, že jejich závazek elektromobilitě zůstává nezměněn. Proč? Teď už to není ani vějička pro investory, není na tom už vůbec nic pozitivního.

Na základě čeho si Mercedes myslel, že mu auta tohoto ražení zajistí světlou budoucnost? Bylo to od začátku hloupé, naivní, ničím nepodložené, ryze ideologické až dogmatické smýšlení. Takové k obchodním úspěchům obvykle nevede. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Reuters, Bloomberg

Petr Miler

