Aktivisté označili Toyotu za nejhorší automobilku optikou elektromobility, za dnešní situace je to kompliment | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Je skutečně absurdní, když je značka, která již 25 let platí za symbol hybridizace aut, označena za největšího odpůrce jejich elektrifikace. V její kůži bychom se ale radovali. Znamená to, že jde dnes ze všech velkých automobilek nejméně proti přáním zákazníků i zdravému rozumu.

Toyota je nepochybně symbolem hybridizace. Stojí za tím model Prius, jehož první generace se objevila již v roce 1997. Od té doby jej japonská automobilka prodala miliony kusů, přičemž obdobou technologii rozšířila i na zbytek portfolia. Pokud tedy toužíte po spojení spalovací a elektrické jednotky, máte poměrně široké možnosti. Značka nicméně nezůstává jen u tohoto typu ústrojí, do jejího portfolia spadají i vozy osazené ryze bateriovým pohonem, stejně jako tím vodíkovým a v neposlední řadě pochopitelně i tím spalovacím.

Pro hnutí Greenpeace je nicméně Toyota tím vůbec nejhorším výrobcem ze všech, protože se málo snaží o rozšíření elektromobilů. Ani tato ekologická skupina totiž nebere v potaz skutečnost, že individuální automobilová doprava má na kontě pouze zlomeček veškerých světových emisí CO2, a tedy opravdu nepředstavuje ten největší problém. Místo toho zastává názor, že s pomocí elektromobilů skutečně může dojít ke splnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody, což má planetu Zemi spasit před zásadními klimatickými změnami.

Aktivisté Toyotě nevyčítají pouze nedostatek elektromobilů, ale také třeba neoznámení data konce výroby spalovacích vozů, což je ten nejabsurdnější krok ze všech. Vadí jí rovněž slabá dekarbonizace dodavatelských řetězců a údajně i mizerná efektivita. Ideálem je pak dle Greenpeace budoucnost prakticky bez individuálně vlastněných aut, kdy daleko větší důraz bude kladen na hromadnou veřejnou dopravu a carsharing. Mimo to požadují, aby se města změnila v oázy klidu pro chodce a cyklisty.

Právě toto je nakonec budoucnost, ke které kvůli tlaku na elektromobilitu uměle směřujeme. Bateriový pohon totiž soustavně zdražuje, načež si jej opravdu může dovolit jen málokdo. Mnoho lidí v důsledku toho zůstane u letitých spalovacích vozů, které se bude snažit udržet v provozu všemi možnými způsoby, místo aby mělo možnost přepřáhnout na efektivnější a novější. Zakázat taková auta se ale politici v nejbližší době neodváží, to by riskovali až příliš velkou revoltu.

Optikou zdravého rozumu by Toyota měla stát v čele žebříčku, neboť hodlá lidem nabízet nejčistší možné řešení ústrojí, na jaké reálně dosáhnou - a bez ohledu na to, co bude spalovat, půjde vůči starším vozům o značný posun. Vysvětlit však něco takového zeleným fanatikům je prakticky nemožné. Jde totiž o lidi, jejichž pohled je značně omezený a kteří evidentně nechápou, že elektromobily jsou čisté pouze kvůli tomu, že do jejich životního cyklu se nezapočítávají emise z výroby a z produkce elektřiny.

Lze pak už jen dodat, že na čele žebříčku se umístily ty značky, v jejichž případě elektromobily již mají výraznější podíl na registracích a které oznámily, že se spalovacím pohonem skončí spíše dříve než později. Bez toho, aniž by cokoliv bylo zajištěné či zařízené. V podstatě se nám tak vrací staré časy komunistické éry, kdy prioritou bylo splnit zadání shora za současného hlásání odvážných, ovšem nesplnitelných cílů. Pokrok se sice nedostavil, papaláši však měli radost, že lidé jsou si obvykle rovni. Tedy že většina z nich nemá nic.

Pro aktivisty i politiky je dnes jediným měřítkem ekologičnosti elektromobilita. Je to krátkozraké a hloupé, na místě Toyoty bychom se tedy radovali, že zrovna tato skupina lidí ji hodnotí jako nejhorší značku. Optikou zdravého rozumu bude platit spíše za pravý opak. Foto: Greenpeace

Zdroj: Greenpeace

